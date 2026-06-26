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Rudragundam Mystery: నల్లమల రుద్రగుండం రహస్యం...1500 ఏళ్లుగా నందీశ్వరుడి పాదాలను తాకుతూ ప్రవహిస్తున్న జలధార

నల్లమల అడవుల్లోని మహానందిలో నందీశ్వరుడి పాదాల వద్ద నుంచి నిరంతరం ప్రవహించే పవిత్ర జలధార, స్థల పురాణం, శాస్త్రీయ విశేషాలు, ఆధ్యాత్మిక మహిమను గురించి తెలుసుకుందాం.

Balachander
Published on: 26 Jun 2026 9:31 AM IST
Rudragundam Mystery: నల్లమల రుద్రగుండం రహస్యం...1500 ఏళ్లుగా నందీశ్వరుడి పాదాలను తాకుతూ ప్రవహిస్తున్న జలధార
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Rudragundam Mystery: భారతదేశంలోని అత్యంత మహిమాన్విత శైవ క్షేత్రాలలో నంద్యాల సమీపంలోని ‘మహానంది’ ఒకటి. దట్టమైన నల్లమల అడవుల మధ్య కొలువైన ఈ పుణ్యతీర్థంలో, గత 1500 సంవత్సరాలుగా నిరంతరాయంగా ప్రవహిస్తున్న ఒక దివ్య జలధార భక్తులను, శాస్త్రవేత్తలను సైతం విస్మయపరుస్తోంది. శ్రీ మహానందీశ్వర స్వామివారి గర్భగుడిలో, నందీశ్వరుడి పాదాల క్రింది భాగం నుండి ఉద్భవించే ఈ పవిత్ర జలం, ఆలయ ముఖద్వారం వద్ద ఉన్న 'రుద్రగుండం' కోనేట్లోకి ప్రవహిస్తుంది. ఈ నీరు ఎక్కడి నుండి వస్తోంది, ఎలా వస్తోందనే రహస్యం నేటికీ ఎవరికీ అంతుచిక్కడం లేదు.

శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనలకు లొంగని కోనేటి రహస్యం

మహానంది ఆలయంలోని రుద్రగుండం కోనేరు కేవలం ఒక నీటి గుండం కాదు, అదొక ఆధ్యాత్మిక అద్భుతం. ఈ కోనేటికున్న విశిష్టతలు పరిశీలిస్తే భగవంతుని శక్తి పట్ల మనస్సు భక్తితో నమస్కరిస్తుంది. ఎండలు మండిపోయే వేసవి అయినా, వరదలు వచ్చే వర్షాకాలం అయినా ఈ కోనేట్లోని నీటి మట్టం ఒకే స్థాయిలో ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ వేలాది మంది భక్తులు ఇందులో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించినప్పటికీ, ఈ నీరు తన స్వచ్ఛతను కోల్పోదు. కోనేటి అడుగున ఉన్న చిన్న నాణెం కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఆధునిక సాంకేతికతతో ఫిల్టర్ చేసిన నీటిలో కూడా రసాయనాలు ఉంటాయి. కానీ ప్రకృతిసిద్ధంగా వచ్చే ఈ రుద్రగుండం జలంలో pH విలువ ఎల్లప్పుడూ 7.1 గా ఉంటుంది. ఇది మానవ ఆరోగ్యానికి అత్యంత శ్రేష్ఠమైనది. దేశ విదేశాలకు చెందిన ఎందరో పరిశోధకులు, అంతర్జాతీయ మీడియా ఛానళ్లు ఈ అంతర్వాహిని మూలాలను కనుగొనడానికి ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారు. ఈ రుద్రగుండం నుండి ప్రవహించే నీరు తదుపరి బ్రహ్మ, విష్ణు గుండాల్లోకి చేరి, అక్కడి నుండి ఆలయం వెలుపల ఉన్న సుమారు 500 ఎకరాల పంట పొలాలకు సాగునీరుగా అందుతోంది.

స్థల పురాణం... శివుడు ప్రసాదించిన వరం

శివపురాణం ప్రకారం, పూర్వం ఈ ప్రాంతంలో శిలానందుడు అనే మహర్షి పుత్రసంతానం కోసం ఘోర తపస్సు చేశాడు. ఆయన భక్తికి మెచ్చిన పరమశివుడు వరం ప్రసాదించగా, పుట్ట నుండి 'మహానందుడు' అనే బాలుడు జన్మించాడు. ఆ బాలుడు పెరిగి పెద్దవాడై, శివుని వాహనంగా మారాలని నల్లమలలో కఠోర తపస్సు ఆచరించాడు. మహానందుడి తపస్సుకు ప్రసన్నుడైన ఉమామహేశ్వరుడు అతనికి తన వాహనమయ్యే భాగ్యాన్ని కల్పించడమే కాక, అతను జన్మించిన పుట్ట నుండి నిరంతరం ఒక పవిత్ర జలధార ప్రవహిస్తుందని వరం ఇచ్చాడు. ఆ దివ్య వాక్కే నేడు మహానందిలో నిరంతర తీర్థధారగా వెలిసింది. స్వామివారి పాదాలను తాకుతూ రావడం వల్ల ఈ నీటికి సర్వరోగాలను నయం చేసే దైవిక శక్తి ఉందని భక్తుల నమ్మకం. ఈ మహిమాన్విత క్షేత్రాన్ని దర్శించడానికి నంద్యాల, కర్నూలు ప్రాంతాల నుండి నిరంతరం రవాణా సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

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Balachander

Balachander

బాలచందర్ పెళ్లూరి తెలుగు మీడియా రంగంలో 12 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం కలిగిన సీనియర్ న్యూస్, పొలిటికల్, భక్తి కంటెంట్ రైటర్, ఎడిటర్. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా టీవీ, డిజిటల్ జర్నలిజంలో పనిచేశారు. పొలిటికల్ విశ్లేషణ, ఆధ్యాత్మిక రచనల్లో నైపుణ్యం కలిగి, పొలిటికోస్, ఎన్‌టీవీ డిజిటల్, మల్లెమాల ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌లో సేవలందించారు. ఎడిటోరియల్ లీడర్‌షిప్, కథనం చెప్పే శైలిలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు.

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