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India vs Pakistan: ఆసియా క్రీడల్లో ఉత్కంఠ పోరు.. భారత్‌తో మ్యాచ్‌పై పాక్ కెప్టెన్ కీలక వ్యాఖ్యలు?

India vs Pakistan: ఆసియా క్రీడలు పురుషుల టీ20 2026లో భారత్, పాకిస్థాన్ జట్లు తలపడే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ కెప్టెన్ సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్ స్పందించాడు.

Venkat
Published on: 25 Sept 2026 10:37 AM IST
India vs Pakistan
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India vs Pakistan: ఆసియా క్రీడల్లో ఉత్కంఠ పోరు.. భారత్‌తో మ్యాచ్‌పై పాక్ కెప్టెన్ కీలక వ్యాఖ్యలు?

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India vs Pakistan: ఆసియా క్రీడలు పురుషుల టీ20 2026 (Asian Games Men's T20 2026)లో భారత్, పాకిస్థాన్ మధ్య ఆసక్తికర పోరుకు అవకాశం ఏర్పడింది. రెండు జట్లు సెప్టెంబర్ 28న తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించనున్నాయి. పాకిస్థాన్‌కు సాహిబ్‌జాదా ఫర్హాన్ (Sahibzada Farhan) నాయకత్వం వహిస్తుండగా, భారత్‌ను శ్రేయస్ అయ్యర్ (Shreyas Iyer) నడిపిస్తున్నాడు.

ఫర్హాన్‌కు భారత్‌పై టీ20ల్లో గతంలో మంచి వ్యక్తిగత రికార్డు ఉంది. భారత్‌తో జరిగిన గత నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో అతడు 40, 58, 57 పరుగులు చేశాడు. 2026 టీ20 ప్రపంచకప్‌లో కొలంబో వేదికగా జరిగిన తాజా మ్యాచ్‌లో మాత్రం మూడు బంతులు ఎదుర్కొని ఖాతా తెరవకుండానే వెనుదిరిగాడు. ఇప్పుడు కెప్టెన్‌గా అతడి ముందున్న లక్ష్యం జట్టుకు స్వర్ణ పతకం అందించడం.

పాకిస్థాన్ తొలి క్వార్టర్‌ఫైనల్‌లో ఆడనుండగా, భారత్ రెండో క్వార్టర్‌ఫైనల్‌లో బరిలోకి దిగనుంది. రెండు జట్లు తమ తమ దశల్లో విజయం సాధించి సెమీఫైనల్‌కు చేరితే భారత్-పాకిస్థాన్ మ్యాచ్‌కు అవకాశం ఉంటుంది. సెమీఫైనల్ ఫలితాలపై ఆధారపడి ఆ పోరు స్వర్ణం లేదా కాంస్య పతకం కోసం జరిగే మ్యాచ్ కావచ్చు.

భారత్‌తో సాధ్యమయ్యే పోరుపై ఫర్హాన్‌ను ప్రశ్నించగా.. ఫలితాన్ని ముందే అంచనా వేయబోనని చెప్పాడు. టోర్నీలో ఒక్క మ్యాచ్‌పైనే దృష్టి పెట్టడం లేదని, ప్రతి మ్యాచ్‌ ముఖ్యమేనని పేర్కొన్నాడు. స్వర్ణ పతకం సాధించాలంటే అగ్రశ్రేణి జట్లను ఓడించాల్సి ఉంటుందని వివరించాడు.

ఆసియా క్రీడల చరిత్రలో ఇప్పటివరకు భారత్, పాకిస్థాన్ క్రికెట్‌లో ఒక్కసారి కూడా తలపడలేదు. పురుషుల టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో మాత్రం రెండు జట్లు 17 మ్యాచ్‌ల్లో ఎదురెదురయ్యాయి. భారత్ 14 విజయాలు సాధించింది. ఇందులో 2007 టీ20 ప్రపంచకప్‌లో డర్బన్‌లో జరిగిన టై మ్యాచ్ కూడా ఉంది. బౌల్‌అవుట్ ద్వారా భారత్ ఆ మ్యాచ్‌ను గెలిచింది. పాకిస్థాన్‌కు మూడు విజయాలు ఉన్నాయి.

ఇదే సమయంలో పాకిస్థాన్ తదుపరి టీ20 కెప్టెన్ ఎవరనే చర్చ కొనసాగుతోంది. శాశ్వత కెప్టెన్‌గా అవకాశం ఇస్తే బాధ్యత స్వీకరించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని ఫర్హాన్ చెప్పాడు. పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు (PCB) భవిష్యత్ నిర్ణయంలో ఈ వ్యాఖ్యకు ఎలాంటి ప్రాధాన్యం దక్కుతుందో చూడాలి.

Sahibzada FarhanIndia vs PakistanAsian Games 2026Asian Games Men's T20 2026Pakistan captainShreyas Iyer
Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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