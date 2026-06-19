టీమిండియాలోకి ఎంట్రీతోనే ముగ్గురు సీనియర్ ప్లేయర్ల కెరీర్కు చెక్.. వీడు మాములోడు కాదు భయ్యో..
India vs Afghanistan ODI: వచ్చే ఏడాది దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా జరగనున్న ప్రతిష్టాత్మక వన్డే ప్రపంచ కప్ కోసం బీసీసీఐ సెలెక్టర్లు ఇప్పటి నుంచే పక్కా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
Gurnoor Brar Performance IND vs AFG ODI Series: భారత క్రికెట్లో సంచలనంగా మారిన యువ పేసర్ గుర్నూర్ బ్రార్ తన అద్భుత ప్రదర్శనతో జట్టులో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాడు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్లో ఈ టాల్ బౌలర్ చూపించిన ప్రతాపం కారణంగా, వచ్చే ఏడాది జరగబోయే 2027 ఐసీసీ వన్డే ప్రపంచ కప్ రేసు నుంచి ముగ్గురు స్టార్ ఫాస్ట్ బౌలర్లు తప్పుకునే పరిస్థితి ఏర్పడింది.
ధర్మశాల వేదికగా మొదలైన సరికొత్త శకం..
వచ్చే ఏడాది దక్షిణాఫ్రికా వేదికగా జరగనున్న ప్రతిష్టాత్మక వన్డే ప్రపంచ కప్ కోసం బీసీసీఐ సెలెక్టర్లు ఇప్పటి నుంచే పక్కా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆఫ్ఘనిస్తాన్తో జరుగుతున్న ప్రస్తుత వన్డే సిరీస్ భారత్కు ఒక కొత్త ఆశాకిరణాన్ని అందించింది. వర్షం కారణంగా 25 ఓవర్లకు కుదించిన ధర్మశాల వన్డే ద్వారా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అరంగేట్రం చేసిన 26 ఏళ్ల గుర్నూర్ బ్రార్, తన మొదటి ఓవర్లోనే ప్రపంచ అత్యుత్తమ వన్డే బ్యాటర్ ఇబ్రహీం జద్రాన్ను అవుట్ చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ఆరు అడుగుల ఐదు అంగుళాల పొడవుండే ఈ పంజాబ్ యువకుడు, కేవలం రెండు మ్యాచ్లలోనే ఆరు వికెట్లు పడగొట్టి ఈ సిరీస్లోనే అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్గా అగ్రస్థానంలో నిలిచాడు. కొత్త బంతితో స్వింగ్ చేస్తూ, పిచ్ నుంచి ఊహించని బౌన్స్ రాబట్టే గుర్నూర్ రాకతో.. ప్రపంచ కప్ జట్టులో స్థానం ఆశిస్తున్న ముగ్గురు కీలక బౌలర్ల భవితవ్యం ప్రమాదంలో పడింది.
1. ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ: ఒకే శైలి బౌలింగ్.. నిలకడలేని లైన్ అండ్ లెంగ్త్..
గుర్నూర్ బ్రార్ రాకతో అత్యంత ఎక్కువగా నష్టపోయేది ప్రసిద్ధ్ కృష్ణే అని చెప్పాలి. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ జట్టులో శుభ్మన్ గిల్ సారథ్యంలో ఆడిన గుర్నూర్కు పెద్దగా అవకాశాలు రాలేదు. అయితే ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్ ఇద్దరి బౌలింగ్ శైలి దాదాపు ఒకేలా ఉంటుంది. ఇద్దరూ పిచ్ను గట్టిగా హిట్ చేస్తూ ఎక్స్త్రా బౌన్స్ సాధిస్తారు. కానీ, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ గత కొంతకాలంగా లైన్ అండ్ లెంగ్త్ తప్పి భారీగా పరుగులు సమర్పించుకుంటున్నాడు. ఈ ఏడాది ఆడిన 3 వన్డేల్లో కేవలం 3 వికెట్లు మాత్రమే తీసి, 48 భారీ సగటుతో నిరాశపరిచాడు. గుర్నూర్ వేగంగా వికెట్లు తీస్తుండటంతో ప్రసిద్ధ్ కృష్ణకు ప్రపంచ కప్ తలుపులు మూసుకుపోయినట్లే కనిపిస్తోంది.
2. మహమ్మద్ సిరాజ్: ఫామ్ కోల్పోయిన మాజీ నంబర్ వన్ బౌలర్..
ఒకప్పుడు ప్రపంచ వన్డే ర్యాంకింగ్స్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన హైదరాబాద్ పేసర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ గ్రాఫ్ గత రెండేళ్లుగా దారుణంగా పడిపోతోంది. 2024 నుంచి ఇప్పటివరకు ఆడిన 9 వన్డే ఇన్నింగ్స్ల్లో సిరాజ్ కేవలం 8 వికెట్లు మాత్రమే తీయగలిగాడు. పైగా అతని బౌలింగ్ సగటు 46.88 కి చేరుకుంది. స్వదేశంలోనే కాకుండా విదేశీ పిచ్లపై సైతం సిరాజ్ ప్రభావం చూపలేకపోతున్నాడు. జస్ప్రీత్ బుమ్రాకు తోడుగా కొత్త బంతిని పంచుకునేందుకు గుర్నూర్ బ్రార్ వంటి మేటి ప్రత్యామ్నాయం దొరకడంతో, సిరాజ్ను పక్కన పెట్టడం సెలెక్టర్లకు ఇప్పుడు పెద్ద కష్టమేమీ కాకపోవచ్చు.
3. అర్ష్దీప్ సింగ్: ఎడమచేతి వాటం ఉన్నా తప్పని ముప్పు..
జట్టులో ఎడమచేతి వాటం ఫాస్ట్ బౌలర్ ఉండటం ఎప్పుడూ అదనపు బలాన్నే ఇస్తుంది. కానీ అర్ష్దీప్ సింగ్ వన్డే ఫార్మాట్లో ఆశించిన స్థాయిలో నిలకడను ప్రదర్శించలేకపోతున్నాడు. ఇప్పటికే జట్టులో జస్ప్రీత్ బుమ్రా స్థానంతో పాటు యువ సంచలనం హర్షిత్ రాణా తమ స్థానాలను దాదాపు ఖాయం చేసుకున్నారు. ఇటు గుర్నూర్ బ్రార్ కూడా పవర్ప్లేలో అద్భుతంగా రాణిస్తుండటంతో, అర్ష్దీప్ సింగ్ను కేవలం బ్యాకప్ బౌలర్గా మాత్రమే ప్రపంచ కప్ పర్యటనకు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంది.
క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఎప్పుడు ఎవరి కాలం మారుతుందో చెప్పలేం. గుర్నూర్ బ్రార్తో పాటు ప్రిన్స్ యాదవ్ వంటి యువ బౌలర్లు దేశవాళీ క్రికెట్లో దూసుకువస్తుండటంతో సీనియర్లకు కంటిమీద కునుకు లేకుండా పోతోంది. ప్రస్తుతం ఉన్న ఫామ్, ఫిట్నెస్ సమీకరణాలను బట్టి చూస్తే, సిరాజ్ లేదా ప్రసిద్ధ్ కృష్ణలలో ఒకరికి 2027 ప్రపంచ కప్ జట్టులో చోటు దక్కడం అసాధ్యంగా మారింది. అయితే, లభించిన ఈ అద్భుతమైన ఆరంభాన్ని గుర్నూర్ బ్రార్ మున్ముందు ఎలా కొనసాగిస్తాడనే దానిపైనే అతని సుదీర్ఘ వన్డే కెరీర్ ఆధారపడి ఉంటుంది.