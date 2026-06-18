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లంక ఆటగాడితో వాగ్వాదం.. వైభవ్‌పై బీసీసీఐ చర్యలు తీసుకుంటుందా? క్లారిటీ వ‌చ్చేసింది

Vaibhav Suryavanshi: భారత యువ క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు.

Mokshith
Published on: 18 Jun 2026 4:41 PM IST
Vaibhav Suryavanshi
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లంక ఆటగాడితో వాగ్వాదం.. వైభవ్‌పై బీసీసీఐ చర్యలు తీసుకుంటుందా? క్లారిటీ వ‌చ్చేసింది

Vaibhav Suryavanshi: భారత యువ క్రికెటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచాడు. శ్రీలంక-Aతో జరిగిన మ్యాచ్ సందర్భంగా మైదానంలో జరిగిన వాగ్వాదం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది. ఈ ఘటన తర్వాత వైభవ్‌పై భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) చర్యలు తీసుకోబోతోందంటూ ప్రచారం మొదలైంది.

మైదానంలో ఏం జరిగింది?

ఇండియా-A, శ్రీలంక-A జట్ల మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో వైభవ్ సూర్యవంశీ, శ్రీలంక ఆటగాడు హలంబాగే మధ్య మాటల యుద్ధం చోటుచేసుకుంది. మ్యాచ్ ఉత్కంఠభరితంగా సాగుతున్న సమయంలో ఇద్దరు ఆటగాళ్లు భావోద్వేగానికి లోనై ఒకరిపై ఒకరు వ్యాఖ్యలు చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో అభిమానుల మధ్య పెద్ద చర్చ మొదలైంది.

వైభవ్‌పై చర్యలపై బీసీసీఐ స్పందన

వైభవ్ ప్రవర్తనపై బీసీసీఐ చర్యలు తీసుకోబోతుందన్న వార్తలను దేవజిత్ సైకియా ఖండించారు. మైదానంలో జరిగే ఘటనలపై నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మ్యాచ్ రిఫరీ, అంపైర్ల బాధ్యత అని ఆయన తెలిపారు. ఈ అంశంలో బీసీసీఐకి ప్రత్యక్ష పాత్ర ఉండదని స్పష్టం చేశారు. ఆటగాళ్ల ప్రవర్తనకు సంబంధించిన అంశాలు ఐసీసీ, మ్యాచ్ అధికారుల పరిధిలో ఉంటాయని, బోర్డు జోక్యం చేసుకునే అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు.

సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న ప్రచారాలపై క్లారిటీ

వైభవ్‌పై క్రమశిక్షణ చర్యలు, జరిమానా లేదా సస్పెన్షన్ విధించే అవకాశం ఉందంటూ అనేక కథనాలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. అయితే వాటిలో వాస్తవం లేదని సైకియా తెలిపారు. ఇప్పటికే క్రికెట్‌లో ఇలాంటి విషయాలను పరిశీలించేందుకు స్పష్టమైన వ్యవస్థ ఉందని చెప్పారు. మ్యాచ్ రిఫరీ నివేదిక ఆధారంగానే అవసరమైన చర్యలు ఉంటాయని, దీనికి బీసీసీఐతో సంబంధం లేదని వివరించారు.

ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వైభవ్ ఎంపిక

ఈ నెల చివర్లో భారత జట్టు ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లనుంది. ఈ టూర్‌కు వైభవ్ సూర్యవంశీ కూడా ఎంపికయ్యాడు. అతను ఇంకా చిన్న వాడు కావ‌డంతో ప్రత్యేకంగా అతని తల్లిదండ్రులు కూడా పర్యటనకు వెళ్లేందుకు బీసీసీఐ అనుమతి ఇచ్చింది. అంతర్జాతీయ స్థాయి వాతావరణానికి అలవాటు పడేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. యువ ఆటగాడిగా అతనికి సరైన మద్దతు అందించడమే బోర్డు ఉద్దేశమని అధికారులు చెబుతున్నారు.

సచిన్ తర్వాత ప్రత్యేక ప్రతిభగా వైభవ్

వైభవ్ భవిష్యత్తుపై బీసీసీఐకి భారీ అంచనాలు ఉన్నట్లు సైకియా వ్యాఖ్యల ద్వారా స్పష్టమైంది. చిన్న వయసులోనే ప్రతిభ చాటుతున్న అతడిని భారత క్రికెట్ భవిష్యత్తుకు కీలక ఆస్తిగా బోర్డు భావిస్తోంది. గతంలో సచిన్ టెండూల్కర్ చిన్న వయసులోనే భారత జట్టులోకి వచ్చినట్లే, వైభవ్ కూడా తన ప్రతిభతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడని ఆయన అన్నారు. రాబోయే రెండు, మూడు దశాబ్దాల పాటు భారత క్రికెట్‌కు సేవలందించే సామర్థ్యం వైభవ్‌లో ఉందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.

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Mokshith

Mokshith

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

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