వైస్ కెప్టెన్సీ పదవి ఉన్నంత మాత్రాన జట్టులో చోటు గ్యారెంటీ కాదు.. తెలుగబ్బాయికి షాకిచ్చిన మాజీ ప్లేయర్..!
India vs Ireland T20 2026: భారత యువ సంచలనం తిలక్ వర్మకు టీమిండియా వైస్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు దక్కినప్పటికీ.. జట్టులో అతని స్థానానికి ఎలాంటి గ్యారెంటీ లేదని భారత మాజీ క్రికెటర్ మహమ్మద్ కైఫ్ స్పష్టం చేశాడు.
Tilak Varma Vice Captain: భారత క్రికెట్ జట్టులో చోటు సంపాదించడం ఎంత కష్టమో.. దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం అంతకంటే కష్టమని యువ ఆటగాడు, నయా వైస్ కెప్టెన్ తిలక్ వర్మకు గట్టి హెచ్చరిక ఎదురైంది. ఐర్లాండ్ పర్యటనకు ముందు ఓ మాజీ స్టార్ క్రికెటర్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు క్రీడా వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారాయి. ఆ వివరాలు మీకోసం..
టీమిండియాలో ఎవరి స్థానమూ శాశ్వతం కాదు..!
భారత యువ సంచలనం తిలక్ వర్మకు టీమిండియా వైస్ కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు దక్కినప్పటికీ.. జట్టులో అతని స్థానానికి ఎలాంటి గ్యారెంటీ లేదని భారత మాజీ క్రికెటర్ మహమ్మద్ కైఫ్ స్పష్టం చేశాడు. డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో హోదాలు మారినంత మాత్రాన మైదానంలో ప్రదర్శన చేయకపోతే పక్కన పెట్టేస్తారని హెచ్చరించాడు. తన యూట్యూబ్ ఛానెల్లో మాట్లాడిన కైఫ్, ప్రస్తుత భారత జట్టులో విరామం లేకుండా పోటీ నడుస్తోందని, ఇక్కడ కెప్టెన్తో సహా ఎవరి స్థానమూ శాశ్వతం కాదనే చేదు నిజం గుర్తుంచుకోవాలని హితవు పలికాడు.
అక్షర్ పటేల్ను చూసి నేర్చుకో.. కైఫ్ చురకలు
ఈ సందర్భంగా తిలక్ వర్మకు కైఫ్ ఒకప్పటి వైస్ కెప్టెన్ అక్షర్ పటేల్ ఉదాహరణను గుర్తుచేశాడు. గతంలో అక్షర్ పటేల్ కూడా జట్టుకు డిప్యూటీగా వ్యవహరించాడని, కానీ ఫామ్ కోల్పోవడం, జట్టు సమీకరణాల వల్ల ఇప్పుడు ఆ పదవి అతనికి దూరమైందని పేర్కొన్నాడు. అక్షర్ స్థానంలోనే ఇప్పుడు మేనేజ్మెంట్ తిలక్ వర్మ వైపు మొగ్గు చూపిందని, దీన్ని బట్టే జట్టులో పరిస్థితులు ఎంత వేగంగా మారిపోతాయో అర్థం చేసుకోవచ్చని అన్నాడు. ఫామ్లో స్వల్ప తేడా వచ్చినా తుది జట్టులో చోటు గాల్లో కలిసిపోతుందని హెచ్చరించాడు.
శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథ్యంలో సరికొత్త శకం..
సూర్యకుమార్ యాదవ్ తర్వాత భారత టీ20 జట్టుకు కొత్త నాయకుడిని ఎంపిక చేసే ప్రక్రియలో సెలెక్టర్లు దీర్ఘకాలిక వ్యూహాన్ని అమలు చేశారు. సీనియారిటీ, నిలకడైన ప్రదర్శన ఆధారంగా శ్రేయస్ అయ్యర్ చేతికి కెప్టెన్సీ పగ్గాలు అప్పగించారు. శ్రేయస్ అయ్యర్కు అండగా, భవిష్యత్తు నాయకుడిగా 23 ఏళ్ల తెలుగు కుర్రాడు తిలక్ వర్మను వైస్ కెప్టెన్గా నియమించారు. ఐర్లాండ్తో జరిగే రెండు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్తో ఈ సరికొత్త నాయకత్వ ద్వయం తమ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించబోతోంది.
ప్రదర్శన అద్భుతమే.. కానీ అలసత్వం వద్దు..!
నిజానికి తిలక్ వర్మకు అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో తిరుగులేని రికార్డు ఉంది. ఇప్పటివరకు ఆడిన 49 మ్యాచ్ల్లో ఏకంగా 44.83 సగటుతో, 145.54 స్ట్రైక్ రేట్తో 1390 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 2 భారీ శతకాలతో పాటు 6 అర్ధసెంచరీలు ఉన్నాయి. ఆసియా కప్ ఫైనల్లో పాకిస్తాన్పై ఆడిన మ్యాచ్ విన్నింగ్ ఇన్నింగ్స్ అతనిలోని పరిణతిని ప్రపంచానికి చాటిచెప్పింది. అయితే, ఇవన్నీ గతం మాత్రమేనని, ప్రతి మ్యాచ్లోనూ సున్నా నుంచే ఆటను ప్రారంభించాలనే విషయాన్ని తిలక్ మరువకూడదని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
భారత క్రికెట్లో వైస్ కెప్టెన్సీ అనేది ఒక గౌరవం మాత్రమే కానీ.. అది మైదానంలో ఆడేందుకు ఇచ్చే పాస్ కాదని కైఫ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తిలక్ వర్మకు ఒక మేల్కొలుపు లాంటివే. మరి ఐర్లాండ్తో బెల్ఫాస్ట్లో ప్రారంభం కాబోయే సిరీస్లో ఈ తెలుగు సంచలనం బ్యాట్తో ఎలాంటి సమాధానం ఇస్తాడో, తనపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని ఎలా నిలబెట్టుకుంటాడో చూడాలి.