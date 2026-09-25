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Home ఆధ్యాత్మికంSnana Vidhi: మనం రోజూ ఎందుకు స్నానం చేయాలి...సనాతన ధర్మం చెబుతున్న అత్యంత గోప్యమైన రహస్యం

Snana Vidhi: మనం రోజూ ఎందుకు స్నానం చేయాలి...సనాతన ధర్మం చెబుతున్న అత్యంత గోప్యమైన రహస్యం

రోజూ స్నానం చేయడం వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రాధాన్యం ఏమిటి? సనాతన ధర్మంలో స్నాన విధి, పూజకు ముందు స్నానం, పవిత్ర జలాల స్మరణ, శౌచం గురించి తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 25 Sept 2026 10:07 AM IST
Snana Vidhi: మనం రోజూ ఎందుకు స్నానం చేయాలి...సనాతన ధర్మం చెబుతున్న అత్యంత గోప్యమైన రహస్యం
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Snana Vidhi: ఉదయం నిద్రలేచిన వెంటనే స్నానం చేయడం మనలో చాలామందికి చిన్నప్పటి నుంచే అలవాటుగా ఉంటుంది. కానీ అసలు ఎందుకు స్నానం చేయాలి? శరీరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవడానికేనా? లేక దీని వెనుక సనాతన ధర్మం చెప్పే మరేదైనా ఆధ్యాత్మిక భావన ఉందా? మన పెద్దలు స్నానాన్ని కేవలం శారీరక పరిశుభ్రతగా చూడలేదు. రోజును క్రమశిక్షణతో ప్రారంభించే తొలి అడుగుగా భావించారు. అందుకే పూజ, జపం, ధ్యానం వంటి ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు ముందు స్నానానికి ప్రత్యేక స్థానం ఇచ్చారు.

స్నానం అంటే కేవలం శరీరం శుభ్రం చేసుకోవడమే కాదు

సనాతన సంప్రదాయంలో ‘స్నానం’ అంటే నీటితో శరీరాన్ని శుభ్రపరచుకోవడం, ‘విధి’ అంటే ఒక నిర్దిష్ట పద్ధతి. ఈ రెండూ కలిపితే ‘స్నాన విధి’ అవుతుంది. అంటే తొందరగా చేసే రోజువారీ పని కాకుండా, శుభ్రతతో పాటు ప్రశాంతమైన మనసుతో రోజును ప్రారంభించే క్రమం. భగవద్గీతలోని 17వ అధ్యాయం, 14వ శ్లోకంలో ‘శౌచం’ అంటే పరిశుభ్రతను శారీరక తపస్సులో ఒక భాగంగా ప్రస్తావిస్తారు. దీని ద్వారా శరీర శుద్ధికి ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఉన్న ప్రాధాన్యం తెలుస్తుంది. పూజకు ముందు స్నానం చేయడం కూడా ఇదే భావనకు అనుసంధానంగా కనిపిస్తుంది.

తెల్లవారుజామునే స్నానం చేయాలని ఎందుకు చెబుతారు?

మన పూర్వీకులు ఉదయాన్ని ప్రశాంతమైన సమయంగా చూశారు. చుట్టూ పెద్దగా శబ్దాలు లేకుండా మనసు స్థిరంగా ఉండే సమయంలో స్నానం చేసి, శుభ్రమైన వస్త్రాలు ధరించి, దేవుడిని స్మరించడం ఒక క్రమంగా ఉండేది. స్నానం తర్వాత వచ్చే తాజాదనం రోజువారీ పనులపై దృష్టి పెట్టడానికి సహాయపడుతుంది. అలసట తగ్గి చురుకుదనం పెరగడం కూడా దీనిలోని సహజ ప్రయోజనం. అందుకే స్నానం అనేది ఆధ్యాత్మికతతో పాటు క్రమశిక్షణకు కూడా ప్రతీకగా మారింది.

నీటికి ఇంతటి పవిత్రత ఎందుకు?

వేద సంప్రదాయంలో నీటిని కేవలం దాహం తీర్చే పదార్థంగా చూడలేదు. ఋగ్వేదం 10.9లో నీటి పవిత్రత, జీవనదాయక శక్తిని స్తుతించే మంత్రాలు ఉన్నాయి. నీరు శరీరానికి శక్తిని, తాజాదనాన్ని అందించడంతో పాటు మనసుకు కూడా ప్రశాంతతను కలిగిస్తుందని భారతీయ సంప్రదాయం భావించింది. స్నానం చేసే సమయంలో “గంగే చ యమునే చైవ, గోదావరి సరస్వతి, నర్మదే సింధు కావేరి...” అంటూ పవిత్ర నదులను స్మరించే ఆచారం కూడా ఉంది. ఇంట్లో ఉన్న నీటిలోనే పవిత్ర నదుల స్మరణను ఆహ్వానించాలనే భావన ఇందులో కనిపిస్తుంది.

పూజకు ముందు స్నానం ఎందుకు?

దేవుడిని పూజించే ముందు శరీరం, వస్త్రాలు శుభ్రంగా ఉండాలని సంప్రదాయం చెబుతుంది. ఇది దేవుడికి భయపడటం కోసం కాదు.. పూజను ఒక పవిత్రమైన సమయంగా గుర్తించడం కోసం. స్నానం చేసి, శుభ్రమైన దుస్తులు ధరించి పూజకు కూర్చోవడం వల్ల రోజువారీ పనుల నుంచి మనసును కొంతసేపు దైవచింతన వైపు మళ్లించగలుగుతాం. అందుకే ఆలయాల్లోనూ, ఇళ్లలోనూ పూజకు ముందు శుచిత్వానికి ప్రాధాన్యం ఉంటుంది.

చల్లని నీళ్లా? వేడి నీళ్లా?

స్నానం విషయంలో నీటి ఉష్ణోగ్రతపై అందరికీ ఒకే నియమం ఉండాల్సిన అవసరం లేదని సంప్రదాయంలో కనిపిస్తుంది. ప్రాంతంలోని వాతావరణం, వ్యక్తిగత సౌకర్యం, ఆరోగ్య పరిస్థితులను బట్టి చల్లని లేదా గోరువెచ్చని నీటిని ఉపయోగించవచ్చు. ముఖ్యమైనది శుభ్రత, క్రమం, భక్తి.

అసలు రహస్యం ఇదే..

స్నానం గురించి సనాతన ధర్మం చెప్పే లోతైన భావన ఏమిటంటే.. బయటి శుభ్రత నుంచి లోపలి క్రమశిక్షణ వైపు ప్రయాణం. శరీరం శుభ్రంగా ఉంటే మనసు కూడా ప్రశాంతంగా ఉండే అవకాశం పెరుగుతుంది. ఆ ప్రశాంతతతో ప్రార్థన, ధ్యానం, రోజువారీ బాధ్యతలను ప్రారంభించడం సులభమవుతుంది. అందుకే మన పెద్దలు స్నానాన్ని రోజువారీ జీవితంలో తప్పనిసరి అలవాటుగా మార్చారు. నీటితో శరీరాన్ని శుభ్రం చేసుకోవడం ఒక భాగం అయితే, శుభ్రమైన ఆలోచనలతో రోజును ప్రారంభించడం అసలు ఉద్దేశం. ఇదే స్నాన విధి వెనుక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక సందేశంగా సనాతన సంప్రదాయం వివరిస్తుంది.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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