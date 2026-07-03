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Samudrika Shastra: అదృష్టవంతులుగా మార్చే పుట్టుమచ్చ... కుడి చెంపపై ఇక్కడ ఉంటే లక్కీనే

సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం కుడి చెంపపై పుట్టుమచ్చ ఉంటే కలిగే ధనయోగం, రాజయోగం, నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. పుట్టుమచ్చ ఉన్నా...అదృష్టం లేనివారు కొన్ని పరిహారాలు చేస్తే అదృష్టం కలిసి వస్తుంది.

Balachander
Published on: 3 July 2026 7:45 AM IST
Samudrika Shastra: అదృష్టవంతులుగా మార్చే పుట్టుమచ్చ... కుడి చెంపపై ఇక్కడ ఉంటే లక్కీనే
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Samudrika Shastra: సాముద్రిక శాస్త్రం ప్రకారం, మానవ శరీరంపై ఉండే పుట్టుమచ్చలు కేవలం అందాన్ని ఇచ్చే గుర్తులు మాత్రమే కావు. అవి ఒక వ్యక్తి జాతకాన్ని, వారి భవిష్యత్తును నిర్ణయించే రహస్య సంకేతాలు. ముఖ్యంగా, ముఖ వర్చస్సులో భాగమైన కుడి చెంపపై నిర్దిష్ట స్థానంలో పుట్టుమచ్చ ఉండటం అనేది పవిత్రమైన, అదృష్టకరమైన సూచనగా జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ ఒక్క పుట్టుమచ్చ మనిషిని సాధారణ జీవితం నుండి అపారమైన ధనవంతుడిగా, సమాజంలో గొప్ప కీర్తి ప్రతిష్టలు గల నాయకుడిగా మార్చగలదని శాస్త్రం స్పష్టం చేస్తోంది.

కుడి చెంపపై పుట్టుమచ్చ ఇచ్చే అద్భుతమైన యోగాలు

జ్యోతిష్య గ్రంథాల ప్రకారం, కుడి బుగ్గపై పుట్టుమచ్చ ఉన్నవారిలో ప్రధానంగా ఐదు విశేష లక్షణాలు, యోగాలు కనిపిస్తాయి. వీరికి కుబేర యోగం కలుగుతుంది. అంటే వీరు పుట్టుకతోనే లక్ష్మీ కటాక్షం పొంది ఉంటారు. వ్యాపార రంగంలో లేదా ఉద్యోగంలో వీరి సంపాదన 10 రెట్లు వేగంగా పెరుగుతుంది. ఆర్థిక విషయాలలో వీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు తిరుగులేని విజయాలను అందిస్తాయి. కరుణా హృదయం కలిగి ఉంటారు. దైవభక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇతరుల కష్టాలను చూసి చలించిపోతారు. దానధర్మాలు చేయడం, అన్నదానం వంటి పుణ్యకార్యాల్లో ముందుండటం వీరి నైజం. నాయకత్వ లక్షణాలను కలిగి ఉంటారు. 10 మందిలో ఉన్నా వీరు ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తారు. సమాజంలో మంచి పలుకుబడి, రాజకీయంగా లేదా సామాజికంగా ఉన్నత పదవులను అలంకరించే యోగం వీరికి ఉంటుంది. బుద్ధికుశలత కలిగి ఉంటారు. ఎంతటి క్లిష్ట సమస్య ఎదురైనా తార్కికంగా ఆలోచించి, బుద్ధితో పరిష్కరిస్తారు. వీరి సలహాల కోసం చాలా మంది ఎదురుచూస్తుంటారు. కుటుంబం పట్ల నిబద్దత, అనురాగంతో ఉంటారు. జీవిత భాగస్వామి పట్ల అపారమైన ప్రేమను కలిగి ఉంటారు. వీరి వలనే వంశానికి మంచిపేరు ప్రతిష్టలు కలుగుతాయి.

జ్యోతిష్య పరిహారం

కుడి చెంపపై పుట్టుమచ్చ ఉండి కూడా ఆశించిన ఫలితాలు దక్కనివారు, ప్రతి బుధవారం లేదా శనివారం నాడు సమీపంలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని గానీ, లక్ష్మీదేవి ఆలయాన్ని గానీ దర్శించుకుని నేతి దీపం వెలిగించడం వల్ల ఆ పుట్టుమచ్చ ఇచ్చే రాజయోగాలు వంద శాతం సత్ఫలితాలను ఇస్తాయి. కాబట్టి, మీ కుడి చెంపపై ఉన్న ఆ చిన్న చుక్క.. మీ జీవితాన్ని మార్చే అదృష్ట రేఖ అని గ్రహించి, భగవత్ చింతనతో ముందుకు సాగండి. జీవితంలో అద్భుతాలను చవిచూడండి.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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