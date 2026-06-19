IPL 2027 : ఐపీఎల్ 20వ సీజన్ షెడ్యూల్లో భారీ మార్పులు.. ఈసారి ముందే రానున్న క్రికెట్ పండుగ
IPL 2027 : ఐపీఎల్ 2027 సీజన్ మార్చి 10 నుంచి మే 15 వరకు జరుగుతుందని బీసీసీఐ స్పష్టం చేసింది. ఎండల తీవ్రత కారణంగా టోర్నీని ముందుకు జరపగా, మ్యాచుల సంఖ్యను 74 గానే ఉంచారు.
IPL 2027 : ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది క్రికెట్ ప్రేమికులు ఎంతగానో ఇష్టపడే ఐపీఎల్ 20వ సీజన్ నిర్వహణపై ఒక స్పష్టమైన రోడ్ మ్యాప్ వచ్చేసింది. వచ్చే ఏడాది జరగబోయే ఐపీఎల్ 2027 టోర్నమెంట్ను ఎప్పటికంటే చాలా ముందే ప్రారంభించాలని బీసీసీఐ డిసైడ్ అయ్యింది. గత కొన్ని రోజులుగా షెడ్యూల్ విండో మారుతుందంటూ వస్తున్న వార్తలను నిజం చేస్తూ, వచ్చే సీజన్ను మార్చి 10వ తేదీ నుంచి మే 15వ తేదీల మధ్య నిర్వహించేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు బోర్డు వెల్లడించింది.
వాతావరణ మార్పుల వల్లే ఈ కీలక నిర్ణయం
ఈ షెడ్యూల్ మార్పు వెనుక ఉన్న ప్రధాన కారణాన్ని బీసీసీఐ సెక్రటరీ దేవజిత్ సైకియా వార్తా సంస్థ పిటిఐకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో క్లియర్ గా వివరించారు. భారతదేశంలో మే నెల మధ్య వారం దాటిన తర్వాత ఎండల వల్ల మైదానంలో ఆడే ఆటగాళ్లు తీవ్రమైన అలసటకు గురవుతున్నారని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇటు ప్లేయర్ల ఆరోగ్య భద్రతను, అటు స్టేడియానికి వచ్చే అభిమానుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఎండల ముప్పు ఎక్కువగా ఉండే లోపే అంటే మే 15 కల్లా టోర్నమెంట్ను కంప్లీట్ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ మార్పు చేసినట్లు తెలిపారు.
గతేడాది ఐపీఎల్ 2026 లో వచ్చిన ఇబ్బందులు
ఈ ఏడాది జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ విషయానికి వస్తే.. ఇది మార్చి 28న ప్రారంభమై, మే 31వ తేదీన ఫైనల్ మ్యాచ్తో ముగిసింది. అయితే మే నెల చివరి రెండు వారాలలో దేశంలోని పలు రాష్ట్రాలలో రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఈ ఎండల ఎఫెక్ట్ టోర్నీపై స్పష్టంగా కనిపించింది. ఆటగాళ్లు కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఈ చేదు అనుభవాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే, వచ్చే 20వ సీజన్ కోసం బీసీసీఐ గవర్నింగ్ బాడీ ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ టోర్నీని రెండు వారాలు ముందుకు జరిపింది.
మ్యాచ్ల కౌంట్ పెంపుపై క్లారిటీ ఇచ్చిన దేవజిత్ సైకియా
షెడ్యూల్ మార్పుతో పాటు, వచ్చే సీజన్ లో మ్యాచుల సంఖ్యను పెంచుతారంటూ వస్తున్న ఊహాగానాలకు దేవజిత్ సైకియా పూర్తిగా అడ్డుకట్ట వేశారు. ఐపీఎల్ 2027 లో జట్ల సంఖ్య పెరగడం లేదా ఫార్మాట్ మారడం వల్ల మ్యాచులు 74 నుంచి ఏకంగా 94కి పెరుగుతాయని సోషల్ మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై సైకియా స్పందిస్తూ.. "ప్రస్తుతానికి మ్యాచుల సంఖ్యను పెంచే ఆలోచన బోర్డుకు అస్సలు లేదు. వచ్చే సీజన్ లో కూడా కేవలం 74 మ్యాచులు మాత్రమే నిర్వహించబడతాయి. 94 మ్యాచుల ప్రతిపాదన ఇప్పట్లో సాధ్యం కాదు" అని తేల్చి చెప్పారు.
విదేశీ బోర్డుల ప్రయోజనాలు, ఆటగాళ్ల లభ్యత
ఐపీఎల్ లో మ్యాచుల సంఖ్యను పెంచకపోవడానికి అంతర్జాతీయ క్రికెట్ క్యాలెండర్ కూడా ఒక ముఖ్య కారణం. ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్, సౌతాఫ్రికా వంటి ప్రముఖ క్రికెట్ బోర్డుల ఆటగాళ్లు పూర్తి స్థాయిలో ఐపీఎల్ లో పాల్గొనాలంటే వారికి కూడా తగినంత సమయం ఉండాలి. ఒకవేళ మ్యాచుల సంఖ్య పెంచితే టోర్నీ కాలపరిమితి పెరిగి, విదేశీ ఆటగాళ్ల ద్వైపాక్షిక సిరీస్లకు ఇబ్బంది ఎదురవుతుంది. అందుకే అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ప్రయోజనాలను, ఐపీఎల్ బ్రాండ్ వాల్యూను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ, 74 మ్యాచుల విండోనే పక్కాగా లాక్ చేసినట్లు బీసీసీఐ స్పష్టం చేసింది.