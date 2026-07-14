Home ఆధ్యాత్మికంOwn House: సొంతింటి కలను నిజం చేసే వాస్తు చిట్కాలు... ఏడాదిలో ఇల్లు సొంతం

Own House: సొంతింటి కలను నిజం చేసే వాస్తు చిట్కాలు... ఏడాదిలో ఇల్లు సొంతం

సొంతిల్లు ఉండాలని అందరూ కోరుకుంటారు. అయితే, జాతకంలో కుజదోషం ఉంటే సొంతిల్లు సాకారం ఆలస్యం అవుతుంది. చిన్న పరిహారాలు చేయడం వలన దోషాలు తొలగిపోతాయి.

Balachander
Published on: 14 July 2026 2:14 PM IST
Own House: సొంతింటి కలను నిజం చేసే వాస్తు చిట్కాలు... ఏడాదిలో ఇల్లు సొంతం
X

Own House: ప్రతి మనిషి జీవితంలోనూ ‘సొంతిల్లు’ అనేది కేవలం ఒక అవసరం మాత్రమే కాదు, అదొక భావోద్వేగం, జీవితకాల కల. ఈ కలను సాకారం చేసుకోవడానికి రాత్రింబగళ్లు కష్టపడి సంపాదిస్తుంటాం. అయితే, ఎంత ప్రయత్నించినా అడ్డంకులు ఎదురవుతూ, గృహయోగం కలగడం లేదని బాధపడేవారికి మన సనాతన జ్యోతిష్య, వాస్తు శాస్త్రాలు కొన్ని సులభమైన, అత్యంత శక్తివంతమైన పరిహారాలను సూచిస్తున్నాయి. శాస్త్రోక్తంగా నిరూపించబడిన మూడు ముఖ్యమైన దైవిక నియమాలను భక్తిశ్రద్ధలతో ఆచరిస్తే, కేవలం ఒకే ఏడాది కాలంలో భూమి కొనుగోలుకు లేదా సొంత గృహ నిర్మాణానికి మార్గం సుగమం అవుతుందని జ్యోతిష్య పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

గురు అనుగ్రహం ... పసుపు పుష్పాల అర్చన

జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ‘గురు గ్రహం’ సంపదకు, శ్రేయస్సుకు, గృహయోగానికి ప్రధాన కారకుడు. గురు భగవానుని అనుగ్రహం లేనిదే సొంత ఇల్లు ఏర్పడటం అసాధ్యం. ఇందుకోసం ప్రతి గురువారం ఉదయాన్నే పవిత్ర స్నానమాచరించి, పూజా మందిరంలో శ్రీమహావిష్ణువు విగ్రహానికి లేదా చిత్రపటానికి పసుపు రంగు పూలతోఅలంకారం చేయాలి. ఆ స్వామికి పసుపు రంగు ప్రసాదాన్ని నివేదించి పూజించడం వల్ల జాతకంలోని ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి స్థిరత్వం లభిస్తుంది.

మంగళవార భూమి దోష నివారణ ... మట్టికుండ పరిహారం

సొంత స్థలం కొనాలన్నా, ఇల్లు కట్టాలన్నా భూమిపుత్రుడైన ‘అంగారకుడి’ అనుగ్రహం చాలా అవసరం. జాతకంలో కుజదోషాలు ఉంటే భూమి కొనుగోలు వ్యవహారాలు నిలిచిపోతాయి. ఈ అడ్డంకులు తొలగడానికి మంగళవారం రోజున ఒక చిన్న కొత్త మట్టికుండను తీసుకోవాలి. అందులో గోధుమలు, బెల్లం, పసుపు కొమ్ములు వేసి, ఆ కుండను మీ ప్రస్తుత నివాసానికి ‘ఈశాన్య’ మూలలో భూమిలో జాగ్రత్తగా పాతిపెట్టాలి. ఈ పరిహారం వల్ల భూమికి సంబంధించిన సమస్త దోషాలు తక్షణమే హరించుకుపోతాయి.

ఈశాన్య దిశ పవిత్రత ... దైవశక్తి ప్రవాహం

వాస్తు శాస్త్రంలో ఈశాన్యాన్ని ‘దేవమూల’ అంటారు. ఈ దిశ ఎంత ప్రశాంతంగా, తేలికగా ఉంటే ఇంట్లోకి అంత సానుకూల శక్తి ప్రవహిస్తుంది. నివసిస్తున్న ఇల్లైనా, అద్దె ఇల్లైనా ఈశాన్య భాగాన్ని ఎల్లప్పుడూ అత్యంత శుభ్రంగా ఉంచాలి. అక్కడ ఎటువంటి బరువైన సామాన్లు గానీ, చెప్పుల స్టాండ్లు గానీ ఉంచకూడదు. రోజూ ఉదయం ఆ భాగంలో గంగాజలం చల్లడం వల్ల గ్రహదోషాలు తొలగిపోయి, నూతన గృహ ప్రాప్తికి అదృష్టం కలిసివస్తుంది.

Vastu TipsDream HomeOwn HouseHome VastuHouse ConstructionProperty VastuVastu ShastraGuru BlessingsMars DoshaNortheast Vastu
Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X