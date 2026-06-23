Video: టీమిండియాలో వైభవ్ సూర్యవంశీ జెర్సీ నంబర్ ఫిక్స్.. భావోద్వేగంలో బుడ్డోడు..!
Video: Vaibhav Sooryavanshi India jersey: రాబోయే ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ పర్యటనల కోసం భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) ఎంపిక చేసిన టీ20 జట్టులో వైభవ్ సూర్యవంశీ చోటు దక్కించుకున్న సంగతి తెలిసిందే.
Vaibhav Sooryavanshi India jersey: భారత క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యంత అరుదైన, అద్భుతమైన క్షణం ఆసన్నమైంది. కేవలం 15 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే జాతీయ జట్టుకు ఎంపికై సంచలనం సృష్టించిన యువ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ అధికారిక జెర్సీ నంబర్ ఖరారైంది. నీలి రంగు జెర్సీని చేతుల్లోకి తీసుకున్న వేళ ఆ చిన్నారి కళ్లలో మెరిసిన ఆనందం, గుండెల్లో పొంగిన భావోద్వేగం ప్రతి ఒక్క క్రికెట్ ప్రేమికుడిని కదిలిస్తోంది.
కలల జెర్సీని అందుకున్న వేళ.. హోటల్ గదిలో భావోద్వేగ క్షణాలు..
రాబోయే ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ పర్యటనల కోసం భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) ఎంపిక చేసిన టీ20 జట్టులో వైభవ్ సూర్యవంశీ చోటు దక్కించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. జట్టు సభ్యులు విదేశీ పర్యటనకు బయలుదేరే ముందు బీసీసీఐ ఒక ప్రత్యేకమైన వీడియోను విడుదల చేసింది. అందులో టీమ్ ఇండియా త్రోడౌన్ నిపుణుడు రఘు.. వైభవ్ బస చేసిన హోటల్ గది తలుపు తట్టి, అతడికి ఒక అపురూపమైన కానుకను అందించారు. అదే దేశం గర్వించే 'టీమ్ ఇండియా నీలి రంగు జెర్సీ'. ఆ జెర్సీ వెనుక వైభవ్ కోసం 'నంబర్ 3' (3వ నంబర్) ముద్రించి ఉంది.
కన్నీళ్లు ఆగాయి కానీ, పెదవులపై నవ్వు ఆగలేదు..!
తన కలల జెర్సీని చూసిన వెంటనే ఆ 15 ఏళ్ల కుర్రాడు ఒక్కసారిగా ఉద్వేగానికి లోనయ్యాడు. ఆ మధుర క్షణాన్ని మాటల్లో వర్ణించలేక కళ్లలోనే ఆనందాన్ని దాచుకున్నాడు. ఈ సందర్భంగా వైభవ్ మాట్లాడుతూ.. "నేను ఏ రోజైతే మొదటిసారి చేతిలోకి బ్యాట్ పట్టుకుని మైదానంలోకి అడుగుపెట్టానో, ఆ రోజు నా మనసులో ఉన్న ఏకైక కల ఈ రోజే నెరవేరింది. నా సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో అత్యంత కీలకమైన అడుగు పడింది. ఆ జెర్సీని చూడగానే నా ముఖంలో నవ్వు ఆగలేదు. కొన్నిసార్లు మనం ఊహించని అద్భుతాలు మన జీవితంలో జరుగుతాయి. అలాంటప్పుడు ఎలా స్పందించాలో కూడా అర్థం కాదు. నా పరిస్థితి కూడా ఇప్పుడు సరిగ్గా అలాగే ఉంది" అంటూ భావోద్వేగంగా చెప్పుకొచ్చాడు.
ఐపీఎల్లో పరుగుల సునామీ.. సెలక్టర్లను మెప్పించిన వైనం
బీసీసీఐ సెలక్టర్లు ఇంత చిన్న వయసులోనే వైభవ్ను సీనియర్ జట్టుకు ఎంపిక చేయడం వెనుక బలమైన కారణమే ఉంది. గతేడాది ఐపీఎల్లోనే అరంగేట్రం చేసిన ఈ యువ ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్, తాజా ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో పరుగుల విధ్వంసం సృష్టించాడు. కేవలం 16 మ్యాచ్ల్లోనే ఏకంగా 237.31 స్ట్రైక్ రేట్తో 776 పరుగులు సాధించి ఆరెంజ్ క్యాప్ను కైవసం చేసుకున్నాడు. ఇందులో 5 అర్ధశతకాలు, ఒక అద్భుతమైన శతకం ఉన్నాయి. ప్రపంచస్థాయి బౌలర్లను సైతం తన దూకుడుతో భయపెట్టిన ఈ ప్రతిభావంతుడిని అంతర్జాతీయ వేదికపై పరీక్షించడానికి బ్రిటన్ పర్యటన సరైన సమయమని సెలక్టర్లు భావించారు.
తొలి టీ20లోనే అరంగేట్రం? తుది జట్టులో చోటు దక్కుతుందా?
ఐర్లాండ్తో జరగబోయే మొదటి టీ20 మ్యాచ్లోనే వైభవ్ సూర్యవంశీ బరిలోకి దిగే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఒకవేళ అతడు గనుక తుది జట్టులో ఆడితే, భారతదేశం తరఫున అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడిగా చరిత్ర సృష్టిస్తాడు. అయితే ఓపెనింగ్ స్థానం కోసం ఇప్పటికే అభిషేక్ శర్మ లాంటి విధ్వంసకర ఆటగాడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మరోవైపు సీనియర్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ సంజు శాంసన్ కూడా మంచి ఫామ్లో ఉన్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో మేనేజ్మెంట్ వైభవ్ను ఏ స్థానంలో ఆడిస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.
చిన్న వయసులోనే అసాధారణ ప్రతిభతో దేశం దృష్టిని ఆకర్షించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ.. బీసీసీఐ అందించిన 3వ నంబర్ జెర్సీతో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని లిఖించడానికి సిద్ధమయ్యాడు. ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగే ఈ యువ కెరటం ఐర్లాండ్ గడ్డపై భారత్ తరఫున అరంగేట్రం చేసి ఎలాంటి సంచలనాలు సృష్టిస్తాడో చూడాలని కోట్లాది మంది భారత క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.