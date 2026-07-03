Team India: నన్ను కావాలనే తప్పించారు...గిల్, గంభీర్పై స్టార్ క్రికెటర్ షాకింగ్ కామెంట్స్
Team India: భారత క్రికెట్ జట్టులో అంతర్గత విభేదాలు రచ్చకెక్కాయి.
Shardul Thakur: భారత క్రికెట్ జట్టులో అంతర్గత విభేదాలు మరోసారి రచ్చకెక్కాయి. లార్డ్ శార్దూల్గా అభిమానులు పిలుచుకునే ఆల్రౌండర్ శార్దూల్ ఠాకూర్, కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ మరియు కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ద్వయంపై చేసిన సంచలన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు డ్రెస్సింగ్ రూమ్ వాతావరణాన్ని వేడెక్కించడమే కాకుండా, క్రికెట్ వర్గాల్లో తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక సిరీస్లో తనను జట్టు మేనేజ్మెంట్ సరిగ్గా వాడుకోలేదని, వారి వ్యూహాల వల్లే తనకు అన్యాయం జరిగిందని శార్దూల్ బహిరంగంగానే పెదవి విరిచాడు.
ఇటీవల ముగిసిన అండర్సన్-టెండూల్కర్ ట్రోఫీలో లీడ్స్, మాంచెస్టర్ టెస్టుల్లో మాత్రమే శార్దూల్కు ఆడే అవకాశం వచ్చింది. డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో ముంబై తరపున 9 మ్యాచ్ల్లో 35 వికెట్లు తీసి పీక్ ఫామ్లో ఉన్నప్పటికీ, టీమ్ మేనేజ్మెంట్ తనను నమ్మకపోవడంపై శార్దూల్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశాడు. ఈ రెండు టెస్టుల్లో కలిపి అతనికి కేవలం 27 ఓవర్లు మాత్రమే బౌలింగ్ ఇచ్చారు. నేను మంచి ఫామ్లో ఉన్నా జట్టు మేనేజ్మెంట్ నాపై నమ్మకం ఉంచలేదు. ఇది నన్ను ఎంతో బాధించింది అని ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సందర్భంగా శార్దూల్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు.
లీడ్స్ టెస్టులో ఇంగ్లాండ్ 373 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగినప్పుడు శార్దూల్ అద్భుతం చేశాడు. ఒకే ఓవర్లో ప్రమాదకరమైన బెన్ డకెట్, హ్యారీ బ్రూక్లను అవుట్ చేసి భారత్ను ఒక్కసారిగా రేసులోకి తెచ్చాడు. కానీ, వికెట్లు తీసిన వెంటనే అతన్ని బౌలింగ్ దాడి నుండి తప్పించడంపై శార్దూల్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశాడు. ఆ సమయంలో నాకు మరికొన్ని ఓవర్లు ఇచ్చి ఉంటే, ఖచ్చితంగా మరో వికెట్ తీసేవాడిని. అది మ్యాచ్ ఫలితాన్ని మార్చేసేది. కానీ నన్ను ఆపడం వల్ల ఇంగ్లాండ్పై ఒత్తిడి తగ్గింది. కెప్టెన్ గిల్, కోచ్ గంభీర్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాలే జట్టు ఓటమికి, సిరీస్ 2-2తో డ్రా కావడానికి దారితీశాయని శార్దూల్ పరోక్షంగా నిందించాడు.
ఈ వివాదాస్పద సిరీస్ ముగిసిన వెంటనే సెలెక్టర్లు శార్దూల్ ఠాకూర్పై వేటు వేశారు. ముల్లాన్పూర్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో జరిగిన ఏకైక టెస్ట్ మ్యాచ్కు అతనికి కనీసం జట్టులోనూ చోటు దక్కలేదు. ఒకవైపు పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్లో విపరీతమైన పోటీ ఉండటం, మరోవైపు మేనేజ్మెంట్పై అసంతృప్తి వెళ్లగక్కడంతో శార్దూల్ అంతర్జాతీయ కెరీర్ ఇప్పుడు ప్రమాదంలో పడినట్లు కనిపిస్తోంది.
అయితే, ఈ అంతర్గత విభేదాలపై తదుపరి స్పందించిన శార్దూల్.. తాను నేరుగా కెప్టెన్తో గానీ, కోచ్తో గానీ మాట్లాడలేదని, ఒక ఆటగాడిగా తనకు ఇచ్చిన బాధ్యతను మాత్రమే నిర్వర్తించానని క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఏదేమైనా, గంభీర్ కోచింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టాక ఆటగాళ్లు ఇలా ఓపెన్గా విమర్శలు చేయడం ఇదే మొదటిసారి కావడంతో ఈ వ్యవహారం మున్ముందు ఎలాంటి మలుపులు తిరుగుతుందో చూడాలి.