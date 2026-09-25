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Rohit Sharma: వెస్టిండీస్ సిరీస్‌లో రోహిత్ విఫలమైతే.. న్యూజిలాండ్ సిరీస్‌కు కష్టమేనా..?

Rohit Sharma: వెస్టిండీస్‌తో జరగనున్న మూడు వన్డేల సిరీస్‌ భారత మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మకు కీలకంగా మారింది.

Venkat
Published on: 25 Sept 2026 8:53 PM IST
Rohit Sharma
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Rohit Sharma: వెస్టిండీస్ సిరీస్‌లో రోహిత్ విఫలమైతే.. న్యూజిలాండ్ సిరీస్‌కు కష్టమేనా..?

Short News

Rohit Sharma: భారత క్రికెట్ జట్టు (Team India), వెస్టిండీస్ (West Indies) మధ్య మూడు వన్డేల సిరీస్‌ సెప్టెంబర్‌ 27న ప్రారంభం కానుంది. ఈ సిరీస్‌పై మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ (Rohit Sharma) ప్రదర్శనపైనా ప్రత్యేక దృష్టి ఉంది. 39 ఏళ్ల రోహిత్‌ 2027 వన్డే ప్రపంచకప్‌ (World Cup 2027) ఆడాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నాడు. గత ఏడాది వన్డేల్లో అతడి ప్రదర్శనలో స్థిరత్వం తగ్గిన నేపథ్యంలో భవిష్యత్‌పై చర్చ మొదలైంది. పెద్ద స్కోర్లు కూడా తరచుగా నమోదు కాలేదు.

మరోవైపు చివరి వన్డేలో ఇంగ్లాండ్‌తో లార్డ్స్‌ వేదికగా శతకం సాధించి ఫామ్‌లోకి వచ్చిన సంకేతాలు ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు వెస్టిండీస్‌తో జరిగే మూడు మ్యాచ్‌ల్లోనూ అదే స్థాయి ప్రదర్శన కొనసాగించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది. ఈ సిరీస్‌లో రోహిత్‌ ఎలా ఆడతాడన్న అంశం అతడి తదుపరి అవకాశాలపై చర్చకు కారణమవుతోంది.

వెస్టిండీస్‌తో పోరు భారత జట్టుకు మరో కారణంతోనూ ప్రత్యేకం. ఏషియన్ గేమ్స్‌ 2026లో పాల్గొనే కారణంగా కొందరు ప్రధాన ఆటగాళ్లు ఈ సిరీస్‌కు అందుబాటులో ఉండరు. దీంతో అవకాశం దక్కిన ఆటగాళ్ల ప్రదర్శన కీలకంగా మారనుంది.

రోహిత్ విషయంలో మాత్రం వన్డే భవిష్యత్తుపై ఇప్పటికే భిన్నమైన అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. కొందరు అతడు అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు వీడ్కోలు పలికి యువ ఆటగాళ్లకు అవకాశం ఇవ్వాలని భావిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా యశస్వి జైస్వాల్ (Yashasvi Jaiswal) ఓపెనింగ్ స్థానానికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఉన్నాడు. ఇషాన్ కిషన్ (Ishan Kishan), రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (Ruturaj Gaikwad) కూడా ఇన్నింగ్స్‌ ఆరంభించగల ఆటగాళ్లుగా ఉన్నారు.

అందుకే వెస్టిండీస్‌ సిరీస్‌లో రోహిత్‌ బ్యాట్‌ ఎలా స్పందిస్తుందన్న అంశం ఆసక్తికరంగా మారింది. కనీసం రెండు పెద్ద ఇన్నింగ్స్‌లు రావాల్సిన అవసరం ఉందనే అభిప్రాయం ఈ విశ్లేషణలో వ్యక్తమైంది. ఇప్పటికే ఇంగ్లాండ్‌తో చివరి వన్డేలో శతకం సాధించడం అతడికి సానుకూల అంశంగా ఉంది.

వెస్టిండీస్‌ సిరీస్‌లో రోహిత్‌ విఫలమైతే న్యూజిలాండ్‌ పర్యటనలో జరిగే ఐదు వన్డేల సిరీస్‌కు అతడి ఎంపికపై సందేహాలు రావచ్చనే చర్చ సాగుతోంది. యువ ఓపెనర్లకు అవకాశాలున్న నేపథ్యంలో జట్టు కూర్పు కూడా ప్రాధాన్యం సంతరించుకోనుంది.

భారత్‌-వెస్టిండీస్‌ వన్డే సిరీస్‌లో తొలి మ్యాచ్‌ సెప్టెంబర్‌ 27న తిరువనంతపురంలోని గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ స్టేడియంలో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు జరుగుతుంది. రెండో వన్డే సెప్టెంబర్‌ 30న గువాహటిలోని ఏసీఏ స్టేడియంలో, మూడో మ్యాచ్‌ అక్టోబర్‌ 3న న్యూ చండీగఢ్‌లోని న్యూ ఇంటర్నేషనల్‌ క్రికెట్‌ స్టేడియంలో ఇదే సమయానికి జరగనుంది. ఈ మూడు మ్యాచ్‌లు రోహిత్‌ భవిష్యత్‌పై చర్చకు మరింత ప్రాధాన్యం ఇవ్వనున్నాయి.

Rohit SharmaIndia vs West Indies ODIWorld Cup 2027ODI Future
Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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