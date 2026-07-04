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Kalagnanam: పోతులూరి వీరబ్రహ్మం కాలజ్ఞాన రహస్యం...ఎందుకు రాశారో 99శాతం మందికి తెలియదు

పోతులూరి వీరబ్రహ్మం రచించిన కాలజ్ఞానంలో కలియుగం అంతానికి సంబంధించి, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న విపత్తుల గురించి విపులంగా రాశారు. కాలజ్ఞానం రాయడానికి గల కారణాలు చాలా మందికి తెలియవు. అవేంటో తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 4 July 2026 7:59 AM IST
Kalagnanam: పోతులూరి వీరబ్రహ్మం కాలజ్ఞాన రహస్యం...ఎందుకు రాశారో 99శాతం మందికి తెలియదు
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Kalagnanam: తెలుగు నేలపై భక్తి, జ్ఞాన వైరాగ్యాలను పంచిన మహానుభావులలో శ్రీమద్విరాట్ పోతులూరి వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి అగ్రగణ్యులు. ఆయన కేవలం ఒక సాధువు మాత్రమే కాదు... త్రికాలాలను తన హస్తగతం చేసుకున్న దైవాంశ సంభూతులు. బ్రహ్మంగారు రచించిన 'కాలజ్ఞానం' కేవలం భవిష్యత్తును చెప్పే ప్రవచనాల సంకలనం మాత్రమే కాదు, అది రాబోయే విపత్తుల నుండి మానవాళిని రక్షించడానికి ఆయన అందించిన పరమ పవిత్రమైన హెచ్చరికల గ్రంథం. అయితే, ఆయన ఈ కాలజ్ఞానాన్ని ఎందుకు రాశారు, అందులో దాచిన అసలు రహస్యాలు ఏమిటనే నిజం నేటికీ 99 శాతం మందికి తెలియదు. మానవాళి భయపడిపోతుందనే కారణంతోనే ఇందులో చాలా విషయాలను రహస్యంగా దాచారు. ఆ జగద్గురువు జీవితం, కాలజ్ఞానంలోని నిగూఢ సత్యాలను భక్తిభావంతో సూటిగా తెలుసుకుందాం.

దైవిక జననం ... బాల్య విశేషాలు

కడప జిల్లా బ్రహ్మంగారిమఠం ప్రాంతంలో 1608వ సంవత్సరంలో విశ్వకర్మ వంశంలో పరిపూర్ణయాచార్యులు, ప్రకృతాంబ దంపతులకు బ్రహ్మంగారు జన్మించారు. ఆయన జన్మించడానికి ముందే కాశీ క్షేత్రంలో పరమశివుడు ప్రకృతాంబకు కలలో కనిపించి, శ్రీమహావిష్ణువే నీకు కుమారుడిగా జన్మిస్తాడని వరమిచ్చారు. దైవాంశ సంభూతుడైన బ్రహ్మంగారు కేవలం 8 సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే 'కాళికా సప్తశతి' అనే అద్భుత గ్రంథాన్ని రచించి తన అసాధారణ జ్ఞానాన్ని చాటారు. తల్లిదండ్రుల నిర్యాణం తర్వాత పాపాఘ్ని మఠంలో వీరభోజయాచార్యుల వద్ద వేదాలు, శాస్త్రాలు అభ్యసించారు.

తాళపత్ర గ్రంథాల వెనుక చిక్కుముడి

బనగానపల్లెలో గరిమిరెడ్డి అచ్చమ్మగారి వద్ద పశువుల కాపరిగా ఉన్న సమయంలో, యాగంటి గుహలలో ధ్యానం చేస్తూ బ్రహ్మంగారు కాలజ్ఞానాన్ని ఆశువుగా తాళపత్రాలపై లిఖించారు. ఈ గ్రంథంలో మొత్తం 14 అధ్యాయాలు, సుమారు 10,000కు పైగా పద్యాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఇందులో కేవలం కొన్ని వందల పద్యాలు మాత్రమే ప్రస్తుత ప్రపంచానికి తెలుసు. మిగిలిన వేలాది పద్యాలను రహస్య సంకేత భాషలో భద్రపరిచారు. భవిష్యత్తులో జరగబోయే ప్రళయ తీవ్రతను చూసి సాధారణ ప్రజలు తట్టుకోలేరనే కరుణతోనే బ్రహ్మంగారు ఆ తాళపత్రాలను భూగర్భంలో దాచారని పెద్దలు చెబుతారు.

నిజమవుతున్న ప్రవచనాలు ... కలియుగాంతం

బ్రహ్మంగారు వందల ఏళ్ల క్రితం చెప్పిన అగ్నిరథాలు, విదేశీ పాలన, ప్లాసీ యుద్ధం, నేటి సమాజంలో పెరిగిన అవినీతి, స్త్రీ పురుషుల వస్త్రధారణ మార్పులు అన్నీ అక్షరాలా నిజమయ్యాయి. కాలజ్ఞానం ప్రకారం 2025 నుండి 2030 మధ్య కలియుగ పాపం తీవ్రస్థాయికి చేరుకుంటుంది. దానికి సంకేతంగానే ఇటీవల ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ భూకంపాలు, ప్రకృతి విపత్తులు సంభవిస్తున్నాయి.

చివరకు కృష్ణా నదిలో బంగారు తేరు పుడుతుందని, అది ఘోర వరదలకు దారితీస్తుందని స్వామి చెప్పారు. 2030వ సంవత్సరం తర్వాత అధర్మాన్ని అంతం చేయడానికి కల్కి అవతార పురుషుడు ఉద్భవించి, తిరిగి సత్యయుగాన్ని స్థాపిస్తారని కాలజ్ఞానం స్పష్టం చేస్తోంది. 1693లో కందిమల్లయపల్లిలో సజీవ సమాధి నిష్ఠలో కూర్చున్న బ్రహ్మంగారు నేటికీ లోకకల్యాణం కోసం ధ్యానంలోనే ఉన్నారని భక్తుల నమ్మకం.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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