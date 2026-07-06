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ధోనీ నుంచి శ్రేయస్ వరకు.. 11 ఏళ్ల సంజూ కెరీర్‌ను ముంచేసిన 7 గురు కెప్టెన్లు..!

Sanju Samson Team India Career: దశాబ్ద కాలానికి పైగా సాగుతున్న అతని అంతర్జాతీయ కెరీర్‌లో ఎందరో కెప్టెన్లు మారారు, ఎన్నో ప్రయోగాలు జరిగాయి. మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ కాలం నుంచి నేటి శ్రేయస్ అయ్యర్ వరకు సంజూ ప్రయాణం ఎలా సాగిందో ఓసారి చూద్దాం.

Venkat
Updated on: 6 July 2026 9:46 PM IST
Sanju Samson
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ధోనీ నుంచి శ్రేయస్ వరకు.. 11 ఏళ్ల సంజూ కెరీర్‌ను ముంచేసిన 7 గురు కెప్టెన్లు..!

Sanju Samson Team India Career: భారత క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత ప్రతిభ ఉండి కూడా నిరంతరం వివక్షకు, అన్యాయానికి గురైన ఆటగాడు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది సంజూ శాంసన్ మాత్రమే. దశాబ్ద కాలానికి పైగా సాగుతున్న అతని అంతర్జాతీయ కెరీర్‌లో ఎందరో కెప్టెన్లు మారారు, ఎన్నో ప్రయోగాలు జరిగాయి. మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ కాలం నుంచి నేటి శ్రేయస్ అయ్యర్ వరకు సంజూ ప్రయాణం ఎలా సాగిందో ఓసారి చూద్దాం.

మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ యుగంలో అరంగేట్రం..

కేరళకు చెందిన ఈ క్లాసిక్ వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ కెరీర్ 2015లో జింబాబ్వే పర్యటనలో ప్రారంభమైంది. అప్పట్లో భారత జట్టును నడిపిస్తున్న మిస్టర్ కూల్ మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ సారథ్యంలో సంజూ శాంసన్ మొదటిసారి అంతర్జాతీయ టీ20 బరిలోకి దిగాడు. అయితే అప్పటికే జట్టులో ధోనీ వంటి దిగ్గజ కీపర్ స్థిరపడటం, వికెట్ కీపర్ స్థానానికి విపరీతమైన పోటీ ఉండటంతో ఆ ఒక్క మ్యాచ్ తర్వాత సంజూకు మళ్లీ జట్టులో చోటు దక్కించుకోవడానికి సంవత్సరాల కాలం పట్టింది.

విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ హయాంలో దోబూచులాట..

ధోనీ తర్వాత జట్టు పగ్గాలు అందుకున్న రన్ మెషిన్ విరాట్ కోహ్లీ హయాంలో కూడా సంజూకు అవకాశాలు అంతంత మాత్రమే వచ్చాయి. ఒకటి రెండు మ్యాచ్‌లలో విఫలం కాగానే జట్టు నుంచి పక్కన పెట్టేసే సంస్కృతి అప్పట్లో ఎక్కువగా నడిచింది. ఆ తర్వాత హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ కెప్టెన్సీలో సంజూ శాంసన్‌ను మిడిల్ ఆర్డర్‌లో పలుమార్లు పరీక్షించారు. రోహిత్ శర్మ సైతం సంజూ ప్రతిభను పలు సందర్భాల్లో కొనియాడినప్పటికీ, ఐసీసీ టోర్నీల సమయానికి వచ్చేసరికి ఈ కేరళ స్టార్‌ను కాదని ఇషాన్ కిషన్ లేదా రిషబ్ పంత్‌లకే మేనేజ్‌మెంట్ ప్రాధాన్యతనిచ్చింది.

హార్దిక్ పాండ్యా, సూర్యకుమార్ యాదవ్ సారథ్యంలో కొత్త ఆశలు..

భారత టీ20 జట్టుకు హార్దిక్ పాండ్యా, సూర్యకుమార్ యాదవ్ వంటి వారు వేర్వేరు సమయాల్లో నాయకత్వం వహించినప్పుడు సంజూ కెరీర్‌లో కొంత సానుకూల మార్పులు కనిపించాయి. ముఖ్యంగా హార్దిక్ కెప్టెన్సీలో ఐర్లాండ్ వంటి పర్యటనల్లో సంజూ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్‌లు ఆడి తన సత్తా చాటాడు. సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీలో శ్రీలంక, దక్షిణాఫ్రికా సిరీస్‌లలో వరుస సెంచరీలు బాది టీ20 ప్రపంచకప్ రేసులో నిలిచాడు. చివరకు 2026 ప్రపంచకప్‌లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శనతో జట్టును విజేతగా నిలిపి 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్' అవార్డును కూడా సొంతం చేసుకున్నాడు.

శుభ్‌మన్ గిల్ నుంచి శ్రేయస్ అయ్యర్ వరకు.. నేటికీ మారని పరిస్థితి..

ప్రపంచకప్ హీరోగా నిలిచినప్పటికీ, ఆ తర్వాత జట్టులోకి వచ్చిన యువ కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్ సిరీస్‌లలో కానీ, ప్రస్తుత ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథ్యంలో కానీ సంజూకు నిలకడైన అవకాశాలు దక్కడం లేదు. కేవలం రెండు మూడు ఇన్నింగ్స్‌లలో తక్కువ పరుగులకే అవుట్ కాగానే, 11 ఏళ్ల అంతర్జాతీయ అనుభవం ఉన్న సీనియర్ ఆటగాడిని బెంచ్‌కే పరిమితం చేయడం సగటు క్రికెట్ అభిమానిని తీవ్రంగా కలచివేస్తోంది. ధోనీ, కోహ్లీ, రోహిత్, హార్దిక్, సూర్యకుమార్, గిల్, అయ్యర్ ఇలా ఏడుగురు కెప్టెన్లు మారినా, సంజూ శాంసన్ మాత్రం ప్రతి సిరీస్‌లోనూ తన స్థానాన్ని నిరూపించుకోవడానికి పోరాడాల్సి రావడం విచారకరం.

క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఎంతటి ప్రతిభ ఉన్నా అదృష్టం, మేనేజ్‌మెంట్ మద్దతు లేకపోతే కెరీర్ ఎలా ఒడిదుడుకులతో సాగుతుందనే దానికి సంజూ శాంసన్ ఒక నిలువెత్తు నిదర్శనం. కెప్టెన్లు మారవచ్చు, కోచ్‌లు మారవచ్చు.. కానీ దేశవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానుల గుండెల్లో సంజూ సంపాదించుకున్న స్థానం మాత్రం ప్రత్యేకం. ఈ ఒడిదుడుకులను తట్టుకుని సంజూ మళ్లీ మైదానంలో పరుగుల సునామీ సృష్టించాలని ఆశిద్దాం.


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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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