Kuladevata Worship: జ్యోతిష్యమే కాదు...పూర్వీకులు కూడా చెప్పింది ఇదే...కులదైవమే సౌభాగ్యం
వంశ రక్షణ, కుటుంబ ఐక్యత, జాతక దోషాల నివారణ, సౌభాగ్యం కోసం కులదేవతలను ఆరాధించాలని పూర్వీకులు, జ్యోతిష్య శాస్త్రం సూచిస్తోంది.
Kuladevata Worship: సనాతన సమాజంలో కుటుంబ వ్యవస్థ స్థిరత్వానికి, మానసిక రక్షణకు పూర్వీకులు ఏర్పాటు చేసిన అత్యంత బలమైన వ్యవస్థ కులదైవారాధన. ప్రస్తుత ఆధునిక కాలంలో వ్యక్తులు తమకు నచ్చిన ఇష్టదైవాలను పూజించడం సర్వసాధారణమైనప్పటికీ, వంశపారంపర్యంగా వచ్చే కులదైవాన్ని విస్మరించకూడదని అటు జ్యోతిష్య శాస్త్రజ్ఞులు, ఇటు సామాజిక విశ్లేషకులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. తరతరాలుగా ఒకే వంశానికి చెందిన పూర్వీకుల భక్తి శక్తి అంతా ఒకే చోట నిక్షిప్తమై ఉండటం వల్ల, కులదైవారాధన అనేది కేవలం ఒక మతపరమైన ఆచారం మాత్రమే కాదు, అది ఆ కుటుంబాల ఉనికికి రక్షణ కవచం అని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
సంక్షోభ నివారణలో కులదైవ పాత్ర
మానవ జీవితంలో ఎదురయ్యే ప్రధానమైన సంక్షోభాలను ఎదుర్కోవడానికి కులదైవ అనుగ్రహం ఎంతో అవసరమని నమ్ముతారు. వ్యాపారంలో నష్టాలు, అప్పుల పాలు కావడం వంటి సమస్యల నుండి గట్టెక్కడానికి, ఆధునిక వైద్యానికి సైతం లొంగని కొన్ని శారీరక, మానసిక రుగ్మతల నివారణకు, పిల్లల చదువులు, వివాహ ఆలస్యం వంటి కుటుంబ సమస్యల పరిష్కారానికి కులదేవతల ఆరాధన అత్యంత ముఖ్యమని పండితులు చెబుతున్నారు. ఏ వంశంలోనైతే గత ఏడు తరాలుగా కులదైవారాధన నిరంతరాయంగా సాగుతుందో, ఆ వంశంలో సానుకూల శక్తుల ప్రవాహం అత్యధికంగా ఉంటుంది.
ఇష్టదైవాన్ని పూజించకూడదా?
చాలామంది తమకు నచ్చిన దేవుడిని పూజిస్తూ కులదైవాన్ని మర్చిపోతుంటారు. అయితే, ఇష్టదైవం అనేది మన వ్యక్తిగత ఇష్టానికి సంబంధించినది కాగా, కులదైవం అనేది వంశ రక్షణకు సంబంధించినది. ఒక దేశానికి సరిహద్దు రక్షకులు ఎంత అవసరమో, ఒక కుటుంబానికి కులదైవం అంత రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఆపద సమయాల్లో మనల్ని ముందుండి నడిపించేది, కుటుంబంలో ఐక్యతను కాపాడేది ఈ మూలశక్తి మాత్రమే. అందుకే, మీ ఇష్టదైవాల సాధనతో పాటు, ఏటా కనీసం ఒక్కసారైనా కుటుంబ సమేతంగా కులదైవ సన్నిధిని దర్శించుకోవడం వల్ల అపమృత్యు దోషాలు, జాతక దోషాలు తొలగిపోయి అఖండ సౌభాగ్యం సిద్ధిస్తుందని పెద్దల మాట. మరి పెద్దలు చెప్పినట్టుగా మనం కూడా ఏడాదికి కనీసం ఒక్కసారైనా కులదేవతలను సందర్శించి వారి కరుణా కటాక్షాలను పొందుదామా.