IND vs IRE : భారత క్రికెట్ చరిత్రలోనే బిగ్గెస్ట్ షాక్.. ఐర్లాండ్ చేతిలో ఘోరంగా ఓడిపోయిన టీమిండియా
IND vs IRE : మొదటి టీ20 మ్యాచ్ లో ఐర్లాండ్ చేతిలో భారత్ ఊహించని విధంగా ఓడిపోయింది. 183 పరుగుల లక్ష్య ఛేదనలో భారత బ్యాటర్లు విఫలం కావడంతో ఈ చారిత్రాత్మక ఓటమి తప్పలేదు.
IND vs IRE : టీ20 ప్రపంచకప్ గెలిచిన జోష్ లో ఉన్న భారత క్రికెట్ జట్టుకు ఐర్లాండ్ పర్యటనలో మొదటి మ్యాచ్లోనే ఊహించని పరాభవం ఎదురైంది. బెల్ఫాస్ట్ వేదికగా జరిగిన మొదటి టీ20 మ్యాచ్లో బలహీనమైన ఐర్లాండ్ జట్టు, బలమైన టీమిండియాను కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ లో భారత్ను ఐర్లాండ్ ఓడించడం ఇదే తొలిసారి. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన ఐర్లాండ్ జట్టు నిర్ణీత ఓవర్లలో భారత్ ముందు 183 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఉంచింది. అయితే ఈ లక్ష్య ఛేదనలో టీమ్ ఇండియా ఘోరంగా విఫలమై, కేవలం 148 పరుగులకే కుప్పకూలిపోయింది. దీంతో రెండు మ్యాచ్ల సిరీస్ను భారత్ సొంతం చేసుకునే ఛాన్స్ మిస్ అయింది.
టాస్ మ్యాజిక్.. మారిన బెల్ఫాస్ట్ పిచ్
భారత్ ఓటమికి మొదటి మరియు ప్రధాన కారణం బెల్ఫాస్ట్ పిచ్ స్వభావం మారిపోవడం. మొదటి ఇన్నింగ్స్ లో బ్యాటింగ్కు అనుకూలించిన ఈ పిచ్, రెండో ఇన్నింగ్స్ వచ్చేసరికి పూర్తిగా బౌలర్లకు సహకరించింది. పిచ్ పై బంతి ఎక్కువగా గ్రిప్ అవ్వడమే కాకుండా, నెమ్మదిగా రావడం ప్రారంభమైంది. దీనివల్ల బంతి బ్యాట్ పైకి సరిగ్గా రాక భారత బ్యాటర్లు షాట్లు ఆడటంలో తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడ్డారు. ఐర్లాండ్ బౌలర్లు ఈ పిచ్ కండిషన్స్ ను సరిగ్గా వాడుకుని వికెట్లు పడగొట్టారు.
అభిషేక్ శర్మ మినహా అందరూ ఫ్లాప్
భారత బ్యాటింగ్ విభాగంలో ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ మినహా మిగిలిన స్టార్ బ్యాటర్లు ఎవరూ క్రీజులో నిలదొక్కుకోలేకపోయారు. సంజూ శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, శ్రేయస్ అయ్యర్ వంటి అనుభవజ్ఞులైన ఆటగాళ్లు బాధ్యతారాహిత్యంగా ఆడి పెవిలియన్ కు క్యూ కట్టారు. యువ సంచలనం తిలక్ వర్మ కూడా పిచ్ ను అంచనా వేయకుండా చెత్త షాట్ ఆడి వికెట్ పారేసుకున్నాడు. అభిషేక్ శర్మ ఒంటరి పోరాటం చేసినప్పటికీ, అవతలి వైపు నుండి కనీస మద్దతు లభించకపోవడంతో భారత్ భారీ ఓటమిని చవిచూడాల్సి వచ్చింది.
ఐర్లాండ్ డెబ్యూ బౌలర్ల అద్భుత ప్రదర్శన
ఐర్లాండ్ జట్టులోని ఇద్దరు అరంగేట్రం బౌలర్లు భారత బ్యాటింగ్ నడ్డి విరిచారు. మొదటి మ్యాచ్ ఆడుతున్న జై మూంద్రా, మాథ్యూ హాలార్డ్ లు అద్భుతమైన లైన్ అండ్ లెంగ్త్ తో బౌలింగ్ చేసి భారత టాప్ ఆర్డర్ ను దెబ్బతీశారు. హాలార్డ్ 2 వికెట్లు, మూంద్రా 2 వికెట్లు పడగొట్టి భారత్ ను కోలుకోకుండా చేశారు. వీరితో పాటు ఎడమచేతి వాటం స్పిన్నర్ హంఫ్రీస్ కేవలం 38 పరుగులు ఇచ్చి 3 కీలక వికెట్లు తీసి టీమిండియాను దెబ్బకొట్టాడు.
చేతులెత్తేసిన భారత బౌలింగ్ విభాగం
టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న భారత్ కు బౌలర్లు ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేకపోయారు. ముఖ్యంగా ఫాస్ట్ బౌలర్ ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ ఐర్లాండ్ బ్యాటర్లకు స్వేచ్ఛగా పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. తన కోటా 4 ఓవర్లలో ఏకంగా 57 పరుగులు ఇచ్చి మ్యాచ్ ను ఐర్లాండ్ వైపు తిప్పేశాడు. మరోవైపు ఆల్ రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్ కూడా ఒకే ఓవర్ లో 19 పరుగులు ఇచ్చి ధారాళంగా పరుగుల వరద పారించాడు. దీనివల్ల ఐర్లాండ్ భారీ స్కోరు సాధించగలిగింది.
చెత్త ఫీల్డింగ్.. చేజారిన క్యాచ్ లు
మ్యాచ్ లో భారత ఫీల్డింగ్ అత్యంత పేలవంగా సాగింది. టీమిండియా ఫీల్డర్లు మ్యాచ్ లో ఏకంగా 3 సులువైన క్యాచ్ లను నేలపాలు చేశారు. అందులో ముఖ్యంగా అభిషేక్ శర్మ వదిలేసిన గారెత్ డెలానీ క్యాచ్ భారత్ కు పెద్ద మైనస్ అయింది. అప్పుడు డెలానీ కేవలం ఒక పరుగు రన్ వద్ద ఉన్నాడు. ఆ లైఫ్ లైన్ వాడుకున్న డెలానీ కేవలం 32 బంతుల్లో 49 పరుగులు రాబట్టి ఐర్లాండ్ స్కోరును 180 దాటించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. క్యాచ్ లు వదిలేస్తే మ్యాచ్ లు ఎలా గెలుస్తారంటూ నెటిజన్లు భారత జట్టుపై మండిపడుతున్నారు.