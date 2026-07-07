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Coconut: పూజలో కొబ్బరికాయ ఎందుకు కొట్టాలి... 99శాతం మందికి తెలియని సత్యం

పూజలో కొబ్బరికాయ ఎందుకు కొడతారు? కొబ్బరికాయ వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక, శాస్త్రీయ, వైదిక పరమార్థం ఏమిటి? అహంకారాన్ని విడిచిపెట్టి దైవానుగ్రహాన్ని పొందే ఈ పవిత్ర ఆచారం విశిష్టత ఏమిటో తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 7 July 2026 3:07 PM IST
Coconut: పూజలో కొబ్బరికాయ ఎందుకు కొట్టాలి... 99శాతం మందికి తెలియని సత్యం
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Coconut: సనాతన హిందూ ధర్మంలో దేవాలయ దర్శనానికి వెళ్లినా, ఇంట్లో ఏ చిన్న శుభకార్యం తలపెట్టినా భగవంతుని ముందు కొబ్బరికాయ కొట్టడం అనేది తరతరాలుగా వస్తున్న అత్యంత పవిత్రమైన ఆచారం. అయితే, కేవలం ఒక మొక్కుబడిగానో లేదా సంప్రదాయంగానో కొబ్బరికాయ కొడుతున్నారే తప్ప, దాని వెనుక ఉన్న అసలైన ఆధ్యాత్మిక పరమార్థం, శాస్త్రీయ దృక్పథం 99 శాతం మందికి తెలియదనేది నిజం. కొబ్బరికాయను భగవంతునికి సమర్పించడం అంటే కేవలం ఒక పండును అర్పించడం కాదు, మనలోని ప్రాణశక్తిని, అహంకారాన్ని ఈశ్వరుని పాదాల చెంత పెట్టడమే.

కొబ్బరికాయ వెనుక ఉన్న మూడు ప్రధాన వైజ్ఞానిక, ఆధ్యాత్మిక కోణాలు

శాస్త్రాల ప్రకారం, వృక్షజాలంలో కొబ్బరికాయకు అత్యున్నతమైన స్థానం ఉంది. గర్భగుడిలోని దైవత్వం ముందు ఈ నారికేళాన్ని ఉంచినప్పుడు, అందులోని అంతర్గత ప్రాణశక్తి విశ్వశక్తితో అనుసంధానమవుతుంది. కొబ్బరికాయపై ఉండే గట్టి పెంకు మనలోని 'అహంకారం', 'మమకారం' అనే కఠినమైన గుణాలకు సంకేతం. ఆ పెంకు పగిలి లోపల ఉన్న తెల్లని కొబ్బరి, స్వచ్ఛమైన నీరు ఎలా బయటకు వస్తాయో, అలాగే మనిషి తన అహాన్ని వదిలితేనే అంతఃకరణ శుద్ధి కలుగుతుందని దీని అర్థం. చాలామంది తమ కోరిక నెరవేరిన తర్వాతే కొబ్బరికాయ కొడతామని మొక్కుకుంటారు. కానీ, శాస్త్రం చెబుతున్న అసలు నియమం వేరే ఉంది. ఏదైనా కార్యం సిద్ధించాలంటే, మొదట కొబ్బరికాయ కొట్టి సంకల్పాన్ని చెప్పుకోవాలి. ఆ పని విజయవంతంగా పూర్తయిన తర్వాత, భగవంతునికి కృతజ్ఞతగా మరొక కాయను సమర్పించాలి.

నారికేళంలో ఉండే మూడు కన్నులు శివుని త్రినేత్రాలకు, లేదా మనిషిలోని సత్వ, రజో, తమో గుణాలకు ప్రతీకలు. భగవంతుని సన్నిధిలో ఆ మూడు కన్నుల భాగాన్ని పగులగొట్టడం ద్వారా మనం భౌతిక ప్రపంచాన్ని దాటి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని సాధిస్తాం. అందుకే, ఇకపై పూజలో కొబ్బరికాయ కొట్టేటప్పుడు కేవలం ఒక ఆచారంగా కాకుండా, "నాలోని అహంకారాన్ని నీ పాదాల చెంత వదిలేస్తున్నాను స్వామి" అనే నిశ్చలమైన భక్తిభావంతో కొట్టండి; అప్పుడే ఆ దైవానుగ్రహం మీపై పరిపూర్ణంగా ప్రసరిస్తుంది.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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