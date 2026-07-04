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Shambhala Mystery: శంభల గురించి ఎందుకింత ప్రచారం జరుగుతోంది...100 శాతం మందికి తెలియని రహస్యం

శంభలా అంటే ప్రతి ఒక్కరిలో తెలియని ఆతృత ఉంటుంది. అక్కడ ఏమున్నదో తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం ఉంటుంది. ఈ నగరం గురించి నిత్యం ఎక్కడో ఒకచోట చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది.

Balachander
Published on: 4 July 2026 3:43 PM IST
Shambhala Mystery: శంభల గురించి ఎందుకింత ప్రచారం జరుగుతోంది...100 శాతం మందికి తెలియని రహస్యం
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Shambhala Mystery: హిమాలయాలు అంటేనే అంతుచిక్కని ఆధ్యాత్మిక రహస్యాల నిలయం. మన పురాణాలలో ప్రస్తావించిన అత్యంత పవిత్రమైన, రహస్య పూరితమైన దివ్య నగరమే 'శంభల'. భాగవత, విష్ణు పురాణాలతో పాటు బౌద్ధుల కాలచక్ర గ్రంథాలలో ఈ మాయానగరం గురించిన ప్రస్తావనలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే, కలియుగాంతంలో అధర్మాన్ని రూపుమాపడానికి శ్రీమహావిష్ణువు తీసుకోబోయే 10వ అవతారమైన 'కల్కి' జన్మించబోయే పరమ పవిత్ర భూమి ఇదే! దేవతలు, సిద్ధపురుషులు భౌతికంగా సంచరించే ఈ నగర రహస్యం నేటికీ 100 శాతం మందికి తెలియదు. ఆ అద్భుత ఆధ్యాత్మిక శక్తుల వెనుక ఉన్న అసలు నిజాలను, గ్రంథాల సాక్ష్యాలను ఇప్పుడు సూటిగా తెలుసుకుందాం.

హిమాలయాల గర్భంలో స్వర్గ మార్గం

టిబెట్ సంప్రదాయంలో 'షాంగ్రిల్లా' అని, హిందూ ధర్మంలో 'సిద్ధాశ్రమం' అని పిలిచే ఈ నగరం కైలాస పర్వతం, మానస సరోవరానికి సమీపంలోనే ఉంటుందని నమ్ముతారు. ఎవరెస్ట్ శిఖరం అడుగున ఉండే ఒక రహస్య సొరంగం ద్వారా వెళితే, గడ్డకట్టిన మంచు నది దాటిన తర్వాత ఒక స్పటిక పర్వతం, శ్రీచక్రం కనిపిస్తాయి. దాని కిందే ఈ శంభల నగరం కొలువై ఉంది. 13వ దలైలామా, ఆయన గురువు తాషీలామా తమ తాళపత్ర గ్రంథాలలో దీనిని 'నిత్యయవ్వనాన్ని ప్రసాదించే ఆయుర్వేద మూలికలు, అద్భుత శక్తులు గల యోగులు ఉన్న స్థావరం'గా అభివర్ణించారు.

రష్యా చిత్రకారుడు దాచిన రహస్య పటం

శంభల గురించి ప్రపంచానికి భౌతిక ఆధారాలు చూపిన మొదటి వ్యక్తి రష్యన్ తత్వవేత్త నికోలస్ రోయిచ్. ఆయన భారతీయ సంస్కృతికి ముగ్ధుడై కులు లోయలోనే ఉండిపోయారు. ఆయన గీసిన రహస్య చిత్రాలలో శంభలకు వెళ్లే దారి దాగి ఉందని చెబుతారు. కల్కి అవతారానికి ముందు 'చింతామణి' అనే ఒక మెరిసే జీవశిల దేశమంతా తిరిగి శంభల చేరుకుంటుందని ఆయన తన పుస్తకాలలో రాశారు. ఈ అద్భుత శక్తుల కోసమే హిట్లర్ సైతం తన గూఢచారులను హిమాలయాలకు పంపాడు కానీ శంభల దారి కనుగొనలేకపోయాడు.

వ్యాస మహర్షి తపఃఫలం

కలియుగం ప్రారంభానికి ముందు వ్యాస మహర్షి ఈ ప్రాంతంలోనే తపస్సు చేసి, భాగవత చివరి స్కందాన్ని రచించారు. ఇక్కడ ప్రవహించే 'బియాస్' నది అసలు పేరు 'వ్యాస్ నది'. 1889లో జన్మించిన యోగిని ఆనందమయి తాను హిమాలయాలలో 20 అడుగుల ఎత్తున్న ద్వాపర యుగపు సిద్ధపురుషులను చూశానని వెల్లడించడం విశేషం. ప్రస్తుతానికి శంభల ఒక మాయానగరం. పరిపూర్ణమైన దైవబలం, యోగశక్తి ఉన్న మహర్షులకు తప్ప సామాన్యుల కంటికి ఇది కనిపించదు. రాబోయే రోజుల్లో కల్కి భగవానుడు అవతరించిన తర్వాతే ఈ దివ్య నగరం జనబాహుళ్యానికి ప్రత్యక్షమవుతుంది. అప్పటివరకు ఇది కేవలం సాధకులకు మాత్రమే అనుభూతినిచ్చే ఒక పరమ పవిత్ర రహస్యం.

Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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