టీమిండియా మేనేజ్మెంట్ ఘోర తప్పిదం.. తొలి మ్యాచ్లోనే పరువు తీసుకున్నారుగా..
India vs Ireland T20I: ఈ మ్యాచ్ జరుగుతున్న రోజే స్టార్ ఆల్రౌండర్ శివం దూబే తన 33వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు.
India vs Ireland T20I: భారత్, ఐర్లాండ్ మధ్య బెల్ఫాస్ట్ వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టీ20 మ్యాచ్ తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది. టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న భారత్, అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూసిన 15 ఏళ్ల సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీకి తుది జట్టులో చోటు నిరాకరించింది. అంతటితో ఆగకుండా, అధికారిక టీమ్ షీట్లో ఆల్రౌండర్ శివం దూబే బ్యాటింగ్ శైలిని తప్పుగా పేర్కొని సరికొత్త వివాదానికి తెరలేపింది.
వైభవ్ సూర్యవంశీకి నిరాశ.. అభిమానుల ఆగ్రహం!
ఐర్లాండ్ సిరీస్ అనగానే అందరి దృష్టి యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ అంతర్జాతీయ అరంగేట్రంపైనే నిలిచింది. కానీ, తొలి మ్యాచ్లోనే అతని ఆశలపై మేనేజ్మెంట్ నీళ్లు చల్లింది. ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ 'జట్టు ప్రయోజనాలే ముఖ్యం' అనే సిద్ధాంతంతో సీనియర్ల వైపే మొగ్గు చూపడం అభిమానులకు తీవ్ర అసంతృప్తిని కలిగించింది. వైభవ్ను పక్కన పెట్టడం ఒక ఎత్తయితే, టాస్ సమయంలో భారత కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ సమర్పించిన అధికారిక జట్టు జాబితాలో ఒక ఘోరమైన పొరపాటు దొర్లింది.
పుట్టినరోజే పెద్ద అవమానం.. ఎడమచేతి బ్యాటర్ను కుడిచేతి వాటంగా మార్చేశారు!
ఈ మ్యాచ్ జరుగుతున్న రోజే స్టార్ ఆల్రౌండర్ శివం దూబే తన 33వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. సరిగ్గా ఇదే రోజున మేనేజ్మెంట్ అతనికి ఒక షాకింగ్ బ్లండర్తో 'కానుక' ఇచ్చింది. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో విధ్వంసకర ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న శివం దూబేను, అధికారిక టీమ్ షీట్లో 'కుడిచేతి వాటం బ్యాటర్' (రైట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్) గా పేర్కొన్నారు. ఈ ఘోర తప్పిదం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారడంతో, ఒక అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లో భారత మేనేజ్మెంట్ ఇంత బాధ్యతారహితంగా ఎలా వ్యవహరిస్తుందని క్రీడా విశ్లేషకులు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
రికార్డుల కెక్కిన ఎడమచేతి వాటం ఆటగాళ్లు.. పవర్ప్లేలోనే ఐర్లాండ్ విలవిల!
ఈ వివాదాలు ఒకవైపు నడుస్తున్నా, ఈ మ్యాచ్ ద్వారా భారత్ ఒక అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకుంది. తుది జట్టులో అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్, వాషింగ్టన్ సుందర్, శివం దూబే సహా ఏకంగా ఏడుగురు ఎడమచేతి వాటం బ్యాటర్లతో భారత్ బరిలోకి దిగింది. భారత టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలో ఇలా ఏడుగురు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది ఎడమచేతి వాటం ఆటగాళ్లతో బరిలోకి దిగడం ఇది కేవలం ఎనిమిదోసారి మాత్రమే.
మరోవైపు మైదానంలో భారత బౌలర్లు అద్భుత ప్రదర్శన చేశారు. గాయాల కారణంగా టీ20 ప్రపంచకప్కు దూరమైన ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, హర్షిత్ రాణా ఈ మ్యాచ్తో తిరిగి జట్టులోకి వచ్చారు. టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న భారత్కు బౌలర్లు మంచి ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. పవర్ప్లే ముగిసేసరికి అర్ష్దీప్ సింగ్, హర్షిత్ రాణా ధాటికి ఐర్లాండ్ కేవలం 36 పరుగులకే 3 వికెట్లు కోల్పోయి పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. ఆ తర్వాత కూడా భారత బౌలర్లు ఒత్తిడిని కొనసాగించడంతో ఐర్లాండ్ 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 182 పరుగులు చేసింది.
సూర్యవంశీని తుది జట్టులోకి తీసుకోకపోవడం, శివం దూబే విషయంలో జరిగిన సాంకేతిక పొరపాటు మేనేజ్మెంట్ను డిఫెన్స్లో పడేసినప్పటికీ, మైదానంలో ఆటగాళ్లు చూపిస్తున్న ప్రతిభ జట్టుకు కలిసి వస్తోంది. ఈ సిరీస్ను విజయంతో ప్రారంభించి, గంభీర్-అయ్యర్ ద్వయం విమర్శకులకు గట్టి సమాధానం చెప్పాలని భావిస్తోంది.