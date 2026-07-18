Home క్రీడలుRohit Sharma: ఓవైపు రిటైర్మెంట్ వార్తలు.. మరోవైపు చెత్త రికార్డు.. లార్డ్స్‌లో రోహిత్ శర్మకు అగ్ని పరీక్ష!

Rohit Sharma: ఓవైపు రిటైర్మెంట్ వార్తలు.. మరోవైపు చెత్త రికార్డు.. లార్డ్స్‌లో రోహిత్ శర్మకు అగ్ని పరీక్ష!

Rohit Sharma Have Poor ODI Record at Lord's. క్రికెట్‌కు మక్కాగా పేరొందిన లార్డ్స్ మైదానంలో హిట్‌మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ గణాంకాలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

Rishvik
Updated on: 18 July 2026 5:56 PM IST
Rohit Sharma
X

Rohit Sharma: ఓవైపు రిటైర్మెంట్ వార్తలు.. మరోవైపు చెత్త రికార్డు.. లార్డ్స్‌లో రోహిత్ శర్మకు అగ్ని పరీక్ష!

Rohit Sharma: టీమిండియా స్టార్ ఓపెనర్, మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ అంతర్జాతీయ భవిష్యత్తుపై 3-4 రోజులుగా జోరుగా చర్చ జరుగుతోంది. ఇంగ్లండ్‌తో ఆదివారం (జులై 19) లార్డ్స్ వేదికగా జరగనున్న మూడో వన్డే హిట్‌మ్యాన్ కెరీర్‌లో చివరి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ కావొచ్చనే ఊహాగానాలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే ఈ వార్తలను బీసీసీఐ ఇప్పటికే ఖండించినప్పటికీ.. సోషల్ మీడియాలో మాత్రం రిటైర్మెంట్ చర్చలు మాత్రం ఆగడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో క్రికెట్‌కు మక్కాగా పేరొందిన లార్డ్స్ మైదానంలో హిట్‌మ్యాన్ గణాంకాలు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

వన్డేల్లో లార్డ్స్ మైదానంలో రోహిత్ శర్మకు చెత్త రికార్డు ఉంది. ఇప్పటివరకు కేవలం రెండు మ్యాచ్‌లు మాత్రమే లార్డ్స్‌లో ఆడాడు. ఆ రెండు ఇన్నింగ్స్‌ల్లో కలిపి హిట్‌మ్యాన్ చేసిన పరుగులు 15 మాత్రమే. ఒక మ్యాచ్‌లో డకౌట్ కాగా.. మరో మ్యాచ్‌లో 15 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ప్రపంచ క్రికెట్‌లో అత్యుత్తమ వన్డే ఓపెనర్లలో ఒకడిగా గుర్తింపు పొందిన రోహిత్‌కు లార్డ్స్ మాత్రం అస్సలు కలిసి రాలేదనే చెప్పాలి. ఇంగ్లండ్‌లోని ఇతర మైదానాల్లో పరుగుల వరద పారించిన హిట్‌మ్యాన్.. లార్డ్స్‌లో మాత్రం తేలిపోయాడు.

ప్రస్తుత ఇంగ్లండ్ వన్డే సిరీస్‌లో కూడా రోహిత్ శర్మ ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేదు. తొలి వన్డేలో 11 పరుగులు చేసిన హిట్‌మ్యాన్.. రెండో మ్యాచ్‌లో 26 పరుగులకే అవుట్ అయ్యాడు. దీంతో అతడి ఫామ్‌పై కూడా ఇప్పుడు విమర్శలు వస్తున్నాయి. ఇదే సమయంలో యువ ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ జట్టులో చోటు కోసం బలంగా పోటీ పడుతుండటంతో.. రోహిత్ భవిష్యత్తుపై ఊహాగానాలు మరింత ఊపందుకున్నాయి. ఓవైపు రిటైర్మెంట్ వార్తలు.. మరోవైపు చెత్త రికార్డు.. ఇంకోవైపు పేలవ ఫామ్.. ఇవన్నీ చూస్తే లార్డ్స్‌లో రోహిత్ శర్మకు అగ్ని పరీక్ష తప్పదు అనే చెప్పాలి.

అయితే అన్ని ఫార్మాట్లు కలిపి చూస్తే లార్డ్స్‌లో రోహిత్‌ శర్మకు ఒక మంచి జ్ఞాపకం కూడా ఉంది. 2025లో జరిగిన టెస్టు మ్యాచ్‌లో రెండు ఇన్నింగ్స్‌ల్లో కలిపి 104 పరుగులు చేసి తన క్లాస్‌ను చాటాడు. అతడి అత్యధిక స్కోరు 83 కాగా.. ఆ మ్యాచ్‌లో 13 ఫోర్లు, రెండు సిక్సర్లు బాదాడు. 2009 టీ20 ప్రపంచ కప్ సందర్భంగా లార్డ్స్‌లో ఆడిన రెండు టీ20ల్లో మాత్రం వరుసగా 5, 9 పరుగులకే ఔటయ్యాడు. లార్డ్స్‌లో గణాంకాలు ఆశించిన స్థాయిలో లేకపోయినా.. రోహిత్ అంతర్జాతీయ కెరీర్ మాత్రం అసాధారణంగా నిలిచింది. ఇప్పటివరకు 512 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌ల్లో 20,263 పరుగులు చేశాడు. వన్డేల్లోనే 11,731 పరుగులు చేయగా.. అందులో 33 సెంచరీలు ఉన్నాయి. 50 ఓవర్ల క్రికెట్‌లో అత్యధికంగా 363 సిక్సర్లు బాదిన బ్యాటర్‌గా కూడా రికార్డు సృష్టించాడు. ఇప్పుడు లార్డ్స్‌లో జరిగే మూడో వన్డేలో భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడి అన్ని ఊహాగానాలకు తన బ్యాట్‌తోనే సమాధానం ఇవ్వాలని రోహిత్ చూస్తున్నాడు.

Rohit SharmaretirementIndia vs EnglandIndia vs England 3rd ODILord's Cricket
Rishvik

Rishvik

2016లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 10 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X