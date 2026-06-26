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చరిత్ర సృష్టించబోతున్న టీమిండియా.. ఐర్లాండ్‌తో పోరులో తొలిసారి ప్రత్యేక జెర్సీతో బరిలోకి!

Three stars on India jersey: ఐర్లాండ్‌తో జరిగే రెండు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో భారత ఆటగాళ్లు ధరించే నీలిరంగు జెర్సీపై ఒక ప్రత్యేకమైన మార్పు కనిపించనుంది. ఈ సిరీస్ నుంచి టీమిండియా జెర్సీపై మూడు నక్షత్రాలు (త్రీ స్టార్స్) దర్శనమివ్వనున్నాయి.

Venkat
Published on: 26 Jun 2026 5:57 PM IST
Three stars on India jersey
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చరిత్ర సృష్టించబోతున్న టీమిండియా.. ఐర్లాండ్‌తో పోరులో తొలిసారి ప్రత్యేక జెర్సీతో బరిలోకి!

India vs Ireland T20I: ఐర్లాండ్ పర్యటనలో భారత క్రికెట్ జట్టు సరికొత్త చరిత్రకు శ్రీకారం చుట్టబోతోంది. బెల్ఫాస్ట్ వేదికగా జరగనున్న తొలి టీ20 మ్యాచ్‌లో మన ఆటగాళ్లు సరికొత్త రూపంలో మెరిసిపోనున్నారు. ఇప్పటివరకు భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా, ఒక అద్భుతమైన మార్పుతో టీమిండియా ఆటగాళ్లు మైదానంలోకి అడుగుపెట్టబోతుండటం అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలను పెంచుతోంది.

మూడు నక్షత్రాల ముచ్చట.. జెర్సీపై సరికొత్త మెరుపులు..!

ఐర్లాండ్‌తో జరిగే రెండు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో భారత ఆటగాళ్లు ధరించే నీలిరంగు జెర్సీపై ఒక ప్రత్యేకమైన మార్పు కనిపించనుంది. ఈ సిరీస్ నుంచి టీమిండియా జెర్సీపై మూడు నక్షత్రాలు (త్రీ స్టార్స్) దర్శనమివ్వనున్నాయి. బీసీసీఐ (BCCI) లోగోకు సరిగ్గా పైభాగంలో, ఎడమ వైపున ఈ మూడు నక్షత్రాలను ముద్రించారు. అంతర్జాతీయ టీ20 ఫార్మాట్‌లో భారత ఆటగాళ్లు ఇలా మూడు నక్షత్రాలు ఉన్న జెర్సీని ధరించడం ఇదే తొలిసారి కావడం విశేషం. పొట్టి ఫార్మాట్‌లో భారత్ సాధించిన అప్రతిహత విజయాలకు ఈ నక్షత్రాలే సజీవ సాక్ష్యాలు.

ఆ మూడు నక్షత్రాల వెనుక ఉన్న అసలు కథేంటి?

భారత జెర్సీపై మెరిసే ఈ మూడు నక్షత్రాల వెనుక ఒక సుదీర్ఘమైన, గర్వించదగ్గ విజయ గాథ దాగి ఉంది. ఐసీసీ టీ20 ప్రపంచకప్‌ చరిత్రలో భారత్ సాధించిన ప్రపంచ విజేత ట్రోఫీలకు ఇవి ప్రతీకలు. ఇటీవలే సూర్యకుమార్ యాదవ్ సారథ్యంలో అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన భారత జట్టు, మూడోసారి ప్రపంచకప్‌ను ముద్దాడి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. సంజూ శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, జస్ప్రీత్ బుమ్రాల అమోఘమైన ఆటతీరుతో టీమిండియా వరుసగా ప్రపంచకప్ టైటిల్‌ను నిలబెట్టుకున్న తొలి జట్టుగా అవతరించింది. ఈ చారిత్రాత్మక విజయాల గుర్తుగానే జెర్సీపై మూడు నక్షత్రాలు చేరాయి.

శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథ్యంలో యువ భారతం.. సూర్యవంశీ అరంగేట్రం..?

ఈ ప్రతిష్టాత్మక ఐర్లాండ్ పర్యటనకు శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. బెల్ఫాస్ట్‌లోని సివిల్ సర్వీస్ క్లబ్ మైదానంలో ఈ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఈ సిరీస్ ద్వారా భారత యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ అంతర్జాతీయ టీ20ల్లోకి అరంగేట్రం చేసే అవకాశాలు బలంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఒకవైపు అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లు, మరోవైపు ఉరకలెత్తే ఉత్సాహంతో ఉన్న యువ రక్తంతో టీమిండియా బలంగా కనిపిస్తోంది. అయితే, ఐర్లాండ్ జట్టు సైతం లోర్కాన్ టక్కర్, గారెత్ డెలానీ, జార్జ్ డాక్రెల్ వంటి సీనియర్ ఆటగాళ్లతో భారత్‌కు గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

బెల్ఫాస్ట్‌లో వరుణుడి ముప్పు.. మ్యాచ్ జరుగుతుందా..?

ఈ చారిత్రాత్మక పోరుకు వాతావరణం రూపంలో ఒక పెద్ద ఆటంకం ఎదురయ్యేలా కనిపిస్తోంది. బెల్ఫాస్ట్‌లో మ్యాచ్ జరిగే సమయంలో వర్షం పడే అవకాశం దాదాపు 65 శాతం ఉన్నట్లు వాతావరణ నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఒకవేళ వరుణుడు గనుక ప్రతాపం చూపిస్తే, భారత ఆటగాళ్లు మూడు నక్షత్రాల సరికొత్త జెర్సీతో అలరించే క్షణాలను చూడటానికి అభిమానులు మరికొంత కాలం వేచి చూడాల్సి వస్తుంది.

ప్రపంచకప్ విజయం తర్వాత భారత్ ఆడుతున్న మొదటి ద్వైపాక్షిక సిరీస్ ఇదే కావడంతో దీనిపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. మూడు నక్షత్రాల జెర్సీతో మైదానంలోకి దిగబోతున్న మన ఆటగాళ్లు, ఐర్లాండ్ గడ్డపై కూడా అదే జోరును కొనసాగించి సరికొత్త విజయాలను నమోదు చేయాలని దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది క్రికెట్ ప్రేమికులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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