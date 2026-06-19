ఆయన లేకుంటే వరల్డ్ కప్ గెలవడం కష్టమే.. ఈ లెక్కలు చూసైనా తప్పు చేయకు గంభీర్ జీ..!
Rohit Sharma: దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా వేదికలుగా జరగనున్న 2027 ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచ కప్నకు సమయం దగ్గరపడుతుండటంతో, భారత జట్టులో రోహిత్ శర్మ స్థానంపై సందిగ్ధత నెలకొంది.
Why India Needs Rohit Sharma For World Cup 2027: వచ్చే ఏడాది జరగబోయే వన్డే ప్రపంచ కప్ ప్రణాళికల్లో రోహిత్ శర్మ స్థానంపై తీవ్ర చర్చ నడుస్తోంది. అయితే, వయసు పెరిగినా, గాయాలు వేధిస్తున్నా, మెగా టోర్నీలలో రోహిత్ శర్మకున్న అద్భుతమైన రికార్డులు, అనుభవం భారత్కు మరోసారి ప్రపంచ విజేతగా నిలిచేందుకు అత్యంత కీలకంగా మారనున్నాయి.
మారిన సమీకరణాలు.. ఐపీఎల్ కష్టాలు తెచ్చిన సందిగ్ధం..
దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియా వేదికలుగా జరగనున్న 2027 ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచ కప్నకు సమయం దగ్గరపడుతుండటంతో, భారత జట్టులో రోహిత్ శర్మ స్థానంపై సందిగ్ధత నెలకొంది. వచ్చే ఏడాది నాటికి ఆయనకు 40 ఏళ్లు నిండుతాయి. దీనికి తోడు ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో మోకాలి నరాల సమస్య కారణంగా ఆయన పూర్తి స్థాయిలో ఆడలేకపోయాడు. ముంబై ఇండియన్స్ తరపున కొన్ని మ్యాచ్లలో ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా మాత్రమే బరిలోకి దిగి ఆశించిన స్థాయిలో పరుగులు చేయలేదు. ప్రపంచ కప్ కోసం యువ ఆటగాళ్లతో జట్టును నిర్మించాలనే ఆలోచనలో ఉన్న సెలెక్టర్లకు రోహిత్ ఫామ్, ఫిట్నెస్ కొంత ఆందోళన కలిగిస్తున్న మాట వాస్తవమే. బరువు తగ్గి మునుపటి కంటే చురుగ్గా మారినప్పటికీ, భవిష్యత్తుపై ప్రశ్నలు వస్తూనే ఉన్నాయి. కానీ, ప్రపంచ కప్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక టోర్నీలలో ఆయన సృష్టించిన రికార్డులను పక్కన పెట్టి జట్టును ఊహించడం అసాధ్యం.
ప్రపంచ కప్ వేదికలపై హిట్ మ్యాన్ విశ్వరూపం..
వన్డే ప్రపంచ కప్ చరిత్రను తిరగేస్తే రోహిత్ శర్మ పేరు ఒక సువర్ణాధ్యాయంలా కనిపిస్తుంది. 2015, 2019, 2023 ప్రపంచ కప్లలో కలిపి ఆయన 28 ఇన్నింగ్స్ల్లో 60.57 అద్భుతమైన సగటుతో, 105.49 స్ట్రైక్ రేట్తో ఏకంగా 1,575 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 7 శతకాలు, 6 అర్ధశతకాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 2019లో ఇంగ్లాండ్ వేదికగా జరిగిన టోర్నీలో 5 సెంచరీలతో 648 పరుగులు చేసి చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇక 2023లో స్వదేశంలో కెప్టెన్గా జట్టును అప్రతిహత విజయాలతో ఫైనల్ వరకు నడిపించడమే కాకుండా, ఓపెనర్గా 125.94 ఎక్స్ప్రెస్ స్ట్రైక్ రేట్తో 597 పరుగులు బాదాడు. పాకిస్తాన్పై 80.33 సగటు, బంగ్లాదేశ్పై 96.33 సగటుతో పాటు ఆస్ట్రేలియా, సౌతాఫ్రికా వంటి బలమైన జట్లపై రోహిత్కు తిరుగులేని రికార్డులు ఉన్నాయి.
ఆఫ్రికా పిచ్లపై రోహిత్ అనుభవమే శ్రీరామరక్ష..
యువ ఆటగాళ్లలో ప్రతిభ ఉండొచ్చు కానీ, ఒత్తిడితో కూడిన నాకౌట్ మ్యాచ్లలో ప్రశాంతంగా ఇన్నింగ్స్ నిర్మించడంలో రోహిత్ శర్మ శైలి ప్రత్యేకం. వచ్చే ప్రపంచ కప్ జరిగే సౌతాఫ్రికా పిచ్లపై మొదట్లో పేసర్లకు స్వింగ్, అదనపు బౌన్స్ లభిస్తుంది. ఆ తర్వాత పిచ్ నెమ్మదిస్తుంది. ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కొత్త బంతిని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటూ, ఇన్నింగ్స్ వేగాన్ని తగ్గకుండా చూసేందుకు రోహిత్ లాంటి సీనియర్ ఓపెనర్ జట్టుకు ఎంతో అవసరం. పిచ్ పరిస్థితులను త్వరగా అంచనా వేయడం, స్పిన్నర్లపై విరుచుకుపడటం, అవసరమైనప్పుడు సింగిల్స్ తీస్తూ స్ట్రైక్ రొటేట్ చేయడంలో ఆయన దిట్ట. ప్రపంచ కప్లలో అత్యధికంగా 54 సిక్సర్లు బాదిన అనుభవం ప్రత్యర్థుల్లో ముందే భయాన్ని కలిగిస్తుంది.
నాయకత్వ లోటును పూడ్చడం ఎవరి తరం?
కేవలం బ్యాటింగ్లోనే కాకుండా మైదానంలో రోహిత్ శర్మ అందించే వ్యూహాలు, నాయకత్వ నైపుణ్యాలు అమూల్యమైనవి. 2023 వన్డే ప్రపంచ కప్లో యువ జట్టును ఒక కుటుంబంలా నడిపించిన తీరు అందరినీ ఆకట్టుకుంది. రోహిత్ వంటి అనుభవజ్ఞుడు జట్టులో లేకపోతే బ్యాటింగ్ ఆర్డర్లో స్థిరత్వం దెబ్బతినడమే కాకుండా, తీవ్రమైన ఒత్తిడి సమయంలో జట్టును నడిపించే సరైన దిశానిర్దేశం కరువవుతుంది. గణాంకాల ప్రకారం సీనియర్ ఆటగాళ్లు ఉన్న జట్లే మెగా టోర్నీలలో స్థిరమైన ప్రదర్శన చేస్తాయి. రోహిత్ శర్మకు ఇన్నింగ్స్ ఆరంభంలోనే అవుట్ అయ్యే (డకౌట్) రేటు చాలా తక్కువ. ఒకసారి క్రీజులో కుదురుకుంటే భారీ శతకాలుగా మలిచే సామర్థ్యం ఆయన సొంతం.
వయసు, ఫిట్నెస్ సమస్యలను పూర్తిగా కొట్టిపారేయలేనప్పటికీ, ప్రపంచ కప్ వంటి పెద్ద టోర్నీలను గెలవాలంటే కేవలం యువ రక్తం మాత్రమే సరిపోదు, దానికి అనుభవజ్ఞులైన మ్యాచ్ విన్నర్ల అండ కూడా కావాలి. రోహిత్ శర్మ తన ఫిట్నెస్ను కాపాడుకుంటూ కనీస ఫామ్ను ప్రదర్శించినా, భారత్ సుదీర్ఘకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ప్రపంచ కప్ కల నెరవేరాలంటే 2027 టోర్నీలో ‘హిట్ మ్యాన్’ బరిలోకి దిగడం అత్యంత కీలకం.