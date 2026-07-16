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ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై కింగ్ కోహ్లీ నయా హిస్టరీ.. ఒకే దెబ్బకు సచిన్, ద్రావిడ్‌ రికార్డులు బ్రేక్..!

Virat Kohli Record England: ఇంగ్లాండ్ వంటి కఠినమైన పిచ్‌లపై, స్వింగ్ బౌలింగ్‌ను ఎదుర్కొని పరుగులు సాధించడం ప్రపంచంలోని ఏ బ్యాటర్‌కైనా పెద్ద సవాలు.

Venkat
Published on: 16 July 2026 8:03 PM IST
Virat Kohli Record England
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ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై కింగ్ కోహ్లీ నయా హిస్టరీ.. ఒకే దెబ్బకు సచిన్, ద్రావిడ్‌ రికార్డులు బ్రేక్..!

Virat Kohli Record England: భారత క్రికెట్ దిగ్గజం విరాట్ కోహ్లీ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో మరో అరుదైన మైలురాయిని అధిగమించి చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో పరుగుల వరద పారిస్తూ, క్రికెట్ దేవుడు సచిన్ టెండూల్కర్, గ్రేట్ వాల్ రాహుల్ ద్రావిడ్ వంటి మహామహుల రికార్డులను బద్దలు కొట్టి ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై అత్యంత విజయవంతమైన భారతీయ బ్యాటర్‌గా రికార్డులకెక్కాడు.

సరికొత్త చరిత్ర లిఖించిన పరుగుల యంత్రం..

కోహ్లీ మైదానంలోకి అడుగుపెడితే రికార్డులు మోకరిల్లాల్సిందే. విమర్శకుల నోళ్లు మూయిస్తూ, పరుగుల వేటలో తన శైలికి సాటిలేరని విరాట్ కోహ్లీ (Virat Kohli) మరోసారి నిరూపించుకున్నాడు. ఇంగ్లాండ్‌తో జరుగుతున్న ప్రస్తుత సిరీస్‌లో కోహ్లీ సాధించిన ఈ ఘనత ప్రతి భారతీయ క్రికెట్ అభిమాని గుండె గర్వంతో ఉప్పొంగేలా చేస్తోంది. ఇంగ్లాండ్ దేశంలో పర్యటించిన భారతీయ బ్యాటర్లలో అత్యధిక పరుగులు సాధించిన ఆటగాళ్ల జాబితాలో కోహ్లీ ఇప్పుడు అందరికంటే అగ్రస్థానానికి చేరుకున్నాడు. గతంలో ఎవరికీ సాధ్యం కాని రీతిలో అద్భుతమైన ఫామ్‌ను కనబరుస్తూ ఈ రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.

సచిన్, ద్రావిడ్‌ల రికార్డులు బద్దలు..

ఇంగ్లాండ్ వంటి కఠినమైన పిచ్‌లపై, స్వింగ్ బౌలింగ్‌ను ఎదుర్కొని పరుగులు సాధించడం ప్రపంచంలోని ఏ బ్యాటర్‌కైనా పెద్ద సవాలు. ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు ఇంగ్లాండ్ వేదికగా అన్ని ఫార్మాట్లలో కలిపి అత్యధిక పరుగులు చేసిన రికార్డు రాహుల్ ద్రావిడ్ పేరిట ఉండేది. ఈ మైలురాయిని దాటడానికి కోహ్లీకి కేవలం నాలుగు పరుగులు మాత్రమే అవసరమవగా, క్రీజులోకి వచ్చిన కాసేపటికే ద్రావిడ్ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు.

అంతేకాకుండా క్రికెట్ దేవుడు సచిన్ టెండూల్కర్‌ను కూడా వెనక్కి నెట్టేశాడు. ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై అన్ని ఫార్మాట్లలో అత్యధిక పరుగులు చేసిన భారత ఆటగాళ్ల జాబితా ఇలా ఉంది:

విరాట్ కోహ్లీ: 2,646+ పరుగులు

రాహుల్ ద్రావిడ్: 2,645 పరుగులు

సచిన్ టెండూల్కర్: 2,626 పరుగులు

కార్డిఫ్ మైదానంతో కోహ్లీకి ఉన్న ప్రత్యేక బంధం..

కార్డిఫ్ మైదానానికి, విరాట్ కోహ్లీకి మధ్య ఒక విడదీయరాని అనుబంధం ఉంది. ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై కోహ్లీ సాధించిన ఏకైక వన్డే శతాబ్దం 2011 సెప్టెంబర్ 16న ఇదే పిచ్‌పై నమోదైంది. అప్పట్లో కేవలం 93 బంతుల్లో 107 పరుగులు చేసి సంచలనం సృష్టించాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో వర్షం కారణంగా భారత్ ఓడిపోయినప్పటికీ, కోహ్లీ కెరీర్‌లోనే ఏకైకసారి హిట్ వికెట్ ద్వారా అవుట్ అయిన విచిత్రమైన రికార్డు కూడా ఈ మైదానంతోనే ముడిపడి ఉంది. దాదాపు 12 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ అదే వేదికపై కోహ్లీ పరుగుల విధ్వంసం సృష్టించడానికి సిద్ధమయ్యాడు.

తిరుగులేని ఫామ్‌తో ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లకు చుక్కలు..

ఇటీవల ముగిసిన ఐపీఎల్ 2026 సీజన్‌లో 16 ఇన్నింగ్స్‌లలో 675 పరుగులు సాధించి ఆరెంజ్ క్యాప్ రేసులో నిలిచిన కోహ్లీ, అదే జోరును ఇక్కడా కొనసాగిస్తున్నాడు. గాయం కారణంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సిరీస్‌కు దూరమైనప్పటికీ, అంతకుముందు న్యూజిలాండ్‌పై 80 సగటుతో 240 పరుగులు చేసి భీకరమైన ఫామ్‌ను నిరూపించుకున్నాడు. ప్రస్తుతం క్రీజులో పాతుకుపోయిన కింగ్ కోహ్లీ 38 పరుగులతో అజేయంగా ఆడుతున్నాడు. భారత జట్టు 31.4 ఓవర్లలో 4 వికెట్ల నష్టానికి 178 పరుగులు చేసి భారీ స్కోరు వైపు పయనిస్తోంది. రోహిత్ 26, గిల్ 31, కోహ్లీ 65, ఇషాన్ 1 పరుగులు చేసి పెవిలియన్ చేరారు. ప్రస్తుతం శ్రేయాస్ 43, సుందర్ 1 పరుగుతో క్రీజులో నిలిచారు.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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