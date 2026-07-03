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భారత్, శ్రీలంక టెస్టె సిరీస్‌కు రంగం సిద్ధం.. ఆ స్టార్ ప్లేయర్ దూరం.. ఎందుకంటే?

Pathum Nissanka Injury: వెస్టిండీస్ పర్యటనలో ఉన్న శ్రీలంక జట్టుకు ఆరంభం నుంచే గాయాల బెడద పట్టుకుంది. ముఖ్యంగా ఆ జట్టు వెన్నుముక లాంటి ఓపెనర్ పథుమ్ నిస్సాంక తీవ్రమైన మణికట్టు గాయంతో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు.

Venkat
Published on: 3 July 2026 12:52 PM IST
Pathum Nissanka Injury
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భారత్, శ్రీలంక టెస్టె సిరీస్‌కు రంగం సిద్ధం.. ఆ స్టార్ ప్లేయర్ దూరం.. ఎందుకంటే?

Pathum Nissanka Injury: భారత జట్టుతో త్వరలో జరగబోయే ప్రతిష్టాత్మక టెస్టు సిరీస్‌కు ముందు శ్రీలంక జట్టుకు ఊహించని భారీ షాక్ తగిలింది. లంక జట్టులో అత్యంత నిలకడైన ప్రదర్శనతో కీలక ఆటగాడిగా మారిన స్టార్ ఓపెనర్ పథుమ్ నిస్సాంక తీవ్ర గాయంతో బాధపడుతున్నాడు. శస్త్రచికిత్స కోసం అతడు అత్యవసరంగా లండన్ వెళ్లడంతో రాబోయే సిరీస్‌లో అతడి ఆడటంపై తీవ్ర నీలినీడలు కమ్ముకున్నాయి.

మణికట్టు గాయంతో విలవిల.. సర్జరీ కోసం లండన్‌కు ప్రయాణం..

వెస్టిండీస్ పర్యటనలో ఉన్న శ్రీలంక జట్టుకు ఆరంభం నుంచే గాయాల బెడద పట్టుకుంది. ముఖ్యంగా ఆ జట్టు వెన్నుముక లాంటి ఓపెనర్ పథుమ్ నిస్సాంక తీవ్రమైన మణికట్టు గాయంతో ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. వెస్టిండీస్‌తో జరిగిన మొదటి టెస్టు మ్యాచ్‌లోనే అతడు నొప్పితో తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఆ మ్యాచ్‌లో ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయిన నిస్సాంక, గాయం తీవ్రత పెరగడంతో కరేబియన్ పర్యటన నుంచి మధ్యలోనే తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. ప్రస్తుతం నిస్సాంక మణికట్టు శస్త్రచికిత్స నిమిత్తం లండన్‌కు వెళ్లినట్లు శ్రీలంక క్రికెట్ వర్గాలు ధృవీకరించాయి.

లంక ప్రీమియర్ లీగ్‌కు దూరం.. టీమిండియాతో సిరీస్ అనుమానమే!

ఈ గాయం కారణంగా పథుమ్ నిస్సాంక జులై 17 నుంచి ప్రారంభం కానున్న లంక ప్రీమియర్ లీగ్ (ఎల్‌పీఎల్) 2026 సీజన్ మొత్తానికి అధికారికంగా దూరమయ్యాడు. జాఫ్నా కింగ్స్ తరపున మెరుపులు మెరిపించాల్సిన నిస్సాంక దూరం కావడం ఆ ఫ్రాంచైజీకి పెద్ద మైనస్. అయితే అంతకంటే పెద్ద ఆందోళన ఏమిటంటే, ఆగస్టు 15 నుంచి భారత్‌తో ప్రారంభం కానున్న రెండు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్‌కు అతడు అందుబాటులో ఉంటాడా లేదా అనేది ఇప్పుడు మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్నగా మారింది. ఎల్‌పీఎల్ ముగిసిన కేవలం వారం రోజుల్లోనే భారత్‌తో సిరీస్ ప్రారంభం కానుండటంతో, అంత తక్కువ సమయంలో అతడు పూర్తిగా కోలుకోవడం అసాధ్యమని వైద్య నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

లంక జట్టులో ఐకమత్యం దెబ్బతినేలా వరుస గాయాలు..

శ్రీలంక జట్టును ప్రస్తుతం ఒకేసారి పలు గాయాలు వేధిస్తున్నాయి. కేవలం నిస్సాంక మాత్రమే కాకుండా, జట్టులోని ప్రధాన ఫాస్ట్ బౌలర్ లహిరు కుమార కూడా హ్యామ్‌స్ట్రింగ్ గాయంతో వెస్టిండీస్‌తో జరిగే రెండో టెస్టుకు దూరమయ్యాడు. వీరికి తోడు విశ్వ ఫెర్నాండో గాయంతో, రమేష్ మెండిస్ అనారోగ్యంతో బాధపడుతుండటం లంక జట్టును తీవ్ర ఆత్మరక్షణలో పడేసింది. ప్రపంచ టెస్టు ఛాంపియన్‌షిప్ (డబ్ల్యూటీసీ) పాయింట్ల పట్టికలో కీలకమైన ఈ సమయంలో వరుసగా ఆటగాళ్లు దూరం కావడం ఆ జట్టుకు కోలుకోలేని దెబ్బ.

నిస్సాంక లేకపోవడం లంకకు ఎందుకు పెద్ద లోటు?

శ్రీలంక జట్టు గడచిన కొద్దికాలంగా టెస్టుల్లో సాధించిన విజయాల్లో నిస్సాంక పాత్ర ఎంతో కీలకం. ఇప్పటివరకు ఆడిన 33 టెస్టు ఇన్నింగ్స్‌లలో 42.3 సగటుతో 1310 పరుగులు సాధించిన అతడు, జట్టుకు గట్టి పునాది వేస్తూ వచ్చాడు. ఇందులో 4 శతకాలు, 7 అర్ధశతకాలు ఉన్నాయి. 2025 నుంచి చూసుకుంటే లంక తరపున అత్యధిక పరుగులు చేసిన రెండో బ్యాటర్‌గా అతడు కొనసాగుతున్నాడు. సొంత గడ్డపై భారత్ వంటి పటిష్టమైన స్పిన్ బౌలింగ్ కలిగిన జట్టును ఎదుర్కోవడానికి నిస్సాంక లాంటి సాంకేతికత కలిగిన క్లాస్ బ్యాటర్ లేకపోవడం శ్రీలంక బ్యాటింగ్ విభాగాన్ని బలహీనపరిచే అంశం.

భారత పర్యటనకు ముందు లంక జట్టుకు ఇది కోలుకోలేని ఎదురుదెబ్బ అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. రాబోయే డబ్ల్యూటీసీ సైకిల్‌లో టీమిండియాను ఢీకొట్టాలంటే లంకకు నిస్సాంక సేవలు ఎంతో అవసరం. మరి లండన్‌లో జరిగే శస్త్రచికిత్స అనంతరం ఈ స్టార్ ఓపెనర్ ఏదైనా అద్భుతం జరిగి ఆగస్టు నాటికి మైదానంలోకి అడుగుపెడతాడో లేదో వేచి చూడాలి.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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