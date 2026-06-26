Home క్రీడలుIND vs IRE: వైభవ్ సూర్యవంశీకి షాకిచ్చిన శ్రేయాస్ అయ్యర్.. ఐర్లాండ్‌తో తొలి టీ20 నుంచి ఔట్..!

IND vs IRE: వైభవ్ సూర్యవంశీకి షాకిచ్చిన శ్రేయాస్ అయ్యర్.. ఐర్లాండ్‌తో తొలి టీ20 నుంచి ఔట్..!

India vs Ireland 1st T20I: ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు అందరి కళ్లూ 15 ఏళ్ల యువ బ్యాటింగ్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ వైపే ఉన్నాయి.

Venkat
Published on: 26 Jun 2026 6:03 PM IST
IND vs IRE
X

IND vs IRE: వైభవ్ సూర్యవంశీకి షాకిచ్చిన శ్రేయాస్ అయ్యర్.. ఐర్లాండ్‌తో తొలి టీ20 నుంచి ఔట్..!

Vaibhav Sooryavanshi Debut: భారత క్రికెట్‌లో మరో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. స్టార్ బ్యాటర్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ పూర్తిస్థాయి టీ20 సారథిగా తన ప్రస్థానాన్ని ఘనంగా ఆరంభించారు. యూకే పర్యటనలో భాగంగా ఐర్లాండ్‌తో జరుగుతున్న తొలి టీ20 మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచిన భారత్ తొలుత ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. అయితే, ఈ మ్యాచ్‌లో అరంగేట్రం చేస్తాడMapping అనుకున్న 15 ఏళ్ల సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి తుది జట్టులో చోటు దక్కలేదు.

బెల్ఫాస్ట్‌లో టాస్ గెలిచిన భారత్.. ఫీల్డింగ్ వైపే మొగ్గు!

సుదీర్ఘమైన యూకే పర్యటనను టీమిండియా ఐర్లాండ్ గడ్డపై విజయంతో ప్రారంభించాలని పట్టుదలగా ఉంది. బెల్ఫాస్ట్ వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మొదటి టీ20 పోరులో టాస్ గెలిచిన భారత కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఏమాత్రం తడబడకుండా బౌలింగ్ ఎంచుకున్నారు.

ఇక్కడి పిచ్ పూర్తిగా కొత్తది కావడంతో, మొదట ప్రత్యర్థిని తక్కువ పరుగులకే కట్టడి చేసి, ఆ తర్వాత లక్ష్యాన్ని సులువుగా ఛేదించవచ్చనే వ్యూహంతో భారత్ బరిలోకి దిగుతోంది. నిన్నటి ప్రాక్టీస్ సెషన్‌లో ఆటగాళ్లంతా పిచ్ పరిస్థితులకు అలవాటు పడ్డారని, ఇక్కడ ఒత్తిడి లేకుండా స్వేచ్ఛగా ఆడటమే తమ లక్ష్యమని అయ్యర్ టాస్ సమయంలో స్పష్టం చేశారు.

వైభవ్ సూర్యవంశీకి తప్పిన అరంగేట్రం.. సీనియర్లకే ఓటు!

ఈ మ్యాచ్‌కు ముందు అందరి కళ్లూ 15 ఏళ్ల యువ బ్యాటింగ్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ వైపే ఉన్నాయి. అతను అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అడుగుపెట్టడం ఖాయమని అభిమానులు ఆశించారు. కానీ, టీమిండియా మేనేజ్‌మెంట్ మాత్రం అనుభవానికే తొలి ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది.

వైభవ్‌ను బెంచ్‌కే పరిమితం చేస్తూ, గత కొంతకాలంగా జట్టులో నిలకడగా రాణిస్తున్న సీనియర్ ఆటగాళ్లనే తుది జట్టులోకి తీసుకుంది. వైభవ్ అద్భుతమైన ప్రతిభావంతుడని, భవిష్యత్తులో అతనికి మరిన్ని అవకాశాలు వస్తాయని, ప్రస్తుతానికైతే ఇద్దరు స్పిన్నర్లు, ఇద్దరు స్పషలిస్ట్ ఫాస్ట్ బౌలర్ల కాంబినేషన్‌తోనే ముందుకు వెళ్తున్నామని కెప్టెన్ శ్రేయాస్ పేర్కొన్నారు.

గాయాలతో సతమతమవుతున్న ఐర్లాండ్.. లీడర్‌గా లీన్ టక్కర్!

మరోవైపు ఆతిథ్య ఐర్లాండ్ జట్టు తీవ్రమైన ఇబ్బందుల్లో కనిపిస్తోంది. ఆ జట్టుకు చెందిన టాప్-5 కీలక ఆటగాళ్లు గాయాల బారిన పడటంతో ఈ సిరీస్‌కు దూరమయ్యారు. దానికితోడు సీనియర్ ప్లేయర్ పాల్ స్టిర్లింగ్ ఇటీవల తన బాధ్యతల నుంచి తప్పుకోవడంతో, వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ లార్క్ టక్కర్ జట్టును ముందుండి నడిపిస్తున్నాడు.

అయినప్పటికీ, భారత జట్టును సొంత గడ్డపై ఢీకొట్టేందుకు ఐర్లాండ్ శతవిధాలా ప్రయత్నిస్తోంది. ఈ మ్యాచ్ ద్వారా జై ముండ్రా, మాట్ హాలార్డ్ అనే ఇద్దరు యువ ఆటగాళ్లను ఐర్లాండ్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు పరిచయం చేసింది.

తుది జట్లు ఇవే:

భారత్: సంజూ శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయాస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), తిలక్ వర్మ, శివం దూబే, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్, హర్షిత్ రాణా, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ.

ఐర్లాండ్: టిమ్ టెక్టర్, రాస్ అడైర్, హ్యారీ టెక్టర్, లార్క్ టక్కర్ (కెప్టెన్/వికెట్ కీపర్), బెన్ కాలిల్జ్, గారెత్ డెలానీ, జార్జ్ డోక్రెల్, లియామ్ మెక్‌కార్తీ, మాథ్యూ హంఫ్రీస్, జై ముండ్రా, మాట్ హాలార్డ్.

సూర్యకుమార్ యాదవ్ తర్వాత శ్రేయాస్ అయ్యర్ నాయకత్వంలో టీమిండియా బరిలోకి దిగుతున్న తొలి మ్యాచ్ కావడంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. యువ రక్తం, అనుభవజ్ఞుల కలయికతో బలంగా ఉన్న భారత్‌ను ఐర్లాండ్ ఎంతవరకు నిలువరిస్తుందో చూడాలి. టోర్నీని విజయంతో ప్రారంభించి ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు ముందే పూర్తి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని మూటగట్టుకోవాలని మేనేజ్‌మెంట్ భావిస్తోంది.

Cricket NewsIndia vs IrelandShreyas IyerVaibhav SooryavanshiT20I CricketTeam India Playing XIIreland Cricket
Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X