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Vastu Tips: పెద్దలు చెప్పినట్టు ఈశాన్యంలో ఈ పనులు అస్సలు చేయకండి

ఇంటి ఈశాన్య దిశలో ఎలాంటి పనులు చేయకూడదో...వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెబుతుందో తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 8 July 2026 11:48 AM IST
Vastu Tips: పెద్దలు చెప్పినట్టు ఈశాన్యంలో ఈ పనులు అస్సలు చేయకండి
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Vastu Tips: సనాతన హిందూ వాస్తుశాస్త్రంలో దిక్కులకు, వాటిని పరిపాలించే అధిపతులకు పరమ పవిత్రమైన స్థానం ఉంది. ఇంటి నిర్మాణంలో కానీ, గృహ అలంకరణలో కానీ వాస్తు నియమాలు పాటించకపోతే ఆ ఇంట్లో లక్ష్మీదేవి నిలవదని, నిత్యం కలహాలు, ఆర్థిక సంక్షోభాలు చుట్టుముడతాయని వేద పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ఇంటికి ప్రాణశక్తిని ప్రసాదించే అత్యంత పవిత్రమైన దిక్కు 'ఈశాన్యం'. దీనినే ఆధ్యాత్మిక పరిభాషలో 'ఈశాన్ కోణ్' అని పిలుస్తారు. ఈ దిశ సాక్షాత్తు పరమశివునికి, జ్ఞానకారకుడైన గురు భగవానునికి నిలయం. అందుకే ఈ భాగంలో కొన్ని పనులను అస్సలు చేయకూడదు.

ఈశాన్యంలో ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఈ తప్పులు చేయకూడదు

మన పూర్వీకులు, ధర్మశాస్త్రాలు నిర్దేశించిన ప్రకారం.. ఈశాన్య మూలలో ఈ పనులు చేస్తే ఆ ఇల్లు నరకప్రాయంగా మారుతుంది. ఈశాన్యం ఎప్పుడూ తేలికగా, ఖాళీగా ఉండాలి. ఇక్కడ ఇనుప వస్తువులు, పాత విరిగిన సామాన్లు లేదా చెత్తను వేస్తే.. ఇంట్లోని వ్యక్తుల పురోగతి 100 శాతం ఆగిపోతుంది. మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఈశాన్యం జలతత్వానికి ప్రతీక. అక్కడ అగ్ని తత్వానికి సంబంధించిన వంటగదిని నిర్మిస్తే, పరస్పర విరుద్ధ శక్తుల వల్ల కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుంది. తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడతాయి. ఇది అన్నింటికంటే ఘోరమైన వాస్తు దోషం. దైవ నిలయమైన ఈశాన్యంలో మలమూత్ర విసర్జన స్థలాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే.. ఆ ఇల్లు లక్ష్మీకటాక్షాన్ని కోల్పోయి, తీవ్ర పేదరికంలోకి నెట్టబడుతుంది.

ఈశాన్యంలో ఏం చేయాలి

ఈశానః సర్వవిద్యానామ్ అంటారు. ఈశాన్య దిశ సకల విద్యలకు, ఐశ్వర్యానికి మూలం. ఏ ఇంట్లో అయితే ఈశాన్య మూల ఎల్లప్పుడూ ప్రశాంతంగా, సుగంధభరితంగా, గాలి వెలుతురు వచ్చేలా ఉంటుందో.. అక్కడ దేవతలు నిత్యం కొలువై ఉంటారు. కాబట్టి, మీ ఇంట్లోని ఈశాన్య భాగాన్ని ఎల్లప్పుడూ గంగాజలంలా పవిత్రంగా, స్వచ్ఛంగా ఉంచుకోండి. అక్కడ ఒక అందమైన కిటికీని లేదా పూజగదిని ఏర్పాటు చేసుకుని నిత్యం దీపారాధన చేయండి. అది మీ జీవితంలోని దురదృష్టాన్ని పారద్రోలి, అష్టైశ్వర్యాలను సిద్ధింపజేస్తుంది.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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