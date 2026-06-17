India vs Afghanistan: హాఫ్ సెంచరీకి అడుగు దూరంలో రోహిత్ అవుట్.. దూకుడు మీదున్న గిల్
India vs Afghanistan: అఫ్గానిస్థాన్తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో టీమిండియా బ్యాటర్లు దూకుడుగా ఆడుతున్నారు.
India vs Afghanistan: అఫ్గానిస్థాన్తో జరుగుతున్న రెండో వన్డేలో టీమిండియా బ్యాటర్లు దూకుడుగా ఆడుతున్నారు. లఖ్నవూలోని ఏకనా క్రికెట్ స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన అఫ్గానిస్థాన్ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. భారత్కు శుభారంభం లభించినప్పటికీ, ఓపెనర్ రోహిత్ శర్మ అర్ధ సెంచరీకి చేరువలోనే వికెట్ కోల్పోయాడు.
రోహిత్ 48 పరుగుల వద్ద అవుట్.. గిల్ ఇన్నింగ్స్కు అండ
భారత్ ఇన్నింగ్స్ను రోహిత్ శర్మ, యశస్వి జైస్వాల్ ప్రారంభించారు. అయితే యశస్వి జైస్వాల్ కేవలం 4 పరుగులకే పెవిలియన్ చేరడంతో భారత్కు తొలి షాక్ తగిలింది. అనంతరం రోహిత్ శర్మ తనదైన శైలిలో వేగంగా పరుగులు సాధించాడు. 48 పరుగుల వద్ద ఉన్న సమయంలో రషీద్ ఖాన్ బౌలింగ్లో బౌల్డ్ కావడంతో అర్ధ సెంచరీ అవకాశాన్ని కోల్పోయాడు. రోహిత్ నిష్క్రమణ తర్వాత కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ బాధ్యతాయుతంగా ఆడుతూ ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాడు. ఇషాన్ కిషన్ కూడా మరో వైపు క్రీజులో నిలదొక్కుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు.
ప్రస్తుత స్కోర్.. భారత్ బలమైన స్థితిలో
తాజా సమాచారం ప్రకారం భారత్ 19 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 131 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ 49 బంతుల్లో 66 పరుగులతో అజేయంగా కొనసాగుతున్నాడు. అతని ఇన్నింగ్స్లో 6 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. మరోవైపు ఇషాన్ కిషన్ 17 బంతుల్లో 11 పరుగులతో క్రీజులో ఉన్నాడు. అఫ్గానిస్థాన్ బౌలర్లలో రషీద్ ఖాన్ ఇప్పటివరకు అత్యంత పొదుపుగా బౌలింగ్ చేస్తూ 3.5 ఓవర్లలో 14 పరుగులు ఇచ్చి ఒక వికెట్ తీశాడు. ఖరోటి 5 ఓవర్లలో 35 పరుగులు ఇచ్చాడు.
ప్రిన్స్ యాదవ్ అరంగేట్రం.. మూడు మార్పులతో భారత్
ఈ మ్యాచ్లో యువ పేసర్ ప్రిన్స్ యాదవ్ భారత జట్టు తరఫున వన్డేల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఈ సిరీస్లో భారత్ తరఫున డెబ్యూ చేసిన మూడో ఆటగాడిగా నిలిచాడు. తొలి మ్యాచ్లో హర్ష్ దూబే, గుర్నూర్ బ్రార్ అరంగేట్రం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈసారి శ్రేయస్ అయ్యర్ చేతుల మీదుగా ప్రిన్స్ యాదవ్ తన డెబ్యూ క్యాప్ అందుకున్నాడు.
రెండో వన్డే కోసం భారత్ మూడు మార్పులు చేసింది. కుల్దీప్ యాదవ్, యశస్వి జైస్వాల్, ప్రిన్స్ యాదవ్ తుది జట్టులోకి వచ్చారు. మరోవైపు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి ఎడమ తొడ నొప్పి కారణంగా ఈ మ్యాచ్కు దూరమయ్యాడు. ఇప్పటికే తొలి వన్డేలో విజయం సాధించిన భారత్, ఈ మ్యాచ్ గెలిచి సిరీస్ను ఖాయం చేసుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.