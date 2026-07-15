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India vs England: అదరగొట్టిన గిల్.. తొలి వన్డేలో టీమిండియా సంచలన విజయం

India vs England: బర్మింగ్‌హామ్‌ ఎడ్జ్‌బాస్టన్ వేదికగా జరిగిన తొలి వన్డేలో భారత్ 6 వికెట్ల తేడాతో ఇంగ్లాండ్‌ను ఓడించింది.

Naresh.k
Published on: 15 July 2026 7:26 AM IST
India vs England
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India vs England: అదరగొట్టిన గిల్.. తొలి వన్డేలో టీమిండియా సంచలన విజయం

Shubman Gill: ఇంగ్లాండ్ గడ్డపై టీమిండియా అద్భుతమైన బోణీ కొట్టింది. బర్మింగ్‌హామ్‌లోని ప్రసిద్ధ ఎడ్జ్‌బాస్టన్ స్టేడియంలో ఒత్తిడిని అధిగమించి, ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్‌పై 6 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, కేఎల్ రాహుల్ వంటి సీనియర్లు విఫలమైనా.. యువ ఆటగాళ్లు, ఆల్‌రౌండర్లు సమిష్టిగా రాణించి భారత్‌కు 3 మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌లో 1-0 ఆధిక్యాన్ని అందించారు.

టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న ఇంగ్లాండ్‌కు ఓపెనర్లు మంచి ఆరంభాన్ని ఇచ్చారు. వికెట్ నష్టపోకుండా 61 పరుగులతో పటిష్టంగా కనిపించిన ఇంగ్లాండ్‌ను భారత బౌలర్లు ఒక్కసారిగా కోలుకోలేని దెబ్బ తీశారు. కేవలం 107 పరుగులకే 6 వికెట్లు పడగొట్టి హోమ్ టీమ్‌ను తీవ్ర కష్టాల్లోకి నెట్టారు. బెన్ డకెట్ (43), జాకబ్ బెథెల్ (14), హ్యారీ బ్రూక్ (1), కెప్టెన్ జోస్ బట్లర్ (5), సామ్ కర్రన్ (0) వరుసగా పెవిలియన్ బాట పట్టారు.

ఘోరమైన స్థితిలో ఉన్న ఇంగ్లాండ్‌ను సీనియర్ బ్యాట్స్‌మెన్ జో రూట్ అండగా నిలిచాడు. అతనికి లియామ్ డాసన్ (68) తోడవడంతో ఇద్దరూ కలిసి ఏడో వికెట్‌కు 134 బంతుల్లో 121 పరుగుల కీలక భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. జో రూట్ అజేయంగా 76 పరుగులు చేయడంతో ఇంగ్లాండ్ నిర్ణీత ఓవర్లలో 258 పరుగులకు ఆలౌట్ అయి, గౌరవప్రదమైన స్కోరు సాధించింది.

భారత బౌలర్లలో అక్షర్ పటేల్ 4 వికెట్లతో ఇంగ్లాండ్ నడుము విరిచాడు. ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్ చెరో రెండు వికెట్లు తీయగా, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, శివమ్ దూబేలకు ఒక్కో వికెట్ దక్కింది. 259 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్‌కు ఆరంభంలోనే భారీ షాక్‌లు తగిలాయి. స్టార్ బ్యాట్స్‌మెన్ రోహిత్ శర్మ (11), విరాట్ కోహ్లీ (5) త్వరగానే అవుట్ కావడంతో భారత్ 48 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఒత్తిడిలో పడింది.

ఈ దశలో కెప్టెన్ శుభ్‌మన్ గిల్, శ్రేయస్ అయ్యర్ కలిసి ఇన్నింగ్స్‌ను చక్కదిద్దారు. వీరిద్దరూ మూడో వికెట్‌కు 109 పరుగుల అద్భుత భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. శ్రేయస్ అయ్యర్ 35 పరుగులు చేసి రనౌట్ అవ్వగా, కెప్టెన్ గిల్ 75 బంతుల్లో 80 పరుగులతో సూపర్‌ ఫామ్‌లో ఉంటూ ఇన్నింగ్స్‌ను ముందుకు నడిపించాడు. అయితే, సెంచరీకి చేరువవుతున్న తరుణంలో నడుము నొప్పితో బాధపడుతూ గిల్ గాయంతో రిటైర్డ్ హర్ట్ గా మైదానాన్ని వీడాల్సి వచ్చింది. ఇది మ్యాచ్‌లో పెద్ద ట్విస్ట్‌గా మారింది.

గిల్ నిష్క్రమణతో మ్యాచ్ ఇంగ్లాండ్ వైపు మళ్లుతుందని అందరూ భావించారు. కానీ ఆల్‌రౌండర్లు వాషింగ్టన్ సుందర్, అక్షర్ పటేల్ ఆ నమ్మకాలను వమ్ము చేశారు. ఇంగ్లీష్ బౌలర్లను దీటుగా ఎదుర్కొంటూ రన్ రేట్ తగ్గకుండా బాధ్యతాయుతమైన ఆటతీరును ప్రదర్శించారు.

వీరిద్దరూ ఐదో వికెట్‌కు అజేయంగా 102 పరుగుల సెంచరీ భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి, 46 ఓవర్లలోనే భారత్‌ను విజయతీరాలకు చేర్చారు. బంతితో 4 వికెట్లు తీసి ఇంగ్లాండ్‌ను కట్టడి చేయడమే కాకుండా, ఒత్తిడిలో బ్యాట్‌తో హాఫ్ సెంచరీ (57) బాది భారత్‌కు ఒంటిచేత్తో విజయాన్ని అందించిన అక్షర్ పటేల్ ఈ మ్యాచ్‌లో రియల్ హీరోగా నిలిచాడు.

India vs EnglandODI HighlightsIND vs ENGAxar PatelShubman Gill
Naresh.k

Naresh.k

2014లో జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్‌లలో సబ్-ఎడిటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్‌ రంగాల్లో 11 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్, పాలిటిక్స్ , వైరల్ న్యూస్‌కు సంబంధించిన కంటెంట్‌ను రాయగలను. ముఖ్యంగా బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, మూవీస్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ రాయడంలో నైపుణ్యం ఉంది.

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