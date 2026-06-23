Team India: వన్డే జట్టులో ‘సర్’ స్థానానికి ఎసరు.. తెరపైకి సరికొత్త సంచలనం..!
Team India: భారత క్రికెట్లో అత్యుత్తమ ఆల్రౌండర్గా వెలుగొందిన రవీంద్ర జడేజా కెరీర్ ఇప్పుడు సరికొత్త మలుపు తిరిగింది.
Ravindra Jadeja: భారత క్రికెట్లో అత్యుత్తమ ఆల్రౌండర్గా వెలుగొందిన రవీంద్ర జడేజా కెరీర్ ఇప్పుడు సరికొత్త మలుపు తిరిగింది. ఒకప్పుడు జట్టులో అతను లేని తుది జట్టును ఊహించుకోవడం కష్టంగా ఉండేది. కానీ, మారుతున్న సమీకరణాలు, కుర్రాళ్ల ఫామ్ చూస్తుంటే వన్డేల్లో జడేజా ప్రస్థానం ముగింపునకు చేరినట్లే కనిపిస్తోంది. సెలెక్టర్ల ఆలోచనలు ఇప్పుడు వేరేలా ఉన్నాయి.
ఇంగ్లాండ్ సిరీస్కు నో ఛాన్స్.. జడేజాను పక్కన పెట్టడానికి అసలు కారణాలేంటి?
త్వరలో ఇంగ్లాండ్తో జరగబోయే వన్డే సిరీస్ కోసం ప్రకటించిన భారత జట్టులో రవీంద్ర జడేజాకు చోటు దక్కకపోవడం క్రికెట్ వర్గాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 విజయం తర్వాత జడేజా వరుసగా మూడు వన్డే సిరీస్లకు దూరమయ్యాడు. ఇది ఏదో యాదృచ్ఛికంగా జరిగిన మార్పు కాదు, భవిష్యత్తు వైపు సెలెక్టర్లు వేస్తున్న బలమైన అడుగు అని స్పష్టమవుతోంది. ముఖ్యంగా 2027 ప్రపంచకప్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని టీమ్ మేనేజ్మెంట్ జడేజాకు ప్రత్యామ్నాయాన్ని సిద్ధం చేస్తోంది.
ఇటీవలి కాలంలో జడేజా అటు బ్యాటింగ్లోనూ, ఇటు బౌలింగ్లోనూ ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోతున్నాడు. దక్షిణాఫ్రికాతో జరిగిన సిరీస్లో 25 ఓవర్లు వేసిన జడేజా కేవలం ఒకే ఒక్క వికెట్ పడగొట్టి, ఓవర్కు 6.28 పరుగుల చొప్పున సమర్పించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత న్యూజిలాండ్ సిరీస్లో సైతం ఒక్క వికెట్ కూడా తీయకుండా ధారాళంగా పరుగులు ఇచ్చాడు. పిచ్ల నుంచి సహకారం లభించని సమయాల్లో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను కట్టడి చేయడంలో జడేజా పూర్తిగా విఫలమవుతున్నాడనేది వాస్తవం.
బ్యాటింగ్లో తగ్గిన పదును.. ఫినిషర్గా నమ్మకం కోల్పోయాడా?
ఒకప్పుడు లోయర్ ఆర్డర్లో వచ్చి భారీ సిక్సర్లతో మ్యాచ్లను ముగించిన జడేజా, ఇప్పుడు పరుగులు రాబట్టడానికి తీవ్రంగా శ్రమిస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా వన్డేల్లో 35వ ఓవర్ తర్వాత ఇన్నింగ్స్ వేగాన్ని పెంచడంలో జడేజా విఫలమవుతున్నాడు. పేస్ బౌలింగ్ను ఎదుర్కోవడంలో అతని పాత పదును కనిపించడం లేదు. కేవలం వికెట్లు పడినప్పుడు ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దడానికి మాత్రమే అతను ఉపయోగపడుతున్నాడు తప్ప, ఒక విధ్వంసకర ఫినిషర్గా జట్టుకు భరోసా ఇవ్వలేకపోతున్నాడు. సౌతాఫ్రికా లాంటి పిచ్లపై పేస్, బౌన్స్ను తట్టుకుని ఆడటం జడేజాకు ఇప్పుడు పెద్ద సవాలుగా మారింది.
అక్షర్ పటేల్ రూపంలో సరికొత్త ఆశాకిరణం..!
రవీంద్ర జడేజా స్థానాన్ని భర్తీ చేయడానికి అక్షర్ పటేల్ రూపంలో భారత్కు ఒక అద్భుతమైన ప్రత్యామ్నాయం దొరికింది. స్పిన్ బౌలింగ్ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొంటూ వేగంగా పరుగులు చేయడంలో అక్షర్ ఇప్పుడు జడేజా కంటే మెరుగైన ప్రదర్శన ఇస్తున్నాడు. జట్టు యాజమాన్యం కోరుకునే లెఫ్ట్-రైట్ కాంబినేషన్కు అక్షర్ పటేల్ సరిగ్గా సరిపోతున్నాడు.
అయితే, అక్షర్ పటేల్ వన్డేల్లో ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో 10 ఓవర్ల కోటాను వేయాల్సి ఉంది. 2023 నుంచి ఆడిన చాలా మ్యాచ్ల్లో అతను తన పూర్తి ఓవర్ల కోటాను ముగించలేదు. అయినప్పటికీ, జడేజా పేలవ ఫామ్ కారణంగా సెలెక్టర్లు ఇప్పుడు అక్షర్ పటేల్కు ఎక్కువ అవకాశాలు ఇచ్చి, 2027 ప్రపంచకప్ నాటికి అతన్ని పూర్తి స్థాయి ఆల్రౌండర్గా తీర్చిదిద్దాలని గట్టి పట్టుదలతో ఉన్నారు.
భారత క్రికెట్కు రవీంద్ర జడేజా అందించిన సేవలు అమోఘం. కానీ, మారుతున్న కాలంతో పాటు యువ రక్తాన్ని ప్రోత్సహించాల్సిన బాధ్యత సెలెక్టర్లపై ఉంది. ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తుంటే వన్డే ఫార్మాట్లో జడేజా శకం ముగిసినట్లే కనిపిస్తోంది. అక్షర్ పటేల్ ఈ లభించిన అవకాశాన్ని ఎంతవరకు సద్వినియోగం చేసుకుని జట్టులో తన స్థానాన్ని ఖాయం చేసుకుంటాడో వేచి చూడాలి.