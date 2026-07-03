ఎవ్వరూ టచ్ చేయలేని రోహిత్ రికార్డ్ భయ్యా.. అంత ఈజీగా అలా ఎలా బ్రేక్ చేశావయ్యా..!
Karanbir Singh Breaks Rohit Sharma T20I: అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన ఆటగాడిగా టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ పేరిట ఉన్న సుదీర్ఘ రికార్డుకు తెరపడింది.
Karanbir Singh Breaks Rohit Sharma T20I: క్రికెట్ ప్రపంచంలో రికార్డులు సృష్టించాలన్నా, వాటిని తిరగరాయాలన్నా భారత్, ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్ వంటి అగ్రశ్రేణి జట్లకు మాత్రమే సాధ్యమనే భావన అందరిలోనూ ఉంటుంది. కానీ, అసలు ఊహించని విధంగా ఒక అసోసియేట్ దేశానికి చెందిన బ్యాటర్ ఏకంగా టీ20 క్రికెట్ ప్రపంచంలోనే రన్ మెషీన్, 'హిట్మ్యాన్' రోహిత్ శర్మ పేరిట ఉన్న ఒక అరుదైన ప్రపంచ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు.
ఊహించని విధ్వంసం.. రోహిత్ రికార్డు గాల్లోకి!
అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన ఆటగాడిగా టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ పేరిట ఉన్న సుదీర్ఘ రికార్డుకు తెరపడింది. హంగేరీతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆస్ట్రియా కెప్టెన్, ఆల్రౌండర్ కరణ్బీర్ సింగ్ మైదానంలో పరుగుల సునామీ సృష్టించాడు. కేవలం 57 బంతుల్లోనే 18 ఫోర్లు, 12 సిక్సర్ల సాయంతో 164 పరుగులు చేసి ప్రత్యర్థి బౌలర్లను ముప్పతిప్పలు పెట్టాడు. ఈ అద్భుత ఇన్నింగ్స్ ద్వారా టీ20 ఫార్మాట్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన బ్యాటర్గా కరణ్బీర్ సరికొత్త చరిత్ర లిఖించాడు.
అత్యధిక సిక్సర్ల వీరుల జాబితా ఇదే..
ఈ విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్తో కరణ్బీర్ సింగ్ కేవలం 60 అంతర్జాతీయ టీ20 మ్యాచ్లలోనే ఏకంగా 207 సిక్సర్లు పూర్తి చేసుకుని అగ్రస్థానానికి దూసుకెళ్లాడు. ఇప్పటివరకు 159 మ్యాచ్లలో 205 సిక్సర్లతో మొదటి స్థానంలో ఉన్న రోహిత్ శర్మ ఇప్పుడు రెండో స్థానానికి పడిపోయాడు. వీరి తర్వాత యూఏఈ ఆటగాడు ముహమ్మద్ వసీం 196 సిక్సర్లతో మూడో స్థానంలో ఉండగా, భారత స్టార్ బ్యాటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ 179 సిక్సర్లతో నాలుగో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.
ఆస్ట్రియా సరికొత్త ప్రపంచ రికార్డు..
ఈ మ్యాచ్లో కరణ్బీర్ సింగ్ (164) తో పాటు మరో బ్యాటర్ అబిదుల్లా కోట్వాల్ కేవలం 26 బంతుల్లోనే 93 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. వీరిద్దరి వీరబాదుడుతో ఆస్ట్రియా జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 322 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. అంతర్జాతీయ టీ20 క్రికెట్ చరిత్రలోనే ఇది రెండో అత్యధిక టీమ్ స్కోరు కావడం గమనార్హం. 2024 లో గాంబియాపై జింబాబ్వే చేసిన 344 పరుగుల స్కోరు మాత్రమే దీనికంటే ముందుంది.
ఎవరీ కరణ్బీర్ సింగ్?
ఆస్ట్రియా క్రికెట్ జట్టుకు కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తున్న 30 ఏళ్ల కరణ్బీర్ సింగ్ అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నాడు. గత ఏడాది పాకిస్థాన్ వికెట్ కీపర్ మహ్మద్ రిజ్వాన్ పేరిట ఉన్న ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్ రికార్డును కూడా ఇతడు బద్దలు కొట్టాడు. 2025 లో కేవలం 32 ఇన్నింగ్స్ల్లోనే 1488 పరుగులు చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. ప్రస్తుతానికి 48.71 సగటుతో, 175.41 స్ట్రైక్ రేట్తో దూసుకుపోతున్న ఈ ఆస్ట్రియా హిట్టర్, రాబోయే రోజుల్లో మరిన్ని సంచలనాలు సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.
క్రికెట్ ఆటకు సరిహద్దులు లేవని, ప్రతిభ ఉంటే అసోసియేట్ దేశాల ఆటగాళ్లు కూడా ప్రపంచ మేటి రికార్డులను తిరగరాయగలరని కరణ్బీర్ సింగ్ నిరూపించాడు. 'హిట్మ్యాన్' రోహిత్ శర్మ రికార్డును దాటడం అంత తేలికైన విషయం కాదు, కానీ తన నిలకడైన హిట్టింగ్తో కరణ్బీర్ ఈ అసాధారణ మైలురాయిని అధిగమించి క్రికెట్ చరిత్ర పుటల్లో నిలిచిపోయాడు.