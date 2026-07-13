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Gold Ring: పొరపాటున కూడా ఈ వేలికి బంగారు ఉంగారన్ని ధరించకూడదు...ఎందుకంటే

హైందవ ధర్మంలో బంగారానికి విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. అయితే, దీంతో చేసిన ఉంగరాలను అన్ని వేళ్లకు అస్సులు ధరించకూడదని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి. ప్రత్యేకించి కొన్ని వేళ్లకు మాత్రమే బంగారపు ఉంగరాలు ధరించాలి.

Balachander
Published on: 13 July 2026 10:01 AM IST
Gold Ring: పొరపాటున కూడా ఈ వేలికి బంగారు ఉంగారన్ని ధరించకూడదు...ఎందుకంటే
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Gold Ring: హిందూ సంప్రదాయంలో స్వర్ణానికి అత్యున్నతమైన, పరమ పవిత్రమైన స్థానం ఉంది. బంగారాన్ని సాక్షాత్తు ఐశ్వర్య ప్రదాత అయిన లక్ష్మీదేవి స్వరూపంగా మనం పూజిస్తాం. అందుకే పండుగలు, వివాహాలు వంటి ప్రతి శుభకార్యంలోనూ బంగారం కొనుగోలు చేయడం ఒక ఆనవాయితీ. అయితే, ఇంతటి పవిత్రమైన బంగారు ఉంగరాన్ని చేతికి ఉన్న ఐదు వేళ్లలో పొరపాటున కూడా మధ్యవేలుకు ధరించకూడదని జ్యోతిష్యశాస్త్రం హెచ్చరిస్తోంది. లక్ష్మీ స్వరూపమైన బంగారాన్ని శని స్థానమైన మధ్యవేలికి తొడగడం వల్ల జీవితంలో తీవ్రమైన దుష్ప్రభావాలు, ఆర్థిక నష్టాలు ఎదురవుతాయని పెద్దలు చెబుతున్నారు.

మధ్యవేలుకు బంగారం ఎందుకు పెట్టకూడదు?

హస్త సాముద్రికం, జ్యోతిష్యం ప్రకారం, చేతిలోని మధ్యవేలు శనీశ్వరుడికి ప్రతిరూపం. శని దేవుడి ప్రభావం ఉండే ఈ వేలికి లక్ష్మీదేవి స్వరూపమైన బంగారాన్ని ధరిస్తే, అది గ్రహాల మధ్య ఘర్షణకు దారితీస్తుంది. దీనివల్ల ఇంట్లో అశాంతి, అనారోగ్యం, చేసే పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఒకవేళ మధ్యవేలికి ఉంగరం ధరించాల్సి వస్తే.. కేవలం ఇనుము లేదా నీలం వంటి శనికి సంబంధించిన లోహాలు, రత్నాలను మాత్రమే ధరించాలి కానీ, బంగారాన్ని తాకించకూడదు.

బొటనవేలికి వెండి మాత్రమే శ్రేష్ఠం

మన చేతిలోని బొటనవేలు చంద్రుడి స్థానాన్ని, మానసిక ప్రశాంతతను సూచిస్తుంది. ఈ బొటనవేలికి కూడా బంగారాన్ని అస్సలు ధరించకూడదు. ఒకవేళ ధరించాలనుకుంటే కేవలం వెండి ఉంగరాన్ని మాత్రమే ధరించాలి. వెండి చంద్రునికి ప్రీతిపాత్రమైన లోహం కావడం వల్ల, అది మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుతుంది. అలాగే చూపుడు వేలుకు కూడా సాధారణంగా బంగారం అంతగా సిఫార్సు చేయబడదు.

బంగారం ధరించడానికి పరమ పవిత్రమైన వేళ్లు ఇవే!

జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం బంగారు ఉంగరాన్ని ధరించడానికి కేవలం రెండు వేళ్లు మాత్రమే అత్యంత యోగ్యమైనవి. జాతకంలో సూర్యస్థానం బలహీనంగా ఉన్నవారు ఖచ్చితంగా ఉంగరపు వేలికే బంగారం ధరించాలి. మన రెండు చేతుల్లోని ఉంగరపు వేళ్ల నరాలు నేరుగా గుండెతో అనుసంధానించబడి ఉంటాయి. ఇక్కడ బంగారం ధరించడం వల్ల గుండె ఆరోగ్యం మెరుగవుతుందని సైన్స్ కూడా చెబుతోంది. ఒకవేళ ఉంగరపు వేలికి వీలు పడకపోతే, రెండవ ప్రత్యామ్నాయంగా చిటికెన వేలికి బంగారాన్ని ధరించవచ్చు. భగవంతుడు మనకు ఇచ్చిన శరీరంలోని ప్రతి అంగానికి ఒక విశిష్టత ఉంది. శాస్త్ర నియమాలను అనుసరించి, సరైన వేలికి బంగారాన్ని ధరించినప్పుడే ఆ లక్ష్మీనారాయణుల అనుగ్రహం కలిగి, ఇల్లు సిరిసంపదలతో తులతూగుతుంది. కాబట్టి, ఫ్యాషన్ పేరిటో లేదా తెలియకో చేసిన పొరపాట్లను సరిదిద్దుకుని శుభఫలితాలను పొందండి.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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