Home క్రీడలుVirat Kohli : నేడే ఇంగ్లాండ్‌తో రెండో వన్డే.. ద్రవిడ్ ఆల్ టైమ్ రికార్డు బద్దలు కొట్టేందుకు సిద్ధమైన కోహ్లీ

Virat Kohli : నేడే ఇంగ్లాండ్‌తో రెండో వన్డే.. ద్రవిడ్ ఆల్ టైమ్ రికార్డు బద్దలు కొట్టేందుకు సిద్ధమైన కోహ్లీ

Virat Kohli : ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై అత్యధిక పరుగులు చేసిన భారత బ్యాటర్‌గా చరిత్ర సృష్టించేందుకు కేవలం 4 పరుగుల దూరంలో కోహ్లీ ఉన్నాడు.

CR Reddy
Published on: 16 July 2026 7:02 AM IST
Virat Kohli
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Virat Kohli

Virat Kohli : భారత క్రికెట్ జట్టు స్టార్ బ్యాటర్, రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీ ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై ఒక అరుదైన రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకోవడానికి సిద్ధమయ్యాడు. గురువారం జులై 16న కార్డిఫ్‌లోని సోఫియా గార్డెన్స్ వేదికగా భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య రెండో వన్డే మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇప్పటికే మొదటి వన్డేలో ఘన విజయం సాధించి సిరీస్‌లో 1-0తో ముందంజలో ఉన్న కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ నేతృత్వంలోని టీమిండియా ఈ మ్యాచ్‌లోనూ గెలిచి సిరీస్‌ను సొంతం చేసుకోవాలని పట్టుదలగా ఉంది. ఈ కీలక మ్యాచ్‌లో విరాట్ కోహ్లీ కేవలం 4 పరుగులు చేస్తే చాలు, ఇంగ్లాండ్ దేశంలో అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి అత్యధిక పరుగులు చేసిన నంబర్-1 భారతీయ బ్యాటర్‌గా సరికొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తాడు.

నిజానికి బర్మింగ్‌హామ్‌లో జరిగిన మొదటి వన్డే మ్యాచ్‌లోనే విరాట్ కోహ్లీకి ఈ రికార్డును బద్దలు కొట్టే అవకాశం వచ్చింది. కానీ ఆ మ్యాచ్‌లో కోహ్లీ బ్యాటింగ్ పెద్దగా సాగలేదు. కేవలం 5 పరుగులు మాత్రమే చేసి ఇంగ్లాండ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ జొఫ్రా ఆర్చర్ వేసిన అద్భుతమైన బంతికి ఎల్బీడబ్ల్యూ రూపంలో అవుట్ అయి పెవిలియన్ చేరాడు. దీంతో గత మ్యాచ్‌లోనే అందుకోవాల్సిన ఈ మైలురాయి కాస్త ఆలస్యమైంది. ఇప్పుడు అదే రికార్డును అందుకోవడానికి కార్డిఫ్ వేదికగా కోహ్లీకి మరో సువర్ణావకాశం లభించింది. ఈ మ్యాచ్‌లో అతను క్రీజులోకి వచ్చి కొద్దిసేపు నిలబడితే చాలు, భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక అద్భుతమైన రికార్డు అతని ఖాతాలో చేరుతుంది.

ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై అత్యధిక పరుగులు చేసిన భారత బ్యాటర్ల జాబితాలో మాజీ కెప్టెన్, ది వాల్ రాహుల్ ద్రవిడ్ అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు. ద్రవిడ్ ఇంగ్లాండ్‌లో మూడు ఫార్మాట్లు (టెస్టులు, వన్డేలు, టీ20లు) కలిపి మొత్తం 56 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 55 సగటుతో 2645 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 8 సెంచరీలు కూడా ఉన్నాయి. కాగా, విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పటివరకు ఇంగ్లాండ్‌లో 74 ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడి 40 సగటుతో 2642 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో మూడు సెంచరీలు ఉన్నాయి. ద్రవిడ్ రికార్డును అధిగమించడానికి కోహ్లీకి ఇంకా కేవలం 4 పరుగులు మాత్రమే అవసరం. ఈ జాబితాలో మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ 56 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 2626 పరుగులతో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.

ఈ మ్యాచ్ ద్వారా విరాట్ కోహ్లీ తన కెరీర్‌లో మరో ప్రత్యేకమైన మైలురాయిని కూడా చేరుకోబోతున్నాడు. క్రికెట్ ప్రపంచంలో అత్యంత కఠినమైన పిచ్‌లుగా భావించే సెనా (SENA - సౌతాఫ్రికా, ఇంగ్లాండ్, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా) దేశాలలో కోహ్లీకి ఇది 100వ వన్డే మ్యాచ్ కావడం విశేషం. కేవలం ఇంగ్లాండ్ దేశంలోనే కోహ్లీ ఆడబోయే 35వ వన్డే మ్యాచ్ ఇది. ఈ మైలురాయి మ్యాచ్‌లో ఎలాగైనా రాణించి జట్టుకు విజయాన్ని అందించడంతో పాటు తన పాత స్కోర్లను సరిచేసుకోవాలని కోహ్లీ భావిస్తున్నాడు.

భారత క్రికెట్ జట్టు దాదాపు 12 ఏళ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత కార్డిఫ్‌లోని సోఫియా గార్డెన్స్ స్టేడియంలో అడుగుపెడుతోంది. 2014వ సంవత్సరంలో ఇదే మైదానంలో ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగిన వన్డే మ్యాచ్‌లో విరాట్ కోహ్లీకి ఘోరమైన అనుభవం ఎదురైంది. ఆ మ్యాచ్‌లో అతను కనీసం ఖాతా కూడా తెరవకుండానే డకౌట్ అయ్యాడు. కాబట్టి 12 ఏళ్ల క్రితం నాటి ఆ చేదు జ్ఞాపకాన్ని తుడిచేస్తూ, ఈసారి ఇదే పిచ్‌పై భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడి రాహుల్ ద్రవిడ్ రికార్డును బద్దలు కొట్టాలని కోహ్లీ అభిమానులు ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

IND vs ENGVirat KohliRahul DravidCardiff ODI
CR Reddy

CR Reddy

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, ఆటోమొబైల్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, పాలిటిక్స్, వైరల్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా ఆటోమొబైల్, బిజినెస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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