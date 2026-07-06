15 ఏళ్ల కుర్రాడిపై అంతలా అసూయ పడాలా..? టీమిండియా డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో అసలేం జరుగుతోంది?
Vaibhav Sooryavanshi India Debut: సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డును బద్దలు కొడుతూ 15 ఏళ్ల 99 రోజుల పిన్న వయసులోనే ఇంగ్లాండ్పై అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన ఎడమచేతి వాటం ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీపై ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా చర్చ నడుస్తోంది.
Vaibhav Sooryavanshi India Debut: భారత క్రికెట్ రంగాన్ని ప్రస్తుతం కుదిపేస్తున్న ఏకైక పేరు 'వైభవ్ సూర్యవంశీ'. ఐపీఎల్లో పరుగుల సునామీ సృష్టించి, కేవలం 15 ఏళ్ల వయసులోనే టీమిండియాలోకి దూసుకొచ్చిన ఈ బీహార్ వండర్ కిడ్ చుట్టూ ఇప్పుడు కొన్ని సంచలన రూమర్లు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అతని అద్భుత ఎదుగుదల చూసి సీనియర్ ఆటగాళ్లు అభద్రతాభావానికి గురవుతున్నారనే వార్తలపై అసలు నిజాలు బయటపడ్డాయి.
సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వార్తల్లో నిజమెంత?
సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డును బద్దలు కొడుతూ 15 ఏళ్ల 99 రోజుల పిన్న వయసులోనే ఇంగ్లాండ్పై అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన ఎడమచేతి వాటం ఓపెనర్ వైభవ్ సూర్యవంశీపై ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా చర్చ నడుస్తోంది. అయితే, అతను జట్టులోకి రావడం వల్ల కొందరు భారతీయ సీనియర్ ఆటగాళ్లు తమ స్థానాల గురించి ఆందోళన చెందుతున్నారని, డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో కొంత ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొందని కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానళ్లు, సామాజిక మాధ్యమాల్లో కథనాలు వచ్చాయి. ముఖ్యంగా ప్రపంచకప్ గెలిచిన జట్టులోని ఓపెనర్ల స్థానాలకు ఈ కుర్రాడు ఎక్కడ ఎసరు పెడతాడో అనే భయం సహజంగానే కొందరిలో కనిపిస్తోందని ఈ రూమర్ల సారాంశం.
పుకార్లకు చెక్..
ఈ ప్రచారంలో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని చెప్పడానికి ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన మొదటి టీ20 మ్యాచ్కు ముందు జరిగిన ఒక సంఘటనే నిదర్శనం. మ్యాచ్ ప్రారంభానికి ముందు మైదానంలో వైభవ్ సూర్యవంశీ ఎంతో వినయంగా సీనియర్ ఆటగాడు అభిషేక్ శర్మ దగ్గరికి వెళ్లి ఆలింగనం చేసుకుని ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పాడు. ఈ అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూసి అక్కడే ఉన్న కోచ్ సితాంశు కోటక్, రఘు ముఖాల్లో నవ్వులు విరిశాయి. ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారడంతో, ఆటగాళ్ల మధ్య ఎలాంటి విభేదాలు లేవని, ఒకరినొకరు ఎంతగానో గౌరవించుకుంటున్నారని స్పష్టమైంది. భారత జట్టులో ఎలాంటి 'సూపర్స్టార్' సంస్కృతికి తావులేదని, జట్టు ప్రయోజనాలే ముఖ్యమని హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ముందే స్పష్టం చేయడం ఇక్కడ గమనార్హం.
సీనియర్ల అండ.. 14 పరుగులు అతని ప్రతిభను అంచనా వేయలేవు..!
మంచెస్టర్లో జరిగిన రెండో టీ20లో అరంగేట్రం చేసిన వైభవ్ కేవలం 14 పరుగులు (9 బంతుల్లో, 2 సిక్సర్లు) మాత్రమే చేసి అవుట్ అయ్యాడు. జోఫ్రా ఆర్చర్ వంటి వేగవంతమైన బౌలర్ వేసిన బంతిని అతను ఫ్లిక్ షాట్ ద్వారా సిక్సర్గా మలిచిన తీరుకు మాజీ వికెట్ కీపర్ పార్థివ్ పటేల్ ఫిదా అయ్యాడు. ఈ వయసులో ఒత్తిడిని అధిగమించి ఆడటమే గొప్ప విషయమని, 14 పరుగుల స్కోరుతో అతని భవిష్యత్తును నిర్ణయించలేమని వ్యాఖ్యానించాడు. మాజీ లెగ్ స్పిన్నర్ లక్ష్మణ్ శివరామకృష్ణన్ సైతం ఈ కుర్రాడిని వచ్చే వన్డే ప్రపంచకప్నకు ఒక మ్యాచ్ విన్నర్గా తీర్చిదిద్దాలని, కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్, కోచ్ గంభీర్ అతనికి పూర్తి మద్దతు ప్రకటించాలని కోరారు.
క్రీడారంగంలో ఒక కొత్త సంచలనం వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి అసూయ, ద్వేషాల గురించిన పుకార్లు రావడం సర్వసాధారణం. అయితే క్షేత్రస్థాయిలో టీమిండియా ఆటగాళ్లంతా ఒక కుటుంబంలా ఉంటూ వైభవ్ వంటి యువ ప్రతిభను ఎంతగానో ప్రోత్సహిస్తున్నారు. 15 ఏళ్ల వయసులోనే ప్రపంచ క్రికెట్ దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ చిన్నారి, భవిష్యత్తులో భారత జట్టుకు సచిన్ టెండూల్కర్ తరహాలోనే సుదీర్ఘ కాలం సేవలందిస్తుందని విశ్లేషకులు బలంగా నమ్ముతున్నారు.