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టీమిండియాకు డేంజర్ బెల్స్.. ఆ ముగ్గురిని లైట్ తీసుకుంటే సిరీస్ పోయినట్లే!

India vs England: ప్రపంచకప్ ముగిసిన తదనంతరం భారత క్రికెట్‌లో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలైంది.

Venkat
Published on: 24 Jun 2026 11:31 AM IST
India vs England
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టీమిండియాకు డేంజర్ బెల్స్.. ఆ ముగ్గురిని లైట్ తీసుకుంటే సిరీస్ పోయినట్లే!

India vs England T20I series 2026: త్వరలోనే ప్రారంభం కానున్న ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో సరికొత్త టీమిండియాకు అసలైన అగ్నిపరీక్ష ఎదురుకానుంది. కొత్త శకంలో అడుగుపెట్టిన భారత యువసేనను వారి సొంత గడ్డపైనే ముప్పతిప్పలు పెట్టేందుకు ఇంగ్లాండ్ బలమైన వ్యూహాలతో సిద్ధమైంది. ముఖ్యంగా భారత్ విజయావకాశాలను దెబ్బతీస్తూ, మ్యాచ్‌ను ఏకపక్షంగా మార్చేయగల ముగ్గురు అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఆటగాళ్లపై ఇప్పుడు సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

శ్రేయస్ అయ్యర్ సారథ్యంలో సరికొత్త భారత్.. లండన్ గడ్డపై భారీ సవాల్!

ప్రపంచకప్ ముగిసిన తదనంతరం భారత క్రికెట్‌లో సరికొత్త అధ్యాయం మొదలైంది. యువ ఆటగాళ్లతో కళకళలాడుతున్న భారత్, త్వరలోనే బ్రిటన్ పర్యటనకు బయలుదేరనుంది. మొదట ఐర్లాండ్‌తో రెండు మ్యాచ్‌ల సిరీస్ ఆడిన అనంతరం, జూలై 1 నుంచి ఇంగ్లాండ్‌తో ప్రతిష్టాత్మకమైన ఐదు మ్యాచ్‌ల టీ20 సిరీస్ ప్రారంభం కానుంది. కొత్త కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ నాయకత్వంలో బరిలోకి దిగుతున్న భారత జట్టుకు ఇది అత్యంత కీలకమైన పర్యటన. అయితే సొంత గడ్డపై ఇంగ్లాండ్ ఎప్పుడూ ప్రమాదకరమైన జట్టే అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. టీమిండియా సిరీస్ గెలవాలంటే ఆతిథ్య జట్టులోని కొందరు మ్యాచ్ విన్నర్లను కట్టడి చేయడం అనివార్యం.

1. హ్యారీ బ్రూక్: ఇంగ్లాండ్ కెప్టెన్ రూపంలో పెను ముప్పు!

ఇంగ్లాండ్ ప్రస్తుత కెప్టెన్ హ్యారీ బ్రూక్ రూపంలో భారత్‌కు మొదటి ముప్పు పొంచి ఉంది. ఇటు యాంకర్ పాత్ర పోషిస్తూనే, అటు అవసరమైనప్పుడు ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడటంలో బ్రూక్ దిట్ట. గడిచిన ప్రపంచకప్‌లో 8 ఇన్నింగ్స్‌లలో 29.38 సగటుతో 235 పరుగులు చేసి అద్భుతమైన ఫామ్‌లో ఉన్నాడు. భారత్‌పై ఇతనికి గతంలో అంతగా మంచి రికార్డు లేకపోయినప్పటికీ (సగటు 17.80), ఇంగ్లాండ్ పిచ్‌లపై బ్రూక్ సగటు ఏకంగా 31 కి పైగా ఉండటం గమనార్హం. ఒకసారి క్రీజులో సెట్ అయితే ఒంటిచేత్తో మ్యాచ్‌ను తిప్పేయగల సత్తా ఉన్న ఈ కెప్టెన్‌ను త్వరగా అవుట్ చేయడం భారత బౌలర్లకు అత్యంత కీలకం.

2. జోఫ్రా ఆర్చర్: మునపటి వేగంతో నిప్పులు చెరుగుతున్న పేసర్!

గాయాల నుంచి కోలుకుని మునుపటి కంటే రెట్టింపు వేగంతో దూసుకొస్తున్న జోఫ్రా ఆర్చర్ ఇప్పుడు భారత్‌కు రెండో అతిపెద్ద శాపంగా మారే ప్రమాదం ఉంది. ఇటీవలి ఐపీఎల్ సీజన్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున ఆడిన ఆర్చర్, 16 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 25 వికెట్లు తీసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. ముఖ్యంగా ఇన్నింగ్స్ మొదటి బంతికే వికెట్ తీసే సరికొత్త ఆయుధాన్ని ఇతడు అందిపుచ్చుకున్నాడు. అభిషేక్ శర్మ, సంజూ శాంసన్ వంటి భారత ఓపెనర్లకు పవర్‌ప్లేలో ఆర్చర్ పెద్ద పరీక్ష కానున్నాడు. భారత్‌పై 12 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 15 వికెట్లు తీసిన ట్రాక్ రికార్డు ఆర్చర్‌కు అదనపు బలాన్ని ఇస్తోంది.

3. విల్ జాక్స్: ఆల్‌రౌండ్ ప్రదర్శనతో అల్లాడించగల ఘనాపాటి!

ప్రస్తుత ఆధునిక క్రికెట్‌లో అత్యంత విలువైన ఆల్‌రౌండర్‌గా విల్ జాక్స్ ఎదిగాడు. టాప్ ఆర్డర్‌లో బ్యాటింగ్ చేయడమే కాకుండా, పవర్‌ప్లే, డెత్ ఓవర్లలో స్పిన్ బౌలింగ్ చేయగల అరుదైన నైపుణ్యం ఇతని సొంతం. గత ప్రపంచకప్‌లో ఇంగ్లాండ్ సెమీఫైనల్ చేరడంలో విల్ జాక్స్ కీలక పాత్ర పోషించాడు. 8 ఇన్నింగ్స్‌లలో 56.50 సగటుతో, 176.56 మైండ్ బ్లోయింగ్ స్ట్రైక్ రేట్‌తో 226 పరుగులు చేయడమే కాకుండా 9 వికెట్లు కూడా పడగొట్టాడు. మ్యాచ్ పరిస్థితిని బట్టి బ్యాటింగ్ ఆర్డర్‌లో ఎక్కడైనా రాగల ఈ ఫ్లోటర్, అటు బ్యాట్‌తోనూ, ఇటు బంతితోనూ టీమిండియాను దెబ్బతీయగల సమర్థుడు.

ఇంగ్లాండ్ పర్యటన కేవలం ఒక ద్వైపాక్షిక సిరీస్ మాత్రమే కాదు, భవిష్యత్తు టీమిండియా సత్తా ఏంటో నిరూపించే ఒక గొప్ప వేదిక. హ్యారీ బ్రూక్ వ్యూహాలు, ఆర్చర్ వినాశకర వేగం, విల్ జాక్స్ ఆల్‌రౌండ్ మెరుపులను భారత యువ సింహాలు ఎలా ఎదుర్కొంటాయనే దానిపైనే సిరీస్ ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుంది. శ్రేయస్ అయ్యర్ నేతృత్వంలోని భారత జట్టు ఈ ముగ్గురిని కట్టడి చేసి లండన్ గడ్డపై త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేస్తుందో లేదో చూడాలి!

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Venkat

Venkat

2013లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌, పలు పత్రికల్లో 13 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. స్పోర్ట్స్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్, పాలిటిక్స్, బిజినెస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాస్తుంటాను. స్పోర్ట్స్ గురించి ప్రత్యేక కథనాలు రాస్తుంటాను.

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