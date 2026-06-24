ICC ODI Rankings: ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో టీమిండియా హవా.. టాప్-4లో నలుగురు మనోళ్లే!
ICC ODI Rankings: Latest ICC ODI Rankings. ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో టీమిండియా హవా నడుస్తోంది. టాప్-4లో ఏకంగా నలుగురు మనోళ్లే ఉన్నారు.
ICC ODI Rankings: ఐసీసీ వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో టీమిండియా హవా నడుస్తోంది. టాప్-4లో ఏకంగా నలుగురు మనోళ్లే ఉన్నారు. భారత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ (791 రేటింగ్ పాయింట్స్) బ్యాటింగ్ ర్యాంకింగ్స్లో దూసుకొచ్చాడు. అఫ్గానిస్థాన్తో ఇటీవల ముగిసిన మూడు వన్డేల సిరీస్లో అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన గిల్.. మూడు స్థానాలు ఎగబాకి ప్రపంచ నంబర్-2 బ్యాటర్గా నిలిచాడు.
మరోవైపు గాయం కారణంగా అఫ్గాన్ సిరీస్కు దూరమైన కింగ్ విరాట్ కోహ్లీ (768 రేటింగ్ పాయింట్స్) ఒక స్థానం కోల్పోయి మూడో స్థానానికి పడిపోయాడు. న్యూజిలాండ్ స్టార్ డారిల్ మిచెల్ (815 రేటింగ్ పాయింట్స్) అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండగా.. గిల్ అతడికి కేవలం 24 రేటింగ్ పాయింట్ల దూరంలో మాత్రమే ఉన్నాడు.
నాలుగో స్థానంలో రోహిత్:
అఫ్గానిస్థాన్పై తొలి రెండు వన్డేల్లో శుభ్మన్ గిల్ 84, 154 పరుగులతో చెలరేగాడు. మూడో వన్డేలో బ్యాటింగ్ చేసే అవకాశం రాకపోయినా.. ఆ రెండు ఇన్నింగ్స్ల ప్రభావంతో ర్యాంకింగ్స్లో భారీ పురోగతి సాధించాడు. విరాట్ కోహ్లీ హామ్స్ట్రింగ్ గాయం కారణంగా మొత్తం సిరీస్కు దూరంగా ఉండటంతో అతడు మూడో స్థానానికి పడిపోయాడు.
భారత స్టార్ ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ (754 రేటింగ్ పాయింట్స్) తన నాలుగో స్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నాడు. భారత వికెట్కీపర్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ ర్యాంకింగ్స్లో 21 స్థానాలు ఎగబాకి 43వ స్థానానికి చేరుకున్నాడు. శ్రేయస్ అయ్యర్ ఒక స్థానం మెరుగుపరుచుకుని 14వ స్థానంలో నిలవగా.. కేఎల్ రాహుల్ రెండు స్థానాలు కోల్పోయి 11వ ర్యాంక్కు పడిపోయాడు.
16 స్థానాలు ఎగబాకిన అర్ష్దీప్:
బౌలర్ల విభాగంలో కూడా భారత ఆటగాళ్లు మంచి పురోగతి సాధించారు. అర్ష్దీప్ సింగ్ 16 స్థానాలు ఎగబాకి 22వ ర్యాంక్కు చేరుకోగా.. ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ 34 స్థానాలు ఎగబాకి 58వ స్థానంలో నిలిచాడు. ఆల్రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ 17 స్థానాలు మెరుగుపరుచుకుని 71వ స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు.
ఇక టెస్టు బౌలర్ల ర్యాంకింగ్స్లో న్యూజిలాండ్ పేసర్ మ్యాట్ హెన్రీ ఇంగ్లండ్తో జరిగిన రెండో టెస్టులో 11 వికెట్లు తీసి ప్రపంచ నంబర్-1 బౌలర్గా ఎదిగాడు. ప్రస్తుతం అతడు భారత స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రాతో కలిసి సంయుక్తంగా అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. 2024 నవంబర్ నుంచి బుమ్రా అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతుండగా.. ఇప్పుడు హెన్రీ అతడితో సమానంగా నిలిచాడు.
మ్యాట్ హెన్రీ అరుదైన ఘనత:
మ్యాట్ హెన్రీ ఈ ఘనత సాధించడం ద్వారా 36 ఏళ్ల తర్వాత టెస్టు బౌలర్ల ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానానికి చేరుకున్న న్యూజిలాండ్ పేసర్గా చరిత్ర సృష్టించాడు. ఇంతకుముందు జాక్ కోవీ (1947), రిచర్డ్ హ్యాడ్లీ (1984-1990) మాత్రమే ఈ ఘనత సాధించారు. మరోవైపు టెస్టు బ్యాటర్ల ర్యాంకింగ్స్లో ఇంగ్లండ్ స్టార్ జో రూట్ రెండు స్థానాలు ఎగబాకి తిరిగి నంబర్-1 బ్యాటర్గా నిలిచాడు.
అఫ్గాన్ సిరీస్లో గిల్ చూపించిన అద్భుత ఫామ్, భారత యువ ఆటగాళ్ల పురోగతి, అలాగే బుమ్రాతో హెన్రీ అగ్రస్థానాన్ని పంచుకోవడం తాజా ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఇప్పుడు గిల్ నంబర్-1 ర్యాంక్పై దృష్టి పెట్టాడు.