INDW vs BANW: నేడు బంగ్లాదేశ్తో భారత్ చావో రేవో పోరు.. ఓడితే హర్మన్ సేన ఇంటికే!
India vs Bangladesh: పాకిస్థాన్, నెదర్లాండ్స్పై సాధించిన వరుస విజయాలతో మంచి జోష్లో ఉన్న భారత మహిళల జట్టుకు సౌతాఫ్రికా గట్టి షాక్ ఇచ్చింది.
India vs Bangladesh: ఐసీసీ మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్లో టీమిండియా కథ అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన దశకు చేరుకుంది. టోర్నీని ఘనంగా ప్రారంభించిన హర్మన్ప్రీత్ సేన, గత మ్యాచ్లో ఎదురైన ఊహించని ఓటమితో ఇప్పుడు సెమీఫైనల్ చేరాలంటే కచ్చితంగా గెలవాల్సిన పరిస్థితిని తెచ్చుకుంది. నేడు బలహీనమైన బంగ్లాదేశ్తో జరిగే ఈ మ్యాచ్ భారత జట్టుకు ఒక అగ్నిపరీక్ష లాంటిదేనని చెప్పాలి.
సెమీస్ రేసులో నిలవాలంటే.. భారీ విజయం తప్పనిసరి..!
పాకిస్థాన్, నెదర్లాండ్స్పై సాధించిన వరుస విజయాలతో మంచి జోష్లో ఉన్న భారత మహిళల జట్టుకు సౌతాఫ్రికా గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. ఆ మ్యాచ్లో ఎదురైన పరాజయంతో గ్రూప్-1లో సెమీస్ సమీకరణాలు ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి. ప్రస్తుతం ఆస్ట్రేలియా వరుసగా నాలుగు మ్యాచ్లు గెలిచి ఇప్పటికే సెమీస్ బెర్త్ను ఖరారు చేసుకోగా, రెండో స్థానం కోసం భారత్, సౌతాఫ్రికా మధ్య తీవ్రమైన పోటీ నెలకొంది.
బంగ్లాదేశ్పై కేవలం విజయం సాధిస్తే సరిపోదు, నెట్ రన్రేట్ను భారీగా మెరుగుపరుచుకోవడం కూడా హర్మన్సేనకు అత్యంత కీలకం. ఒకవేళ నేటి మ్యాచ్లో ఏమాత్రం తేడా జరిగినా టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించక తప్పదు.
ఫామ్లో ఓపెనర్లు.. మిడిలార్డర్ పైనే గురి..!
భారత జట్టుకు ప్రధాన బలం ఓపెనర్లు షఫాలీ వర్మ, స్మృతి మంధాన. వీరిద్దరూ ప్రస్తుతం 150కి పైగా స్ట్రైక్రేట్తో పరుగుల వరద పారిస్తూ సూపర్ ఫామ్లో ఉండటం జట్టుకు పెద్ద సానుకూలాంశం. అయితే, మిడిలార్డర్ వైఫల్యం మేనేజ్మెంట్ను కలవరపెడుతోంది. ముఖ్యంగా గత మూడు మ్యాచ్ల్లో కలిపి జెమీమా కేవలం 32 పరుగులు మాత్రమే చేయడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్, యస్తిక భాటియా కూడా బ్యాట్ ఝులిపిస్తే భారత్కు తిరుగుండదు. లోయార్డర్లో రిచా ఘోష్ మెరుపులు మెరిపిస్తుండటం జట్టుకు అదనపు బలాన్ని ఇస్తోంది. బౌలింగ్ విభాగంలో తెలుగు క్రీడాకారిణి శ్రీచరణి తన అద్భుత ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకుంటోంది.
బంగ్లాదేశ్ను తక్కువ అంచనా వేయలేం..
చరిత్ర మరియు ముఖాముఖి రికార్డులను పరిశీలిస్తే భారత్కు బంగ్లాదేశ్పై 20-3తో తిరుగులేని రికార్డు ఉంది. అయితే, ప్రస్తుత ఫామ్ ప్రకారం బంగ్లాదేశ్ను తక్కువ అంచనా వేయడానికి వీల్లేదు. గత మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ను చిత్తుగా ఓడించిన బంగ్లాదేశ్ జట్టు ప్రస్తుతం పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉంది. భారత జట్టు ఏమాత్రం అలసత్వం ప్రదర్శించినా బంగ్లాదేశ్ గట్టి దెబ్బ కొట్టే ప్రమాదం ఉంది.
ఇక ఈ మ్యాచ్ కోసం భారత తుది జట్టులో కొన్ని మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది. గత మ్యాచ్లో నిరాశపరిచిన యువ స్పిన్నర్ ప్రేమ రావత్ స్థానంలో అనుభవజ్ఞురాలైన రాధా యాదవ్ను జట్టులోకి తీసుకోవచ్చు. అలాగే పిచ్ పరిస్థితులను బట్టి పేసర్ క్రాంతి గౌడ్కు కూడా అవకాశం దక్కేలా కనిపిస్తోంది.
సౌతాఫ్రికా చేతిలో తగిలిన గాయం నుంచి కోలుకుని, పాత తప్పులను దిద్దుకుంటూ టీమిండియా ఈ మ్యాచ్ బరిలోకి దిగుతోంది. కోట్లాది మంది భారత క్రికెట్ అభిమానులు హర్మన్సేన విశ్వరూపం ప్రదర్శించి, భారీ విజయంతో సెమీఫైనల్ వైపు అడుగులు వేయాలని బలంగా కోరుకుంటున్నారు. ఈ మ్యాచ్ నేడు రాత్రి 7.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది.