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FIFA World Cup 2026: క్రికెట్ నుంచి ఫుట్‌బాల్‌కు.. యశస్వి జైస్వాల్ పిక్స్ వైరల్!

FIFA World Cup 2026: Yashasvi Jaiswal Wears Lionel Messi Jersey. క్రికెట్‌కు కాస్త విరామం లభించడంతో భారత క్రికెటర్ యశస్వి జైస్వాల్ తన కలను నిజం చేసుకున్నాడు.

Rishvik
Published on: 2 July 2026 8:24 PM IST
FIFA World Cup 2026
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FIFA World Cup 2026: క్రికెట్ నుంచి ఫుట్‌బాల్‌కు.. యశస్వి జైస్వాల్ పిక్స్ వైరల్!

FIFA World Cup 2026: భారత క్రికెటర్ యశస్వి జైస్వాల్ తన కలను నిజం చేసుకున్నాడు. క్రికెట్‌కు కాస్త విరామం లభించడంతో బుధవారం అమెరికాలో జరుగుతున్న ఫిఫా వరల్డ్‌కప్ 2026 మ్యాచ్‌ను ప్రత్యక్షంగా వీక్షిస్తూ అరుదైన అనుభూతిని ఆస్వాదించాడు. న్యూయార్క్–న్యూజెర్సీలోని మెట్లైఫ్ స్టేడియంలో జరిగిన ఫ్రాన్స్-స్వీడన్ మ్యాచ్‌కు హాజరైన జైస్వాల్.. అర్జెంటీనా దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ జెర్సీ ధరించి స్టేడియంలో సందడి చేశాడు. మ్యాచ్‌కు సంబంధించిన వీడియోను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్న అతడు.. 'Bucket List' అంటూ క్యాప్షన్ ఇవ్వడం అభిమానులను ఆకట్టుకుంది.

యశస్వి జైస్వాల్ ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ జెర్సీ ధరించి వచ్చినప్పటికీ.. అర్జెంటీనా మ్యాచ్ కాకుండా ఫ్రాన్స్-స్వీడన్ పోరును వీక్షించాడు. ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్‌లో అత్యంత అభిమానులను కలిగిన మెస్సీపై తన అభిమానాన్ని ఇలా చాటుకున్న జైస్వాల్ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. క్రికెట్‌తో పాటు ఫుట్‌బాల్‌పై కూడా తనకున్న ఆసక్తిని ఈ సందర్భంగా మరోసారి చూపించాడు. ఇందుకు సంబందించిన పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. 'క్రికెట్ నుంచి ఫుట్‌బాల్‌కు' అంటూ టీమిండియా ఫాన్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం యశస్వి జైస్వాల్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్ మ్యాచ్‌లో ఆడటం లేదు. కింగ్ విరాట్ కోహ్లీ స్థానంలో అఫ్గానిస్థాన్‌తో వన్డేలు ఆడిన అతడు.. ఓ సెంచరీ బాదాడు. అయితే ఇంగ్లాండ్‌తో వన్డే సిరీస్‌కు కింగ్ తిరిగి రావడంతో.. యశస్వికి అవకాశం దక్కలేదు. దీంతో ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్‌లను వీక్షిస్తూ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. యశస్వి ఇప్పటివరకు 29 టెస్టులు, 6 వన్డేలు, 23 టీ20లు ఆడాడు. వరుసగా 2535, 285, 723 రన్స్ చేశాడు. మూడు ఫార్మాట్లలో కలిపి 10 శతకాలు బాదాడు. యశస్వి మూడు ఫార్మాట్లలో శతకం చేసిన భారత ఆటగాళ్ల జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నాడు.

మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే.. ఫ్రాన్స్ పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూ స్వీడన్‌పై 3-0 తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. స్టార్ ఫార్వర్డ్ కిలియన్ ఎంబాప్పే రెండు గోల్స్ చేసి మరోసారి తన క్లాస్‌ను చాటగా.. మైఖేల్ ఒలిసే అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు. తొలి అర్ధభాగం ముగిసే సమయానికి ఎంబాప్పే గోల్ చేసి ఫ్రాన్స్‌కు ఆధిక్యం అందించాడు. రెండో అర్ధభాగంలో ఒలిసే అందించిన అద్భుత పాస్‌ను బ్రాడ్లీ బార్కోలా గోల్‌గా మలిచాడు. అనంతరం మరోసారి ఒలిసే అసిస్ట్‌తో ఎంబాప్పే తన రెండో గోల్ నమోదు చేసి ఫ్రాన్స్ విజయం ఖాయం చేశాడు.

ఈ రెండు గోల్స్‌తో ఎంబాప్పే ఈ వరల్డ్‌కప్‌లో మొత్తం ఆరు గోల్స్ చేసి గోల్డెన్ బూట్ రేసులో లియోనెల్ మెస్సీ సరసన నిలిచాడు. ఇక వరల్డ్‌కప్ చరిత్రలో ఎంబాప్పే మొత్తం గోల్స్ సంఖ్య 18కు చేరగా.. మెస్సీ పేరిట ఉన్న 19 గోల్స్ రికార్డుకు కేవలం ఒక గోల్ దూరంలో నిలిచాడు. ఈ విజయంతో ఫ్రాన్స్ ప్రీక్వార్టర్ ఫైనల్‌కు అర్హత సాధించింది. తదుపరి రౌండ్‌లో పరాగ్వేతో తలపడనుంది.

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Rishvik

Rishvik

2016లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 10 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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