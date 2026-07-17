Rath Yatra: పూరి రథయాత్ర... గుండిచా ఆలయం వద్ద ప్రత్యేక పూజలు
పూరి రథయాత్రలో భాగంగా రెండో రోజు స్వామివారి రథాలు గుండీచా దేవి ఆలయం వద్ద నిలిచిపోయాయి. ఇక్కడే స్వామివారికి అత్యంత భక్తి శ్రద్దలతో కైంకర్యాలు నిర్వహిస్తారు. స్వామివారిని ఇక్కడే భక్తులు దర్శించుకుంటారు.
Rath Yatra: సనాతన వైష్ణవ సంప్రదాయంలో అత్యంత మహిమాన్వితమైన పూరీ జగన్నాథుడి రథయాత్ర భక్తుల హృదయాలను భక్తి పారవశ్యంలో ముంచెత్తుతోంది. ఆషాఢ శుక్ల పక్షంలో గర్భాలయాన్ని వీడిన నల్లనయ్య, తన సోదరసోదరీమణులతో కలిసి నగర పర్యటనకు బయలుదేరిన అద్భుత ఘట్టం భువిని వైకుంఠంగా మార్చింది. ఈ ఏడాది జూలై 16 గురువారం మధ్యాహ్నం పూరీ ప్రధాన ఆలయం నుండి అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమైన ఈ రథయాత్ర, దాదాపు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న గుండిచా దేవి ఆలయ ప్రాంగణానికి విజయవంతంగా చేరుకుంది. ప్రస్తుతం రథాలపైనే కొలువై ఉన్న ఆ జగన్నాథుడు, బలభద్రుడు, సుభద్రాదేవిలకు ఉదయం నుంచే అర్చకులు గర్భాలయ నివేదనల తరహాలోనే అఖండ మహా పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఇక్కడ భక్తులు గమనించాల్సిన పరమ పవిత్రమైన రహస్యం ఏమిటంటే.. రథాలపై ఊరేగుతున్నది కేవలం ఉత్సవ విగ్రహాలు కావు, సాక్షాత్తూ గర్భగుడిలోని మూలమూర్తులే! అందుకే ఆలయం లోపల ఎలాంటి రాజోపచారాలు జరుగుతాయో, ఈ రథాలపై కూడా అవే కైంకర్యాలను ఏమాత్రం మార్పు లేకుండా నిర్వర్తించడం ఈ క్షేత్ర విశిష్టత.
రథాలపైనే గర్భాలయ కైంకర్యాలు... ఏడు రోజుల విశ్రాంతి
పూరీ జగన్నాథుడి సంప్రదాయం ప్రకారం, మూలమూర్తులు ప్రధాన ఆలయం వెలుపల ఉన్న రథాలపై కొలువై ఉన్నప్పుడు కూడా పూజా విధానాలలో, నైవేద్యాల సమర్పణలో ఎలాంటి చిన్న లోటుపాట్లు రానివ్వరు. ఉదయం లేచినప్పటి నుండి రాత్రి పవళింపు సేవ వరకు గుడిలో జరిగే 56 రకాల భోగ నివేదనలు, కైంకర్యాలన్నీ ఈ రథాలపైనే యథావిధిగా సాగుతాయి. ఈ మూడు మహా రథాలలోనే స్వామివార్ల విగ్రహాలు దాదాపు వారం రోజుల పాటు భక్తులకు దర్శనమిస్తూ విశ్రాంతి తీసుకుంటాయి. రథయాత్ర రోజున ఆ పవిత్రమైన తాడును లాగలేకపోయిన అభాగ్యులు, దీనులు సైతం ఈ వారం రోజుల పాటు ఇక్కడికి వచ్చి స్వామివార్లను కనులారా దర్శించుకుని జన్మను ధన్యం చేసుకుంటారు.
వారం రోజుల తర్వాత 'బహుదా యాత్ర' ప్రారంభం
గుండిచా దేవి ఆలయం వద్ద ఈ వారం రోజుల పవిత్ర బస ముగిసిన అనంతరం, స్వామివార్ల తిరుగు ప్రయాణం ప్రారంభమవుతుంది. దీనినే ఆధ్యాత్మిక భాషలో 'బహుదా యాత్ర' అని పిలుస్తారు. ఈ తిరుగు రథోత్సవంలో పాల్గొనడం వల్ల వేల సంఖ్యలో అశ్వమేధ యాగాలు చేసినంత పుణ్యఫలం లభిస్తుందని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. లక్ష్మీదేవి కొలువై ఉండే పూరీ ప్రధాన ఆలయం నుండి, స్వామివారి పెంపుడు తల్లిగా భావించే గుండిచా దేవి మందిరానికి సాగే ఈ యాత్ర జీవాత్మ, పరమాత్మల అనుసంధానానికి ప్రతీక. నవమి తిథి వరకు ఇక్కడే ఉండి భక్తులను అనుగ్రహించే ఆ జగన్నాథుడి లీలా విశేషాలు మానవాళికి సకల శుభాలను, కష్టాల నుండి విముక్తిని ప్రసాదిస్తాయి.