Yuzvendra Chahal: ‘ది లాస్ట్ డ్యాన్స్’.. ఆ ఒక్క పోస్టుతో రిటైర్మెంట్పై మళ్లీ చర్చ..!
Yuzvendra Chahal Retirement: భారత లెగ్ స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చహల్ చేసిన ఓ సోషల్ మీడియా పోస్టు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.
Yuzvendra Chahal Retirement: భారత లెగ్ స్పిన్నర్ యుజ్వేంద్ర చహల్ (Yuzvendra Chahal) భవిష్యత్తుపై మరోసారి చర్చ మొదలైంది. సెప్టెంబర్ 23న లండన్లోని లార్డ్స్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ (Lord's Cricket Ground) వద్ద తీసుకున్న కొన్ని చిత్రాలను చహల్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు. వాటికి ‘ది లాస్ట్ డ్యాన్స్’ అనే క్యాప్షన్ పెట్టాడు.
ఈ చిన్న సందేశమే అభిమానుల్లో రిటైర్మెంట్ ఊహాగానాలకు కారణమైంది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు చెప్పబోతున్నాడా అనే ప్రశ్నలు వెంటనే వినిపించాయి. అయితే చహల్ తన పోస్టులో రిటైర్మెంట్ గురించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ఇంగ్లాండ్లో నార్తాంప్టన్షైర్ (Northamptonshire) కోసం కౌంటీ క్రికెట్ ఆడుతున్న నేపథ్యంలో ఈ పోస్టు వచ్చిందనే అంశం కూడా ఉంది. అందువల్ల ఆ సందేశం అతడి తాజా కౌంటీ సీజన్కు సంబంధించినదై ఉండొచ్చనే మరో అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
చహల్ భారత్ తరఫున చివరిసారిగా వన్డే ఆడింది 2023 జనవరి 24న న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో. ఆ తరువాత 50 ఓవర్ల ఫార్మాట్లో జాతీయ జట్టుకు తిరిగి రాలేదు. అతడి చివరి టీ20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ 2023 ఆగస్టు 13న వెస్టిండీస్తో జరిగింది. అంతర్జాతీయ కెరీర్లో చహల్ 72 వన్డేలు, 80 టీ20లు ఆడాడు.
‘ది లాస్ట్ డ్యాన్స్’ అనే మాటతో అభిమానులు తమ సందేహాలను సోషల్ మీడియాలో వ్యక్తం చేశారు. కొందరు అతడు నిజంగానే రిటైర్మెంట్ ప్రకటించబోతున్నాడా అని ప్రశ్నించారు. చహల్ మాత్రం ఇప్పటివరకు అలాంటి విషయాన్ని ధ్రువీకరించలేదు.
బంతిని గాల్లోకి తిప్పుతూ వికెట్లు తీసే లెగ్ స్పిన్ అతడి ప్రధాన బలాల్లో ఒకటి. గూగ్లీ సహా విభిన్న బంతులతో బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టగలడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్తో పాటు ఐపీఎల్ (IPL), దేశవాళీ క్రికెట్, కౌంటీ క్రికెట్లో అనుభవం అతడికి ఉంది.
2026 కౌంటీ డివిజన్-2లో ఏడు ఇన్నింగ్స్లలో 19 వికెట్లు తీశాడు. అతడి ఎకానమీ రేటు 2.66గా ఉంది. ఇంగ్లాండ్ వన్డే కప్ 2026లో ఏడు ఇన్నింగ్స్లకు 15 వికెట్లు సాధించాడు. అక్కడ ఎకానమీ 4.57గా నమోదైంది. ఐపీఎల్ 2026లో పంజాబ్ కింగ్స్ (PBKS) కోసం 12 ఇన్నింగ్స్లలో 12 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అతడి ఎకానమీ 9.39.
ప్రస్తుతం చహల్ రిటైర్మెంట్పై అధికారిక సమాచారం లేదు. లార్డ్స్ వద్ద పెట్టిన పోస్టు వెనుక అసలు ఉద్దేశం ఏంటన్నది అతడి తదుపరి ప్రకటనతోనే స్పష్టమవుతుంది.