రోహిత్ శర్మ వన్డే కెరీర్కు ఎండ్ కార్డ్? హిట్ మ్యాన్ ఫ్యూచర్ తేల్చనున్న చెన్నై!
Rohit Sharma ODI Career at Stake: టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మను గత కొంతకాలంగా గాయాలు, ఫామ్ లేమి తీవ్రంగా వేధిస్తున్నాయి.
Rohit Sharma ODI Career at Stake: భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఎన్నో అద్భుత విజయాలను అందించిన లెజండరీ ఓపెనర్, హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ వన్డే కెరీర్ ఇప్పుడు తీవ్ర సందిగ్ధంలో పడింది. నిలకడలేని ఫామ్, యువ ఆటగాళ్ల నుంచి గట్టి పోటీ ఎదురవుతుండటంతో శనివారం ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో చెన్నైలో జరగబోయే మూడో వన్డే రోహిత్ భవిష్యత్తుకు అత్యంత కీలకంగా మారింది.
గాయం తెచ్చిన తిప్పలు.. ఐపీఎల్ నుంచి కొనసాగుతున్న ఫామ్ లేమి..
టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మను గత కొంతకాలంగా గాయాలు, ఫామ్ లేమి తీవ్రంగా వేధిస్తున్నాయి. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో ముంబై ఇండియన్స్ తరపున ఆడుతున్న సమయంలో మోకాలి నరాల (హామ్స్ట్రింగ్) సమస్య కారణంగా ఆయన దాదాపు నెల రోజుల పాటు ఆటకు దూరమయ్యాడు. ఆ తర్వాత జట్టులోకి పునరాగమనం చేసినప్పటికీ రోహిత్ పాత లయను అందుకోలేకపోయాడు. లీగ్ చివరి నాలుగు ఇన్నింగ్స్ల్లో కేవలం 15.50 సగటుతో కేవలం 62 పరుగులు మాత్రమే చేసి తీవ్రంగా నిరాశపరిచాడు. ఈ పేలవ ప్రదర్శన జాతీయ జట్టులోనూ ఆయన స్థానాన్ని ప్రశ్నార్థకం చేస్తోంది.
ఆఫ్ఘన్ సిరీస్లోనూ నిరాశే.. సెలెక్టర్లకు తలనొప్పి..
ప్రస్తుతం ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో జరుగుతున్న మూడు వన్డేల సిరీస్లోనూ రోహిత్ శర్మ తన మార్క్ బ్యాటింగ్ను ప్రదర్శించలేకపోయాడు. మొదటి రెండు మ్యాచ్లలో వరుసగా 16, 48 పరుగులు చేసి మొత్తం 64 పరుగులకే పరిమితమయ్యాడు. వచ్చే ఏడాది జరగనున్న 2027 ఐసీసీ పురుషుల వన్డే ప్రపంచ కప్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని జట్టును నిర్మించాలనుకుంటున్న బీసీసీఐ సెలెక్టర్లకు రోహిత్ ఫామ్ ఇప్పుడు పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది. ఇదే సమయంలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ స్టార్ ఆటగాళ్లతో పాటు యువ రక్తం పోటెత్తుతుండటం హిట్ మ్యాన్ వన్డే కెరీర్ను ప్రమాదంలో పడేసింది.
ఇషాన్ కిషన్ ఊరమాస్ ఫామ్.. రోహిత్పై పెరిగిన ఒత్తిడి..
మరోవైపు వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ఇషాన్ కిషన్ అద్భుతమైన ఫామ్తో జట్టులోకి దూసుకురావడం రోహిత్ శర్మతో పాటు యువ ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్పై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచుతోంది. విరాట్ కోహ్లీ స్థానంలో జైస్వాల్ జట్టులోకి రాగా, గాయం నుంచి కోలుకున్న తర్వాత రోహిత్ నేరుగా తుది జట్టులో చేరాడు. అయితే, లక్నో వేదికగా జరిగిన రెండో వన్డేలో నాలుగో స్థానంలో బరిలోకి దిగిన ఇషాన్ కిషన్ కేవలం 79 బంతుల్లోనే 14 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లతో 125 పరుగులు చేసి విధ్వంసం సృష్టించాడు. వన్డేల్లో అతనికి ఇది రెండో సెంచరీ కాగా, ఇదే మ్యాచ్లో 1000 పరుగుల మైలురాయిని కూడా దాటాడు. ఇటీవల ముగిసిన టీ20 ప్రపంచ కప్ 2026లోనూ ఇషాన్ భారత్ టైటిల్ డిఫెండ్ చేసుకోవడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఇషాన్ కిషన్ చూపిస్తున్న ఈ దూకుడి వల్లే ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు సంబంధించిన భారత జట్టు ప్రకటనను సెలెక్టర్లు హోల్డ్లో పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
చెన్నై మ్యాచ్పైనే సర్వస్వం.. హిట్ మ్యాన్ ముగింపు పలికేనా?
భారత్ ఇప్పటికే ఈ సిరీస్ను 2-0తో కైవసం చేసుకున్నప్పటికీ, శనివారం చెన్నైలో జరిగే మూడో వన్డే రోహిత్ శర్మకు జీవన్మరణ సమస్యగా మారింది. ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు రోహిత్ను ఎంపిక చేసినప్పటికీ, ఈ మ్యాచ్లో గనుక ఆయన మరోసారి విఫలమైతే సెలెక్షన్ కమిటీ కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. కేఎల్ రాహుల్ స్థానానికి ఎలాంటి ఢోకా లేనప్పటికీ, ఓపెనింగ్ స్థానం కోసం పోటీ పెరగడంతో రోహిత్ ఈ మ్యాచ్లో భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడాల్సిందే.
క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని తన పుల్ షాట్లతో శాసించిన రోహిత్ శర్మకు ప్రస్తుత కాలం పరీక్షా సమయమనే చెప్పాలి. కెరీర్ చరమాంకంలో ఉన్న హిట్ మ్యాన్, చెన్నై వేదికగా జరిగే ఆఖరి వన్డేలో ఫామ్లోకి వచ్చి విమర్శకుల నోళ్లు మూయిస్తాడో లేక యువ సంచలనాలకు దారి ఇస్తూ వన్డే క్రికెట్కు గుడ్ బై చెబుతాడో చూడాలి.