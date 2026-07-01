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IND vs ENG T20: ఇంగ్లండ్‌ గడ్డపై శ్రేయాస్ అయ్యర్‌కు మరో అగ్నిపరీక్ష

IND vs ENG T20: ఐర్లాండ్ చేతిలో ఊహించని విధంగా 0-2తో సిరీస్ కోల్పోయిన భారత జట్టు తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంటోంది.

Venkat
Published on: 1 July 2026 9:07 AM IST
IND vs ENG T20
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IND vs ENG T20: ఇంగ్లండ్‌ గడ్డపై శ్రేయాస్ అయ్యర్‌కు మరో అగ్నిపరీక్ష

IND vs ENG Head to Head: ఐర్లాండ్ పర్యటనలో ఎదురైన ఘోర పరాభవం తర్వాత టీమిండియా మరో మహా సమరానికి సిద్ధమైంది. శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథ్యంలోని భారత యువ సేన బుధవారం నుంచి ఇంగ్లండ్‌తో ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్‌లో తలపడనుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇరు జట్ల మధ్య ఉన్న రికార్డులు, ఆసక్తికరమైన గణాంకాలపై ఓ లుక్కేద్దాం.

పగ తీర్చుకోవాలనే పట్టుదలతో భారత్.. ఇంగ్లండ్‌తో అమీతుమీ..!

ఐర్లాండ్ చేతిలో ఊహించని విధంగా 0-2తో సిరీస్ కోల్పోయిన భారత జట్టు తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొంటోంది. ఈ అవమానానికి బదులు తీర్చుకోవడమే కాకుండా, తిరిగి ఫామ్‌లోకి రావాలని కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ పట్టుదలతో ఉన్నాడు. జూలై 1 (బుధవారం) చెస్టర్-లీ-స్ట్రీట్‌లోని రివర్‌సైడ్ గ్రౌండ్‌లో జరగబోయే మొదటి టీ20 మ్యాచ్ ఇరు జట్లకు అత్యంత కీలకంగా మారింది. ఇటీవల ముగిసిన టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్ తర్వాత ఈ రెండు జట్లు తలపడటం ఇదే మొదటిసారి.

టీ20ల్లో భారత్‌దే పైచేయి..

భారత్, ఇంగ్లండ్ జట్ల మధ్య ఉన్న పాత రికార్డులను పరిశీలిస్తే పొట్టి ఫార్మాట్‌లో మన దేశానిదే స్పష్టమైన ఆధిక్యం కనిపిస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఇరు జట్లు 30 అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్‌ల్లో తలపడగా, అందులో భారత్ 18 మ్యాచ్‌ల్లో విజయం సాధించింది. ఇంగ్లండ్ కేవలం 12 మ్యాచ్‌ల్లో మాత్రమే గెలుపొందింది. ఈ గణాంకాలు భారత జట్టులో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నాయి. అయితే టెస్ట్ క్రికెట్‌లో ఇంగ్లండ్ (53 విజయాలు) ముందంజలో ఉండగా, వన్డేల్లో భారత్ (61 విజయాలు) బలంగా ఉంది.

రికార్డుల రారాజులు వీరే..!

ఇరు జట్ల మధ్య జరిగిన టీ20 పోరులో కొన్ని అద్భుతమైన వ్యక్తిగత రికార్డులు నమోదయ్యాయి.

అత్యధిక పరుగులు: ఇంగ్లండ్ స్టార్ బ్యాటర్ జోస్ బట్లర్ భారత్‌పై అత్యధికంగా 25 మ్యాచ్‌ల్లో 669 పరుగులు చేసి అగ్రస్థానంలో ఉన్నాడు.

అత్యధిక వికెట్లు: ఇంగ్లండ్ పేసర్ క్రిస్ జోర్డాన్ భారత్‌పై 15 మ్యాచ్‌ల్లో 24 వికెట్లు పడగొట్టి అత్యంత విజయవంతమైన బౌలర్‌గా కొనసాగుతున్నాడు.

అత్యుత్తమ బౌలింగ్ ప్రదర్శన: భారత స్పిన్ దిగ్గజం యుజ్వేంద్ర చాహల్ బెంగళూరులో ఇంగ్లండ్‌పై సాధించిన 6/25 గణాంకాలే ఇప్పటికీ ఇరు జట్ల మధ్య అత్యుత్తమ బౌలింగ్ రికార్డుగా ఉంది.

వ్యక్తిగత అత్యధిక స్కోరు: గత ఏడాది భారత్ పర్యటనలో అభిషేక్ శర్మ ముంబై వేదికగా కేవలం 54 బంతుల్లో 13 సిక్సర్లు, 7 ఫోర్లతో 135 పరుగులు చేసి సంచలనం సృష్టించాడు.

ముంబై సెమీఫైనల్ జ్ఞాపకాలు..

ఈ ఏడాది మార్చిలో జరిగిన టీ20 ప్రపంచకప్ సెమీఫైనల్‌లో ఇరు జట్లు తలపడినప్పుడు పరుగుల వరద పారింది. ఆ మ్యాచ్‌లో భారత్ మొదట బ్యాటింగ్ చేసి 253/7 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ఇది ఇరు జట్ల మధ్య నమోదైన అత్యధిక జట్టు స్కోరు. ఆ మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లండ్ ఆటగాడు జాకబ్ బెథెల్ 48 బంతుల్లో 105 పరుగులు చేసి ఒంటరి పోరాటం చేసినప్పటికీ, సంజూ శాంసన్ (42 బంతుల్లో 89) మెరుపులు, హార్దిక్ పాండ్యా సమర్థవంతమైన బౌలింగ్ కారణంగా భారత్ విజయం సాధించింది.

ప్రస్తుతం ఇరు జట్లు కూడా ఇటీవలి పరాజయాల నుంచి కోలుకుని మైదానంలోకి దిగుతున్నాయి. భారత్ ఐర్లాండ్ చేతిలో ఓడిపోగా, ఇంగ్లండ్ జట్టు న్యూజిలాండ్ చేతిలో టెస్ట్ సిరీస్ ఓడిపోయింది. అంతేకాకుండా ఇంగ్లండ్ దిగ్గజం బెన్ స్టోక్స్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించడం ఆ జట్టుకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ. ఈ నేపథ్యంలో ఇరు జట్లలో ఏ జట్టుకు స్పష్టమైన ఆధిక్యం లేదని చెప్పవచ్చు. మరి శ్రేయస్ అయ్యర్ తన వ్యూహాలతో ఇంగ్లండ్‌ను వారి సొంత గడ్డపై మట్టికరిపిస్తాడో లేదో చూడాలి!

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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