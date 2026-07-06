ప్రపంచకప్ హీరోపై గంభీర్ వేటు.. 'హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ సంజూ' అంటూ ఫ్యాన్స్ హల్చల్..!
భారత క్రికెట్ రంగాన్ని ప్రస్తుతం ఒక సంచలన వార్త కుదిపేస్తోంది. ఇటీవలే ముగిసిన టీ20 ప్రపంచకప్లో అద్భుత ప్రదర్శనతో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డు గెలుచుకున్న స్టార్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ను ఇంగ్లాండ్తో జరుగుతున్న సిరీస్ నుంచి అకస్మాత్తుగా పక్కన పెట్టడం తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది.
సంజు శాంసన్: భారత క్రికెట్ రంగాన్ని ప్రస్తుతం ఒక సంచలన వార్త కుదిపేస్తోంది. ఇటీవలే ముగిసిన టీ20 ప్రపంచకప్లో అద్భుత ప్రదర్శనతో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డు గెలుచుకున్న స్టార్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ను ఇంగ్లాండ్తో జరుగుతున్న సిరీస్ నుంచి అకస్మాత్తుగా పక్కన పెట్టడం తీవ్ర దుమారం రేపుతోంది. దీంతో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్న అభిమానులు నెట్టింట సంచలన పోస్టులు పెడుతున్నారు.
ప్రపంచకప్ హీరోపై కేవలం మూడు మ్యాచ్లకే వేటా?
టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 టోర్నీలో భారత జట్టు విజేతగా నిలవడంలో సంజూ శాంసన్ ఎంతటి కీలక పాత్ర పోషించాడో అందరికీ తెలిసిందే. ఆ టోర్నీలో పరుగుల వరద పారించి సిరీస్ వీరుడిగా నిలిచిన శాంసన్కు ఆ తర్వాత కాలం కలిసిరాలేదు. ఐర్లాండ్, ఇంగ్లాండ్ పర్యటనల్లో ఆడిన మూడు ఇన్నింగ్స్లలో అతను ఒకే అంకె స్కోరుకే పరిమితమయ్యాడు. కేవలం ఈ మూడు మ్యాచ్ల పేలవ ఫామ్ను సాకుగా చూపిస్తూ హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, టీమ్ మేనేజ్మెంట్ రెండో టీ20 మ్యాచ్ తుది జట్టు నుంచి అతనిపై వేటు వేయడం సర్వత్రా విమర్శలకు దారితీస్తోంది.
నెట్టింట అభిమానుల ఆగ్రహం.. 'హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ సంజూ' ట్రెండింగ్!
సంజూ శాంసన్ లాంటి మేటి ఆటగాడిని జట్టు నుంచి తొలగించడాన్ని అతని అభిమానులు అస్సలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. భారత జట్టులో ప్రతిభకు ఇచ్చే గౌరవం ఇదేనా అంటూ సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెద్ద ఎత్తున నిరసనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు అభిమానులు తీవ్ర నిరాశతో, "భారత జట్టులో పక్షపాత రాజకీయాలు ఎక్కువయ్యాయి, సంజూ నువ్వు అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు వీడ్కోలు పలికి విదేశీ లీగ్లలో ఆడుకోవడం మంచిది" అంటూ 'హ్యాపీ రిటైర్మెంట్ సంజూ శాంసన్' అనే హ్యాష్ట్యాగ్లను ట్రెండ్ చేస్తున్నారు. మరికొందరైతే గౌతమ్ గంభీర్ కావాలనే కేరళ స్టార్ కెరీర్ను తొలగిస్తున్నాడంటూ తీవ్ర స్థాయిలో కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
సంజయ్ మంజ్రేకర్ సైతం షాక్.. వ్యూహాత్మక తప్పిదాలపై మాజీల విమర్శలు..
సాధారణంగా ఆటగాళ్లపై కఠిన విమర్శలు చేసే మాజీ క్రికెటర్ మరియు ప్రముఖ వ్యాఖ్యాత సంజయ్ మంజ్రేకర్ సైతం ఈ నిర్ణయం చూసి విస్మయానికి గురయ్యాడు. 15 ఏళ్ల కుర్రాడు వైభవ్ సూర్యవంశీని జట్టులోకి తీసుకురావడాన్ని స్వాగతించిన మంజ్రేకర్, అందుకోసం ప్రపంచకప్ హీరోను పక్కనపెట్టడం అత్యంత విచిత్రమైన ఎంపిక అని విమర్శించాడు. ఒకవేళ వైభవ్ను ఆడించాలనుకుంటే సంజూను మూడో స్థానంలో పంపించి జట్టులో కొనసాగించవచ్చని, అసలు శాంసన్కు గాయమైందా లేక కావాలనే పక్కన పెట్టారా అని సామాజిక మాధ్యమ వేదికగా ప్రశ్నించాడు. ఇటు ఇర్ఫాన్ పఠాన్ సైతం జట్టులో ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్ల సంఖ్య ఎక్కువై సమతుల్యత దెబ్బతింటుందని, సంజూ వంటి కుడిచేతి వాటం అనుభవజ్ఞుడి అవసరం జట్టుకు ఉందని స్పష్టం చేశాడు.
భారత క్రికెట్లో సంజూ శాంసన్ కెరీర్ ఎప్పుడూ ఒక మిస్టరీగానే సాగుతోంది. అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు అవకాశాలు రాకపోవడం, ఒక్కసారి విఫలం కాగానే జట్టు నుంచి పూర్తిగా తొలగించడం అతని అంతర్జాతీయ కెరీర్కు శాపంగా మారింది. అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో రిటైర్మెంట్ కామెంట్లు పెడుతున్నప్పటికీ, సంజూ శాంసన్ మళ్లీ తన బ్యాట్తోనే కోచ్ గంభీర్ నిర్ణయాలకు సమాధానం చెప్పి జట్టులోకి ఘనంగా పునరాగమనం చేయాలని ఆశిద్దాం.