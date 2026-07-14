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Lakshmi Devi: ఈ చిన్నపని చేస్తే చాలు... మీ ఇల్లు బంగారం అవుతుంది

ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం సమయంలో ఇంటి ముందు దీపాలు వెలించడంతో పాటు రాత్రి పడుకునే ముందు ఇల్లంతా కర్పూర దీపంతో ధూపం వేయాలి.

Balachander
Published on: 14 July 2026 8:42 AM IST
Lakshmi Devi: ఈ చిన్నపని చేస్తే చాలు... మీ ఇల్లు బంగారం అవుతుంది
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Lakshmi Devi: సనాతన ధర్మంలో లక్ష్మీదేవిని ఐశ్వర్యానికి, సౌభాగ్యానికి అధిదేవతగా పూజిస్తాం. అయితే, అమ్మవారికి ‘చంచల’ అనే పేరు కూడా ఉంది. అంటే ఆమె ఒకే చోట ఎక్కువ కాలం స్థిరంగా ఉండటానికి ఇష్టపడదు. ఎక్కడైతే నిర్లక్ష్యం, అశుభ్రత ఉంటాయో అక్కడ నుండి లక్ష్మీదేవి వెంటనే వెడలిపోతుంది. కానీ, జ్యోతిష్యశాస్త్ర నియమాల ప్రకారం మన ఇంట్లోని ప్రధాన ద్వారంతో పాటు గృహంలో కొన్ని చిన్న మార్పులు చేయడం ద్వారా, లక్ష్మీదేవి చంచల స్వభావాన్ని వీడి మీ ఇంట్లోనే శాశ్వతంగా కొలువై ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ ఆచరించవలసిన నాలుగు ముఖ్యమైన చిట్కాలను పాటిస్తే, ప్రతికూల శక్తులు నశించి ఇల్లు సిరిసంపదలతో తులతూగుతుందని పండితులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

సింహద్వారం వద్ద లక్ష్మీ కళ ... పసుపు, కుంకుమల మహిమ

మన ఇంటి ఆర్థిక స్థితిని, లక్ష్మీ కటాక్షాన్ని నిర్ణయించేది ఇంటి ప్రధాన ద్వారం మాత్రమే. లక్ష్మీదేవి ఎల్లప్పుడూ ముఖద్వారం గుండానే గృహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. అందుకే ప్రధాన ద్వారాన్ని నిత్యం శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ప్రతిరోజూ గుమ్మానికి, నిలువు ద్వారానికి పసుపు, కుంకుమ బొట్లు తప్పక పెట్టాలి. అయితే, చాలామంది చేసే అతిపెద్ద పొరపాటు ఏమిటంటే, ప్రధాన ద్వారానికి సరిగ్గా ఎదురుగా చెప్పులు, బూట్లు విప్పుతుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల లక్ష్మీదేవి ఆగ్రహించి ఇంటి గుమ్మం నుండే వెనుతిరుగుతుంది. కాబట్టి చెప్పులను ఎప్పుడూ పక్కగా ఉంచాలి.

స్నానాల గదిలో నీటి బకెట్ ... లక్ష్మీనివాస సంకేతం

మనం స్నానం చేసే గదిలో ఎప్పుడూ ఒక బకెట్ నిండా శుభ్రమైన నీటిని ఉంచాలి. ఖాళీ బకెట్లను ఉంచడం జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం అరిష్టం. హిందూ సంప్రదాయంలో నీరు అనేది శుద్ధతకు, లక్ష్మీ స్వరూపమైన శక్తికి సంకేతం. బాత్‌రూమ్‌లో నిరంతరం నీరు నిల్వ ఉండటం వల్ల ఇంట్లోకి సానుకూల శక్తి నిరంతరాయంగా ప్రవహిస్తుంది. ఇది కుటుంబంలో ధనం నిలకడగా ఉండేలా చూస్తుంది.

ప్రదోష కాల దీపారాధన ... కర్పూర ధూపం

లక్ష్మీదేవిని ఆకర్షించడానికి కాల నియమాలు చాలా ముఖ్యం. అందుకోసం ఈ రెండు పనులు నిత్యం చేయాలి. ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ఇంటి ప్రధాన ద్వారం వద్ద ఇరువైపులా మట్టి ప్రమిదల్లో దీపాలను తప్పనిసరిగా వెలిగించాలి. చీకటి పడే సమయంలో గుమ్మం వద్ద దీపం వెలిగిస్తే దరిద్ర దేవత వెళ్ళిపోయి, లక్ష్మీదేవి ప్రవేశిస్తుంది. ప్రతిరోజూ రాత్రి పడుకునే ముందు ఇల్లంతా కర్పూరంతో ధూపం వేయాలి. కర్పూర పొగ అన్ని గదుల్లోకి వ్యాపించడం వల్ల రోజంతా చేరిన నకారాత్మక శక్తులు బయటకు వెళ్తాయి. భగవత్ అనుగ్రహం అనేది పెద్ద పెద్ద యాగాలు చేస్తేనే రాదు. మన నివాసాన్ని దేవాలయంలా మార్చుకున్నప్పుడే లక్ష్మీనారాయణులు అక్కడ నివాసం ఉంటారు. ఇప్పుడు చెప్పుకున్న నియమాలను ఒక క్రమశిక్షణతో పాటిస్తే, మీ ఇంట్లోని ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి సుఖశాంతులు వెల్లివిరుస్తాయి.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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