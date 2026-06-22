Vastu Tips: ఇంట్లో దీపం వెలిగిస్తున్నారా? గుండ్రని వత్తి మంచిదా, పొడవాటి వత్తి మంచిదా?
Vastu Tips: హిందూ సంప్రదాయంలో దీపారాధనకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ప్రతి రోజు ఉదయం, సాయంత్రం దేవుడి ముందు దీపం వెలిగించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
Vastu Tips: హిందూ సంప్రదాయంలో దీపారాధనకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ప్రతి రోజు ఉదయం, సాయంత్రం దేవుడి ముందు దీపం వెలిగించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. అయితే దీపం వెలిగించే సమయంలో ఏ వత్తిని ఉపయోగించాలి అనే విషయాన్ని చాలా మంది పట్టించుకోరు. కానీ వాస్తు శాస్త్రం, ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాల ప్రకారం గుండ్రని వత్తి, పొడవాటి వత్తి రెండింటికీ ప్రత్యేక ప్రాధాన్యం ఉందని చెబుతారు.
పొడవాటి వత్తి వెలిగిస్తే ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయి?
పొడవుగా చుట్టిన వత్తిని సంపద, అభివృద్ధి, శ్రేయస్సుకు సంకేతంగా భావిస్తారు. ముఖ్యంగా మహాలక్ష్మి, సరస్వతి దేవి, కులదేవతల పూజల్లో ఈ వత్తిని ఉపయోగించడం మంచిదని విశ్వాసం. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నవారు లక్ష్మీదేవి ముందు పొడవాటి వత్తితో దీపం వెలిగిస్తే ధనసంబంధ సమస్యలు తగ్గుతాయని నమ్మకం. అలాగే దక్షిణ దిశ వైపు దీపం ఉంచి వెలిగిస్తే పితృదేవతల అనుగ్రహం లభిస్తుందని కూడా చెబుతారు.
గుండ్రని వత్తి ప్రత్యేకత ఏంటి?
గుండ్రని వత్తిని "పూల వత్తి" అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది శాంతి, స్థిరత్వానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు. సాధారణంగా శివుడు, విష్ణుమూర్తి, హనుమంతుడి పూజల్లో ఈ వత్తిని ఉపయోగిస్తారు. ఈ వత్తితో దీపం వెలిగించడం వల్ల మనసుకు ప్రశాంతత కలుగుతుందని, ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణం పెరుగుతుందని విశ్వాసం. కుటుంబంలో తరచూ గొడవలు, మానసిక ఒత్తిడి ఉంటే గుండ్రని వత్తితో దీపారాధన చేయడం శ్రేయస్కరంగా భావిస్తారు.
దీపం వెలిగించే దిశ కూడా ముఖ్యమే
వాస్తు ప్రకారం దీపం ఏ దిశలో వెలిగిస్తున్నామన్నది కూడా ప్రాధాన్యం కలిగిన అంశం. ఉత్తర దిశలో దీపం వెలిగిస్తే ఆరోగ్యం, జ్ఞానం పెరుగుతాయని చెబుతారు. తూర్పు దిశలో దీపం వెలిగిస్తే ఆయురారోగ్యాలు, సానుకూల శక్తి లభిస్తాయని నమ్మకం. దక్షిణ దిశలో ప్రత్యేక సందర్భాల్లో పితృదేవతల కోసం దీపం వెలిగిస్తారు. పడమర దిశలో దీపం వెలిగించకుండా ఉండాలని కొందరు వాస్తు నిపుణులు సూచిస్తారు.
దీపారాధనలో పాటించాల్సిన ఇతర నియమాలు
దీపం వెలిగించే ముందు దీపం శుభ్రంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. పగిలిన లేదా దెబ్బతిన్న దీపాలను ఉపయోగించకూడదని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. అలాగే దీపం కింద కొద్దిగా అక్షింతలు ఉంచి వెలిగించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. దీపారాధన సమయంలో మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచి భక్తితో ప్రార్థించడం ముఖ్యమని ఆధ్యాత్మిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
భక్తి ఉంటే ఏ వత్తైనా శుభమే
శాస్త్రాల ప్రకారం గుండ్రని వత్తి అయినా, పొడవాటి వత్తి అయినా భక్తి, శ్రద్ధతో వెలిగిస్తే మంచి ఫలితాలే లభిస్తాయని చెబుతారు. వత్తి ఆకారం కంటే మనసులోని విశ్వాసం, పవిత్రతకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఉందని పండితులు వివరిస్తున్నారు. అందుకే మీ అవసరాన్ని బట్టి వత్తిని ఎంచుకుని, పరిశుభ్రతతో, భక్తి భావంతో దీపం వెలిగిస్తే ఆధ్యాత్మిక ప్రశాంతతతో పాటు ఇంట్లో సానుకూల వాతావరణం నెలకొంటుందని విశ్వాసం.