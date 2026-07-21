Mahabharatam: మహాభారత యుద్ధానికి ముందు కర్ణుడికి శ్రీకృష్ణుడికి మధ్య జరిగిన ఒప్పందం ఏంటో తెలుసా?
కురుక్షేత్ర సంగ్రామంలో అర్జునుడితోనే కర్ణుడు పోరాటం చేస్తాడు. ఈ యుద్ధానికి ముందు శ్రీకృష్ణుడు కర్ణుడికి ఇచ్చిన హామీలు ఏమిటో తెలుసా?
Mahabharatam: మహాభారత కురుక్షేత్ర సంగ్రామానికి సరిగ్గా ముందు, హస్తినాపుర సింహాసనాన్ని, సమస్త భూమండల సామ్రాజ్యాన్ని చేతుల్లో పెడతానన్నా తిరస్కరించిన ఒకే ఒక్క మహావీరుడు కర్ణుడు! పాండవుల రాయబారం విఫలమైన తర్వాత, యుద్ధాన్ని నివారించేందుకు, అధర్మ పక్షంలో ఉన్న కర్ణుడిని ధర్మ వైపు మళ్లించేందుకు శ్రీకృష్ణుడు ఒక రహస్య వ్యూహాత్మక చర్చకు తెరదీశాడు. మహాభారత విశ్లేషణ ప్రకారం, శ్రీకృష్ణుడు కర్ణుడిని ఒంటరిగా కలిసి – "నీవు కుంతీదేవి జ్యేష్ఠ పుత్రుడవు. పాండవుల వైపు వస్తే హస్తినాపురానికి నిన్నే చక్రవర్తిని చేస్తాను, నేను కూడా నీ పక్షానే ఉంటాను" అని ప్రతిపాదించాడు. అయితే, రాజ్యం కంటే కృతజ్ఞతా ధర్మమే గొప్పదని భావించిన కర్ణుడు ఆ సామ్రాజ్య ఆఫర్ను తిరస్కరించి, అర్జునుడు మినహా మిగిలిన నాలుగు మంది పాండవులను చంపనని మాట ఇచ్చాడు.
కృష్ణుడి రాజనీతి ... కర్ణుడి ధర్మనిష్ఠ
కౌరవ పక్షంలో దుర్యోధనుడికి అతిపెద్ద బలం కర్ణుడే అని గ్రహించిన కృష్ణుడు, యుద్ధ సమీకరణాలను మార్చేందుకు ఈ ప్రతిపాదన చేశాడు. అధర్మ పక్షాన ఉన్న కౌరవులు ఓడిపోవడం ఖాయమని, సామ్రాజ్యానికి అధిపతివై ధర్మ పాలన చేయమని కృష్ణుడు సూచించాడు. తనను జన్మనిచ్చి వదిలేసిన కుంతీదేవి కంటే, పెంచిన తల్లి రాధ, ఆశ్రయమిచ్చి రాచరిక హోదా కల్పించిన దుర్యోధనుడి పట్ల ఉన్న రుణాన్నే ప్రథమ ధర్మంగా భావిస్తున్నట్లు కర్ణుడు స్పష్టం చేశాడు. అయితే, శ్రీకృష్ణుడి వాక్చాతుర్యానికి ప్రభావితమైనప్పటికీ, కర్ణుడు తన నిబద్ధతను వీడలేదు. యుద్ధంలో అర్జునుడితో మాత్రమే పోరాడతానని, ఐదు మంది పాండవులలో అర్జునుడిని మినహాయించి మిగిలిన నలుగురి ప్రాణాలను తీయనని కృష్ణుడికి, కుంతీదేవికి హామీ ఇచ్చి ఆ మాటను నిలబెట్టుకున్నాడు. యుద్ధంలో అర్జునుడితో తీవ్రంగా పోరాటం చేసిన కర్ణుడు, తనకు ఉన్న శాపాల కారణంగా అర్జునుడి చేతితో అంతం అవుతాడు. శ్రీకృష్ణుడు విశ్వధర్మాన్ని సూచిస్తే, కర్ణుడు వ్యక్తిగత కృతజ్ఞతా ధర్మాన్ని ఎంచుకున్నాడు. జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులను, ఆపదలో ఆదుకున్న వారిని మర్చిపోకూడదనే మహత్తరమైన నీతిని కర్ణుడి జీవితం చాటిచెబుతోంది. ఆధునిక కాలంలో కన్నవారిని వృద్ధాశ్రమాలకు పంపే సమాజానికి కర్ణుడి విశ్వసనీయత ఒక గొప్ప కన్నువిప్పు అని చెప్పవచ్చు.