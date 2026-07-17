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Tirumala: ఆషాఢంలోనూ భారీ రద్దీ...వెంకన్న దర్శనానికి 30 గంటల సమయం

తిరుమలలో రద్దీ భారీగా పెరిగింది. గురువారం రోజున స్వామివారిని పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు దర్శించుకోగా, శుక్రవారం దర్శనం కోసం భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తిరుమలకు చేరుకున్నారు.

Balachander
Published on: 17 July 2026 8:59 AM IST
Tirumala: ఆషాఢంలోనూ భారీ రద్దీ...వెంకన్న దర్శనానికి 30 గంటల సమయం
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Tirumala: కలియుగ వైకుంఠమైన తిరుమల గిరులు గోవింద నామస్మరణతో మారుమోగుతున్నాయి. సాధారణంగా ఆషాఢమాసంలో భక్తుల రాక ఒకింత తగ్గుతుందని భావిస్తారు, కానీ తిరుమల వేంకటేశ్వరుని సన్నిధిలో ఆ మాటకు తావులేదని నిరూపిస్తూ భక్తుల జనం అశేషంగా తరలివచ్చారు. ప్రస్తుతం తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ విపరీతంగా కొనసాగుతోంది. ఎలాంటి టోకెన్లు లేని సామాన్య భక్తుల ఉచిత సర్వదర్శనం కోసం వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్‌లోని అన్ని కంపార్ట్మెంట్లు నిండిపోయి, వెలుపల ఉన్న ఆక్టోపస్ బిల్డింగ్ వరకు భక్తులు క్యూ లైన్లలో వేచి ఉన్నారు. ఉదయం 8 గంటల తర్వాత లైన్లలోకి వెళ్లే భక్తులకు స్వామివారి దర్శన భాగ్యం కలగడానికి ఏకంగా 24 నుండి 30 గంటల సుదీర్ఘ సమయం పడుతోంది.

దర్శన సమయాల పూర్తి వివరాలు

శ్రీవారి సన్నిధికి వచ్చే వివిధ రకాల దర్శన టికెట్లు కలిగిన భక్తుల నిరీక్షణ సమయాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. ఉచిత సర్వదర్శనం కోసం వచ్చే భక్తులతో కంపార్ట్‌మెంట్లు అన్ని నిండిపోయాయి క్యూలైన్లు ఆక్టోపస్‌ బిల్డింగ్‌ వరకు ఉన్నది. దీంతో ఉచిత దర్శనం కోసం వేచి ఉన్న భక్తులకు స్వామివారి దర్శనానికి సుమారు 24 నుండి 30 గంటల సమయం పడుతున్నది. ఇక రూ. 300 శీఘ్రదర్శనం కోసం వేచి ఉన్న భక్తులకు 3 నుంచి 5 గంటలు, ఎస్‌ఎస్‌డీ టోకెన్లు ఉన్న భక్తులకు 5 నుండి 7 గంటల సమయం పడుతున్నది.

గురువారం శ్రీవారి దర్శనాలు

తిరుమల క్షేత్రంలో కేవలం గురువారం ఒక్క రోజులో నమోదైన భక్తి నివేదనల లెక్కలు అప్రతిహతంగా సాగాయి. గురువారం ఒక్కరోజు 63,556 మంది భక్తులు ఆనంద నిలయవాసుడిని కనులారా దర్శించుకున్నారు. 35,900 మంది భక్తులు తమ తలనీలాలను సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. తిరుమల ప్రసాదమైన దివ్య లడ్డూలు నిన్న మొత్తం 4.12 లక్షలు అమ్ముడయ్యాయి. టీటీడీ నిత్య అన్నదానంలో భాగంగా నిన్న 2.55 లక్షల మంది భక్తులు అన్నప్రసాదాన్ని స్వీకరించారు. కొండపై ఉన్న దేవస్థాన ఆసుపత్రులలో నిన్న 4,051 మంది భక్తులు ఉచిత వైద్య చికిత్స పొందారు.

శ్రీవారి హుండీ కాసుల వర్షం

శ్రీవారిపై భక్తులు చూపే అపారమైన అనురాగానికి నిన్న లభించిన హుండీ ఆదాయమే సాక్ష్యం. నిన్న ఒక్కరోజులోనే భక్తులు కానుకల రూపంలో సమర్పించిన సొమ్ము ద్వారా శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం అక్షరాలా 5.31 కోట్లు దాటింది. ఎంతటి కష్టమైనా, ఎన్ని గంటల నిరీక్షణైనా సరే, ఆ పరంధాముడి ఒక్క క్షణ కాల దర్శనం భక్తుల అలసటనంతటినీ దూరం చేసి పరమానందాన్ని ప్రసాదిస్తుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. మరి మీరు తిరుమల శ్రీనివాసుడిని దర్శించుకునేందుకు ప్లాన్‌ చేస్తున్నారా...రద్దీని చూసుకొని బయలుదేరడం మంచిది.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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