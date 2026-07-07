FIFA World Cup: పోర్చుగల్ ఓటమికి రొనాల్డోనే కారణమా.? జట్టుపై భారీగా విమర్శలు
FIFA World Cup: ఫిఫా ప్రపంచకప్ నాకౌట్ దశలో స్పెయిన్ చేతిలో పోర్చుగల్ 1-0 తేడాతో ఓడిపోవడంతో ఆ జట్టు ప్రయాణం ముగిసింది.
FIFA World Cup: ఫిఫా ప్రపంచకప్ నాకౌట్ దశలో స్పెయిన్ చేతిలో పోర్చుగల్ 1-0 తేడాతో ఓడిపోవడంతో ఆ జట్టు ప్రయాణం ముగిసింది. ఈ ఓటమి తర్వాత పోర్చుగల్ స్టార్ ఆటగాడు క్రిస్టియానో రొనాల్డోతో పాటు జట్టు కోచ్ రాబర్టో మార్టినెజ్పై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
రొనాల్డోపై ఎక్కువ ఆధారపడటమే పోర్చుగల్కు మైనస్ అయిందా?
స్పెయిన్ వంటి బలమైన జట్టును ఎదుర్కొనే సమయంలో పోర్చుగల్ వ్యూహంలో మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పటికీ, కోచ్ రాబర్టో మార్టినెజ్ అలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోలేదని విమర్శలు వస్తున్నాయి. మ్యాచ్ మొత్తం రొనాల్డోనే ప్రధాన ఆయుధంగా ఉపయోగించడానికి ప్రయత్నించగా, స్పెయిన్ రక్షణ అతన్ని పూర్తిగా కట్టడి చేసింది. దీంతో పోర్చుగల్ దాడులు ప్రభావవంతంగా కనిపించలేదు. మ్యాచ్లో రొనాల్డో తన స్థాయికి తగ్గ ప్రదర్శన చేయలేకపోయినా, అతడిని ప్రత్యామ్నాయంగా తప్పించకుండా పూర్తి సమయం ఆడించడం కూడా ప్రశ్నార్థకంగా మారింది.
గొన్సాలో రామోస్కు అవకాశం ఇవ్వకపోవడంపై విమర్శలు
ఈ మ్యాచ్లో బెంచ్పైనే ఉన్న గొన్సాలో రామోస్కు ఒక్క నిమిషం కూడా అవకాశం ఇవ్వలేదు. ఇది అభిమానులతో పాటు ఫుట్బాల్ నిపుణులను కూడా ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఎందుకంటే అంతకుముందు క్రొయేషియాతో జరిగిన నాకౌట్ మ్యాచ్లో పోర్చుగల్కు విజయాన్ని అందించిన గోల్ రామోస్ ఖాతాలోనే పడింది. మంచి ఫామ్లో ఉన్న ఆటగాడిని ఉపయోగించకుండా బెంచ్కే పరిమితం చేయడం కోచ్ చేసిన పెద్ద వ్యూహాత్మక తప్పిదమని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
గణాంకాలు కూడా రామోస్కే మద్దతు ఇస్తున్నాయా?
2022, 2026 ప్రపంచకప్లను కలిపి చూస్తే నాన్-పెనాల్టీ గోల్స్ విషయంలో గొన్సాలో రామోస్ ప్రదర్శన రొనాల్డో కంటే మెరుగ్గా ఉంది. రామోస్ కేవలం 187 నిమిషాలు మాత్రమే ఆడినా నాలుగు నాన్-పెనాల్టీ గోల్స్ నమోదు చేశాడు. మరోవైపు రొనాల్డో 732 నిమిషాలు మైదానంలో గడిపి రెండు నాన్-పెనాల్టీ గోల్స్ మాత్రమే చేశాడు. ఈ గణాంకాలు కూడా జట్టుకు అవసరమైన సమయంలో రామోస్ను వినియోగించి ఉంటే పరిస్థితి వేరుగా ఉండేదనే అభిప్రాయాలకు బలం చేకూరుస్తున్నాయి.
ఓటమితో ముగిసిన పోర్చుగల్ ప్రయాణం
స్పెయిన్పై ఓటమితో పోర్చుగల్ ప్రపంచకప్ నుంచి నిష్క్రమించింది. మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత రొనాల్డో తీవ్ర నిరాశతో మైదానం వీడిన దృశ్యాలు అభిమానులను కలచివేశాయి. అయితే ఈ ఓటమికి ఒక్క ఆటగాడిని మాత్రమే బాధ్యుడిని చేయలేమని, జట్టు ఎంపిక, వ్యూహం, మ్యాచ్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలు కూడా కీలక పాత్ర పోషించాయని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా నాకౌట్ మ్యాచ్లలో చిన్న తప్పిదాలే భారీ మూల్యం చెల్లించే పరిస్థితి తీసుకొస్తాయని ఈ మ్యాచ్ మరోసారి నిరూపించింది.