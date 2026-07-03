Women's T20 World Cup: ఫైనల్కు దూసుకొచ్చిన ఇంగ్లాండ్ జట్టు..ఆస్ట్రేలియాతో అమీతుమీ..!
Women's T20 World Cup: ఉమెన్స్ టీ20 వరల్డ్ కప్ రెండో సెమీఫైనల్లో దక్షిణాఫ్రికాపై 40 పరుగుల తేడాతో ఇంగ్లాండ్ ఘన విజయం సాధించి ఫైనల్కు చేరింది.
ENG W vs AUS W Final 2026: మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్లో అసలైన సమరానికి తెరలేచింది. గురువారం జరిగిన హోరాహోరీ రెండో సెమీఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ జట్టు అద్భుత ప్రదర్శనతో దూసుకెళ్లింది. బలమైన దక్షిణాఫ్రికాపై 40 పరుగుల భారీ తేడాతో ఘన విజయం సాధించి, సగర్వంగా ఫైనల్లో అడుగుపెట్టింది. ఈ విజయంతో టీ20 వరల్డ్ కప్ చరిత్రలో అత్యధిక సార్లు ఫైనల్కు చేరిన రెండో జట్టుగా ఇంగ్లాండ్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.
టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్కు దిగిన ఇంగ్లాండ్ మహిళల జట్టు ఆరంభం నుంచే దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లపై విరుచుకుపడింది. నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 169 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ప్రత్యర్థికి కఠినమైన లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించి మ్యాచ్పై పట్టు సాధించింది.
170 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన దక్షిణాఫ్రికాకు ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు చుక్కలు చూపించారు. ఇంగ్లాండ్ కట్టుదిట్టమైన బౌలింగ్, ఫీల్డింగ్ ముందు దక్షిణాఫ్రికా బ్యాటర్లు ఎక్కువసేపు క్రీజులో నిలబడలేకపోయారు. నిర్ణీత ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి కేవలం 129 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. దీంతో దక్షిణాఫ్రికా ఓటమితో ఇంటిదారి పట్టగా.. ఇంగ్లాండ్ సంబరాల్లో మునిగిపోయింది.
ఇక అందరి కళ్ళు ఈ నెల 5వ తేదీన జరగబోయే గ్రాండ్ ఫైనల్పైనే ఉన్నాయి. క్రికెట్ ప్రపంచంలోనే అత్యంత బలమైన జట్లుగా పేరుగాంచిన ఇంగ్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా ల మధ్య ఈ తుది పోరు జరగనుంది. ఈ నెల 5వ తేదీన ఇంగ్లాండ్, ఆస్ట్రేలియా మధ్య టైటిల్ ఫైట్ జరగనుంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్కు ఇంగ్లాండ్ గట్టి పోటీ ఇవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక పోరులో ప్రపంచకప్ ట్రోఫీని ముద్దాడే ఆ మహిళల మహారాణి ఎవరో తెలియాలంటే మరో రెండు రోజులు ఆగాల్సిందే.