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Team India: వన్డే సిరీస్‌కు ముందు టీమిండియాకు డబుల్ షాక్.. ఇద్దరు స్టార్స్ ఔట్.. రీప్లేస్‌మెంట్స్ ప్లేయర్స్ వీరే!

Prince Yadav and Ravi Bishnoi In India ODI Squad. హర్షిత్ రాణా, వరుణ్ చక్రవర్తి స్థానాల్లో రీప్లేస్‌మెంట్ ఆటగాళ్లను బీసీసీఐ తాజాగా ప్రకటించింది.

Rishvik
Published on: 12 July 2026 4:33 PM IST
Team India
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Team India: వన్డే సిరీస్‌కు ముందు టీమిండియాకు డబుల్ షాక్.. ఇద్దరు స్టార్స్ ఔట్.. రీప్లేస్‌మెంట్స్ ప్లేయర్స్ వీరే!

Team India: వన్డే సిరీస్‌కు ముందు టీమిండియాకు డబుల్ షాక్.. ఇద్దరు స్టార్స్ ఔట్.. రీప్లేస్‌మెంట్స్ ప్లేయర్స్ వీరే!

ఇంగ్లండ్‌తో ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్ ముగిసింది. భారత్ దారుణ ప్రదర్శనతో 4-0తో పొట్టి సిరీస్ కోల్పోయింది. ఇక ఇంగ్లండ్‌తో మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌కు సిద్ధమవుతున్న టీమిండియాను గాయాల బెడద వేధిస్తోంది. యువ పేసర్ హర్షిత్ రాణా గాయం కారణంగా వన్డే సిరీస్‌కు దూరమయ్యాడు. మరోవైపు జింబాబ్వేతో జరగనున్న టీ20 సిరీస్‌కు ఎంపికైన స్టార్ స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి కూడా గాయంతో తప్పుకున్నాడు. ఈ ఇద్దరి స్థానాల్లో రీప్లేస్‌మెంట్ ఆటగాళ్లను బీసీసీఐ తాజాగా ప్రకటించింది.

ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన మూడో టీ20 సందర్భంగా పేసర్ హర్షిత్ రాణా తొడ కండరాల్లో అసౌకర్యంగా ఉన్నట్లు జట్టు యాజమాన్యంకు తెలిపాడు. అనంతరం నిర్వహించిన స్కానింగ్‌లో అతడికి గ్రేడ్-1 హామ్‌స్ట్రింగ్ గాయం అయినట్లు తేలింది. దీంతో ఇంగ్లండ్‌తో జరిగే మూడు వన్డేల సిరీస్‌కు అతడు దూరమయ్యాడు. తదుపరి వైద్య పరీక్షలు, రిహాబిలిటేషన్ కోసం హర్షిత్ బెంగళూరులోని బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌కు వెళ్లాడు. అతడి స్థానంలో యువ పేసర్ ప్రిన్స్ యాదవ్‌ను బీసీసీఐ వన్డే జట్టులోకి తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. టీ20 సిరీస్‌లో ప్రిన్స్ రాణించడంతో బీసీసీఐ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రస్తుతం అతడు టీమిండియాతోనే ఉన్నాడు.

స్టార్ స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి కూడా ఇంగ్లండ్‌తో జరిగిన మూడో టీ20లో హామ్‌స్ట్రింగ్ గాయంకు గురయ్యాడు. స్కానింగ్‌లో అతడికి గ్రేడ్-2 గాయం ఉన్నట్లు తేలింది. దీంతో త్వరలో జింబాబ్వేతో జరగనున్న టీ20 సిరీస్‌కు అతడు దూరమయ్యాడు. వరుణ్ కూడా తదుపరి పరీక్షల కోసం బీసీసీఐ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్‌లో చేరనున్నాడు. అతడి స్థానంలో లెగ్ స్పిన్నర్ రవి బిష్ణోయ్‌ జట్టులోకి వచ్చాడు. బిష్ణోయ్‌ కొద ప్రస్తుతం ఇంగ్లండ్ గడ్డపైనే ఉన్నాడు. టీ20 సిరీస్‌లో అతడు పేలవ ప్రదర్శన చేసిన విషయం తెలిసిందే.

భారత్, ఇంగ్లండ్ మధ్య మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్ జూలై 14న ప్రారంభం కానుంది. బర్మింగ్‌హామ్‌లోని ఎడ్జ్‌బాస్టన్ వేదికగా తొలి వన్డే జరగనుంది. అనంతరం జూలై 16, 19 తేదీల్లో రెండు, మూడు మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి. ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో 0-4తో ఘోర పరాజయం ఎదుర్కొన్న భారత్.. వన్డేల్లో అయినా బలంగా పుంజుకోవాలని చూస్తోంది. సీనియర్ ప్లేయర్స్ రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా, కేఎల్ రాహుల్ తిరిగి జట్టులోకి రావడం టీమిండియాకు అదనపు బలంగా మారనుంది. కుల్దీప్ యాదవ్, శుభ్‌మన్ గిల్ కూడా వన్డే జట్టులో ఉండడంతో భారత్ విజయాల బాట పట్టడం ఖాయం.

ఇంగ్లండ్ వన్డేలకు భారత జట్టు:

శుభ్‌మన్ గిల్ (కెప్టెన్), రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్ (వైస్ కెప్టెన్), కేఎల్ రాహుల్ (వికెట్ కీపర్), ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), వాషింగ్టన్ సుందర్, అక్షర్ పటేల్, శివమ్ దూబే, కుల్దీప్ యాదవ్, జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, అర్ష్‌దీప్ సింగ్, గుర్నూర్ బ్రార్, ప్రిన్స్ యాదవ్.

జింబాబ్వే టీ20లకు భారత జట్టు:

శ్రేయస్ అయ్యర్ (కెప్టెన్), వైభవ్ సూర్యవంశీ, అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ (వైస్ కెప్టెన్), ఇషాన్ కిషన్ (వికెట్ కీపర్), శివమ్ దూబే, సూర్యాంశ్ షెడ్జ్, రింకూ సింగ్, హర్ష్ దూబే, ప్రిన్స్ యాదవ్, యశ్ ఠాకూర్, అశోక్ శర్మ, మయాంక్ యాదవ్, ప్రభ్‌సిమ్రన్ సింగ్ (వికెట్ కీపర్), రవి బిష్ణోయ్.

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Rishvik

Rishvik

2016లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 10 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, మూవీస్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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