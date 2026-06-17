Home క్రీడలుWomens T20 World Cup: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో పెను సంచలనం

Womens T20 World Cup: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో పెను సంచలనం

Womens T20 World Cup: వుమెన్స్ టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో శ్రీలంక మహిళల జట్టు సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.

Naresh.k
Published on: 17 Jun 2026 7:54 AM IST
Womens T20 World Cup
X

Womens T20 World Cup: టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో పెను సంచలనం

Womens T20 World Cup: వుమెన్స్ టీ20 వరల్డ్ కప్‌లో ఊహించని సంచలనం నమోదైంది. టోర్నీలోనే మోస్ట్ పవర్‌ఫుల్ టీమ్, డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగిన న్యూజిలాండ్‌కు పసికూన శ్రీలంక మైండ్ బ్లోయింగ్ షాక్ ఇచ్చింది. క్రికెట్ ప్రపంచం అంతా కివీస్ జట్టుదే గెలుపు అనుకుంటున్న వేళ.. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేస్తూ శ్రీలంక మహిళల జట్టు తొలిసారిగా చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. గెలుపు ఖరారు కాగానే లంక క్రికెటర్ల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. మైదానంలోనే ఒకరినొకరు హగ్ చేసుకుంటూ, ఎగిరి గంతులు వేస్తూ లంక సింహిణులు చేసిన హంగామా మ్యాచ్‌కే హైలైట్‌గా నిలిచింది.

మహిళల టీ20 క్రికెట్ చరిత్ర చూస్తే.. శ్రీలంకపై న్యూజిలాండ్‌కు తిరుగులేని, ఏకపక్ష రికార్డు ఉంది. గతంలో ఇరు జట్ల మధ్య జరిగిన 7 టీ20 మ్యాచ్‌లలోనూ న్యూజిలాండ్ జట్టునే విజయం వరించింది. లంక జట్టు ఏనాడూ కివీస్‌ను ఓడించింది లేదు. కానీ, పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా పోరాడిన లంక జట్టు.. ఎనిమిదో ప్రయత్నంలో న్యూజిలాండ్ ఆధిపత్యానికి బ్రేక్ వేసి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది.

అంతేకాదు, 2023 టీ20 వరల్డ్ కప్ ముగిసినప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో శ్రీలంక మహిళల జట్టుకు దక్కిన మొట్టమొదటి సాలిడ్ విజయం ఇదే కావడం విశేషం. ఈ ఒక్క గెలుపుతో లంక జట్టు మళ్లీ ఫామ్‌లోకి వచ్చేసింది. ఈ మ్యాచ్‌లో మొదట టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 150 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది. లంక బౌలర్లను ఆడుకుంటూ కివీస్ బ్యాటర్లు పటిష్టమైన లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించారు. ఈ పిచ్‌పై 151 పరుగుల ఛేజింగ్ అంటే మామూలు విషయం కాదు.

151 పరుగుల టార్గెట్‌తో బరిలోకి దిగిన శ్రీలంక జట్టు అత్యంత క్రమశిక్షణతో ఇన్నింగ్స్‌ను నిర్మించింది. చివరి ఓవర్లలో మ్యాచ్ ఉత్కంఠగా మారినప్పటికీ, లంక బ్యాటర్లు అస్సలు ఒత్తిడికి లోనవ్వలేదు. ఇంకా రెండు బంతులు మిగిలి ఉండగానే 5 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని విజయవంతంగా ఛేదించారు. శ్రీలంక సాధించిన ఈ చారిత్రాత్మక విజయం వుమెన్స్ వరల్డ్‌కప్ గ్రూప్ దశను మరింత ఆసక్తికరంగా మార్చేసింది. పసికూనలు సైతం కోరలు చాస్తుండటంతో రాబోయే మ్యాచ్‌లలో ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు కానున్నాయోనని క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Womens T20 World CupSri Lanka vs New Zealand womenSL W vs NZ W
Naresh.k

Naresh.k

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో సబ్-ఎడిటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్, పాలిటిక్స్ , వైరల్ న్యూస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X